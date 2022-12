Program Guide 08-27-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

00:40:00 00:37:29 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

01:19:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

01:52:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

02:26:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

03:06:00 00:22:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Wallfisch, violin Avie 2207

03:30:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

04:05:00 00:26:13 Béla Bartók Divertimento for Strings Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

04:33:00 00:46:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

05:21:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:40:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:56:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

06:08:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

06:20:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

06:40:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:57:00 00:01:53 Karl King March "Rough-Riders" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:13:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

07:27:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo London Symphony Orchestra István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

07:43:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

08:13:00 00:05:35 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

08:27:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!" Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:41:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

09:04:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

09:23:00 00:05:00 John Lennon/Paul McCartney Lucy in the Sky with Diamonds Les Boréades de Montréal Atma 2218

09:37:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

09:44:00 00:02:27 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck Pascal Rogé, piano Decca 4785437

09:50:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

09:51:00 00:01:04 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Musette Aulos Ensemble Centaur 3068

09:52:00 00:01:13 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

09:53:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

09:54:00 00:01:20 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

09:56:00 00:01:35 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

09:57:00 00:01:24 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

10:01:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

10:20:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro Melos Ensemble Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

10:41:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

11:02:00 00:13:56 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 Kenneth Alwyn London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:23:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

11:45:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101 Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:19:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:21:00 00:07:08 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

12:36:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:51:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'The Belle of Chicago' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

13:00:00 00:26:41 Zoltán Kodály Peacock Variations István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

13:26:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

14:00:00 00:15:00 Aaron Copland A Lincoln Portrait Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Gregory Peck, narrator Decca 4785437

14:15:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:26:00 00:08:41 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 7 Op 70 Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

15:00:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

15:12:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

15:23:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:05:00 00:01:14 Francis Poulenc Métamorphoses: Reine des Mouettes Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

16:12:00 00:07:15 Béla Bartók Suite No. 1: Allegro vivace Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

16:28:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

16:41:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre" André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

17:04:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250

17:12:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:26:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

17:43:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

18:08:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Detroit Symphony Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

18:19:00 00:10:26 Franz Schubert Rosamunde: Overture Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

18:39:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

19:02:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

19:24:00 00:28:47 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

19:58:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56 Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

20:02:00 00:12:33 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

20:18:00 00:36:30 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:57:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

21:04:00 00:33:44 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes, conductor/piano

21:40:00 00:29:44 Igor Stravinsky Apollon musagète Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes

22:15:00 00:33:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes, conductor/piano

Bonus: Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place – Daniel Harding, conductor; Janine Jansen, violin

23:02:00 00:06:12 Jimmy van Heusen Here's That Rainy Day Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:08:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

23:16:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:24:00 00:11:56 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 London Symphony Orchestra Sir Georg Solti Julius Katchen, piano Decca 4785437

23:38:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:45:00 00:09:29 Antonín Dvorák Lento from Piano Quartet Op 87 Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:56:00 00:03:04 Percy Grainger Brigg Fair English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Robert Johnston, tenor; Monteverdi Choir Philips 446657