Program Guide 08-26-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:23 Clara Schumann Piano Concerto in A minor Op 7

Alma Mahler Sinfonietta Stefania Rinaldi Francesco Nicolosi, piano Naxos 557552

00:27:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

00:45:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

01:03:00 00:34:57 Louise Farrenc Symphony No. 2 in D major Op 35

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

01:41:00 01:24:05 Giuseppe Verdi Requiem Vienna Philharmonic

Sir Georg Solti Joan Sutherland, soprano; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Luciano Pavarotti, tenor; Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

03:07:00 00:31:48 Jennifer Higdon Violin Concerto

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

03:41:00 00:23:45 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

London Symphony Orchestra István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

04:07:00 00:47:53 John Knowles Paine Symphony No. 2 in A major Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

04:57:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

05:22:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra

Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

05:40:00 00:07:39 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Philharmonia Orchestra Vladimir Ashkenazy Boris Belkin, violin Decca 4785437

05:56:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

06:20:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

06:40:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

06:57:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:11:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

07:26:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

07:43:00 00:05:20 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

08:13:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:28:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

08:44:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:05:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

09:23:00 00:03:52 Nino Rota The Godfather: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:42:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:13:50 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 52 in G major

Jenö Jandó, piano Naxos 553128

10:20:00 00:11:06 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:41:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:02:00 00:12:39 Edvard Grieg Piano Concerto: First movement Op 16

London Symphony Orchestra Oivin Fjeldstad Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

11:21:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

11:42:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

12:08:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

12:19:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

12:37:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:24:00 Gordon Jacob Mam'zelle Angot: Highlights

Anatole Fistoulari Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

13:38:00 00:14:48 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:22:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:42:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:07:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

15:26:00 00:09:53 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Kenneth Alwyn London Symphony Orchestra Decca 4785437

15:45:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:01:04 Thomas Weelkes Since Robin Hood

King's Singers EMI 63052

16:11:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:26:00 00:03:47 John Williams Return of the Jedi: Parade of the Ewoks

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:43:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

17:05:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

17:14:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

17:27:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

17:42:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:05:51 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

18:21:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

18:39:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano &

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

19:18:00 00:35:09 Louise Farrenc Symphony No. 1 in C minor Op 32

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from recent concerts in the Oberlin Conservatory

20:03:00 20:16:00 Maurice Duruflé: Prélude, Récitatif et Variations Op 3 (1928)—

Alexa Still, flute; Michael Strauss, viola; Monique Duphil, piano

20:18:00 20:46:00 Dmitri Shostakovich: Viola Sonata Op 147 (1975)—

Michael Strauss, viola; Monique Duphil, piano

20:52:00 21:12:00 Charles Martin Loeffler: Two Rhapsodies (1901)—

Michael Strauss, viola; Roger Roe, oboe; R. Kent Cook, piano

21:14:00 21:30:00 George Gershwin: Rhapsody in Blue—

San Jittakarn, piano; Oberlin Orchestra/Rafael Jiménez

21:34:00 21:57:00 Antonin Dvorak Serenade for Winds, Op. 44

Vienna Philharmonic WInds/Myung-Whun Chung Deut Gram 471 613

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by saxophonist Branford Marsalis

22:04:00 22:09:00 Sergei Rachmaninoff Vocalise

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:09:00 22:12:00 Igor Stravinsky Pastorale

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:12:00 22:16:00 Claude Debussy Arabesque

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:16:00 22:19:00 Michel Columbier Emmanuel

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:22:00 22:27:00 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasieleras No. 5

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:27:00 22:29:00 Eric Satie Gymnopedie No. 3

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:29:00 22:32:00 Maurice Ravel Prelude

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:32:00 22:35:00 Maurice Ravel Piece en forme de Habanera

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:36:00 22:40:00 Gabriel Faure Sicilienne

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:40:00 22:45:00 Modest Mussorgsky The Old Castle

Branford Marsalis, saxophone CBS42122

22:47:00 22:55:00 George Gershwin Bess, Oh Where's My Bess?

Branford Marsalis, saophone Ellis Marsalis, piano CBS 67369

22:55:00 22:58:00 George Gershwin Liz

Branford Marsalis, saophone Ellis Marsalis, piano CBS 67369



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:16 Antonín Dvorák Nocturne for Strings in B major Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680

23:09:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:21:00 00:08:54 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

23:29:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:38:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17 London Symphony Orchestra

Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:45:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:56:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Sergei Babayan, piano Discover 920155