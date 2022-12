Program Guide 08-31-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

00:35:00 00:21:58 Béla Bartók Violin Concerto No. 1

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

00:59:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

01:37:00 01:01:28 Carl Orff Carmina burana

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Patricia Petibon, soprano; Hans-Werner Bunz, tenor; Christian Gerhaher, baritone; Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

02:40:00 00:33:16 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

03:15:00 00:30:19 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 2 in C minor Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

03:47:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

04:19:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

04:52:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

05:21:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

05:39:00 00:05:35 Claude Debussy L'isle joyeuse

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

05:50:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:19:00 00:07:22 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:41:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood'

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:57:00 00:01:59 John Philip Sousa March 'The Lambs'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:11:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

07:27:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

07:40:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

08:12:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:27:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

08:41:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

09:04:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

09:20:00 00:05:12 Max Steiner Key Largo: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

09:41:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

10:19:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

10:40:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

11:01:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

11:22:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal "Music for Radio"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

11:42:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:08:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

12:20:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

12:38:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:24:25 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

13:24:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie "Shéhérazade"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

14:21:00 00:10:47 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

14:43:00 00:07:42 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

15:04:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges" Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

15:25:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

15:44:00 00:07:52 Johann Strauss Waltz "Loreley-Rhein-Klänge" Op 154

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

16:11:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

16:28:00 00:03:33 Alfred Newman Captain from Castile: Conquest

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:41:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

17:05:00 00:01:15 John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone

King's Singers EMI 63052

17:12:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:28:00 00:08:50 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

17:43:00 00:06:54 Giuseppe Verdi Aïda: Ritorna vincitor!

Orch of the Royal Opera House Nello Santi Maria Chiara, soprano Decca 4785437

18:00 DINNER CLASSICS

18:10:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

18:20:00 00:11:51 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

London Symphony Orchestra George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

18:41:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:47 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

19:18:00 00:37:15 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:29:00 00:26:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Benjamin Britten London Symphony Orchestra Decca 4785437

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Liang Wang, oboe

21:04:00 00:16:55 Richard Strauss Don Juan Op 20

21:25:00 00:15:23 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

21:45:00 00:20:00 Christopher Rouse Oboe Concerto

22:15:00 00:20:51 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:05 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:09:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:14:00 00:07:58 Hans Pfitzner Palestrina: Act 3 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:25:00 00:04:51 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

23:29:00 00:09:06 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27

Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

23:41:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

23:47:00 00:08:59 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:57:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5

Evgeny Kissin, piano Sony 52567