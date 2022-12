Program Guide 09-10-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

00:32:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

01:00:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

01:52:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

02:46:00 00:25:26 Henry Purcell Queen Mary Birthday Ode 'Come Ye Sons Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Dame Felicity Lott, soprano; Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor; Sir Thomas Allen, baritone; Monteverdi Choir Erato 45123

03:13:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

03:44:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

04:28:00 00:24:44 Wolfgang Amadeus Mozart Quintet for Piano & Winds in E flat major Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

04:55:00 00:25:37 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 2487

05:23:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:39:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:57:00 00:01:51 Michael Praetorius Terpsichore: Gavotte Christopher Parkening, guitar EMI 55052

06:07:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

06:15:00 00:05:13 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 28 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

06:25:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

06:37:00 00:02:23 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:40:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

06:51:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet "Le rossignol" Sharon Isbin, guitar Sony 745456

06:55:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:05:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

07:10:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major Kodály Quartet Members of Naxos 557126

07:20:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

07:25:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

07:30:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30 Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

07:40:00 00:05:28 Johann Jacob Froberger Canzona No. 2 in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

07:45:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

07:53:00 00:01:46 George Gershwin Porgy and Bess: A Woman is a Sometime New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

07:55:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:07:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre" André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

08:15:00 00:05:11 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

08:20:00 00:06:53 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano & Orchestra Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

08:30:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

08:40:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

08:55:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:17:58 Domenico Cimarosa Concerto for 2 Flutes in G major London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute; Jeanne Galway, flute RCA 63701

09:27:00 00:06:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Van Cliburn, piano RCA 300350

09:38:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15 Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

09:48:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

09:57:00 00:02:37 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

10:01:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:06:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:10:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

10:18:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

10:26:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

10:38:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

10:51:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

11:19:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

11:30:00 00:08:57 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

11:40:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

11:52:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:10:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:18:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117 Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

12:27:00 00:06:52 Béla Bartók Romanian Folk Dances New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

12:36:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:46:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:54:00 00:04:35 Julius Fucik The Old Bear with a Sore Head Op 210 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Alan Pendlebury, bassoon VirginClas 59285

13:00:00 00:31:07 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

13:33:00 00:25:46 Étienne Méhul Symphony No. 1 in G minor Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

14:00:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

14:03:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home Sharon Isbin, guitar Sony 745456

14:07:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

14:24:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

14:43:00 00:09:01 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Ricercar a 6 Alan Feinberg, piano Steinway 30034

14:53:00 00:05:38 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

15:01:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 24 in D major Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

15:22:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

15:30:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

15:44:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

15:55:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:58:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

16:08:00 00:01:13 Johann Sebastian Bach Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

16:13:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

16:27:00 00:07:21 Robert Farnon Captain Horatio Hornblower: Introduction Robert Farnon Royal Philharmonic Reference 47

16:36:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

16:41:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

16:52:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

16:57:00 00:01:58 Joaquín Rodrigo Danza from 'Fantasía para un London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

17:05:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

17:13:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

17:27:00 00:07:23 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed art Thou, O Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

17:40:00 00:04:58 Muzio Clementi Finale from Symphony No. 2 Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

17:47:00 00:02:39 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

17:52:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

17:56:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

18:09:00 00:21:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 59 in A major Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 433012

18:33:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

18:39:00 00:02:29 George Frideric Handel Fugue No. 3 in B flat major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

18:43:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

18:55:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

19:02:00 00:26:43 Muzio Clementi Symphony No. 1 in C Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

19:31:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

20:02:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:25:00 00:31:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 214

21:04:00 00:08:00 Tansy Davies Re-greening Sir Mark Elder National Youth Ballet Orchestra of Great Britain

21:14:00 01:25:44 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major Sir Mark Elder National Youth Orchestra of Great Britain

22:39:00 00:18:16 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody Sir Mark Elder Halle Orchestra

23:02:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

23:10:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2 Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:19:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet 'Greensleeves" Sharon Isbin, guitar Sony 745456

23:24:00 00:11:11 Gregorio Allegri Miserere Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

23:37:00 00:04:39 Tobias Picker Old and Lost Rivers John Williams London Symphony Orchestra Sony 62729

23:41:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:55:00 00:02:52 William Grant Still Mystic Pool from "Traceries" Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

23:57:00 00:01:45 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 43