Program Guide 08-11-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:41:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

00:58:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

01:17:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

02:06:00 00:25:26 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano; Elisabeth von Magnus, alto; Paul Agnew, tenor; Matthijs Mesdag, baritone; Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

02:33:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

03:15:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

03:43:00 00:32:18 Aaron Copland Hear Ye! Hear Ye!

Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

04:17:00 00:35:01 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

04:54:00 00:25:18 Franz Xaver Mozart Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 25

Chicago Sinfonietta Paul Freeman Grant Johannesen, piano Centaur 2062

05:21:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

05:39:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

05:51:00 00:06:39 Gabriel Fauré Romances without Words Op 17

Charles Owen, piano Avie 2240

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

06:18:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

06:29:00 00:07:17 George Frideric Handel Messiah: Worthy is the Lamb...Amen

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

06:35:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

06:40:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:51:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

06:55:00 00:03:49 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever'

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel May Festival Chorus Telarc 80144

07:05:00 00:03:57 Giovanni Bolzoni Minuetto

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

07:10:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo

European Baroque Soloists Denon 9614

07:20:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

07:25:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

07:25:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:30:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:40:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

07:47:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

07:55:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:55:00 00:03:27 John Lennon/Paul McCartney She's Leaving Home

Les Boréades de Montréal Atma 2218

08:07:00 00:03:37 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

08:12:00 00:05:50 Howard Blake Marcia grazioso from Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

08:20:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

08:30:00 00:07:22 Michael Torke Blue Pacific

Hana Chu, piano Ecstatic 92209

08:40:00 00:04:39 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

08:46:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

08:55:00 00:06:36 Richard Rodgers The Sound of Music: Entr'acte

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

09:27:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

09:35:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's "The Flying Dutchman"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

09:45:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

09:55:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

10:04:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

10:10:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

10:18:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music"

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:21:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

10:27:00 00:12:03 Igor Stravinsky The Firebird Suite

Jenny Lin, piano Steinway 30028

10:40:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

10:50:00 00:26:16 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:18:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

11:29:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

11:41:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

11:52:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:10:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

12:18:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

12:28:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra "Naughty Limericks"

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

12:38:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:48:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:44 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

13:34:00 00:24:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 49 in F minor

Gary Cooper Arion Baroque Orchestra early-mus 7769

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

14:02:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from "Oliver!"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

14:10:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

14:29:00 00:13:13 Claude Debussy Violin Sonata in G minor

Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

14:45:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

15:00:00 00:16:47 Michael Haydn Flute Concerto in D major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

15:18:00 00:10:20 Johann Stamitz Symphony in D Op 3

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

15:32:00 00:06:37 Domenico Scarlatti Sonata in F minor

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

15:40:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

15:54:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

15:58:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude in B flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:34 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:13:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

16:28:00 00:06:20 Max Steiner Dark Victory: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:35:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Leo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

16:41:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

16:52:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

16:57:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

17:05:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

17:13:00 00:13:40 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:29:00 00:04:59 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

17:40:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

17:47:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

17:52:00 00:02:09 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the captain of the Pinafore

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Sir Thomas Allen, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

17:55:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:00 Gordon Jacob Mam'zelle Angot: Highlights

Anatole Fistoulari Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

18:36:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

18:43:00 00:02:39 Claude Debussy Preludes Book 1: La sérénade

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

18:48:00 00:06:16 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

18:54:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:27 Luigi Boccherini Symphony No. 3 in D Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

19:25:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

London Symphony Orchestra Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

20:19:00 00:37:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Jaap Van Zweden, conductor; Matthias Goerne, baritone

21:05:00 00:02:59 Franz Schubert An Sylvia

21:07:00 00:03:00 Richard Strauss Traum durch die Dämmerung Op 29

21:10:00 00:03:17 Richard Strauss Das Rosenband Op 36

21:14:00 00:03:06 Richard Strauss Freundliche Vision Op 48

21:20:00 00:05:42 Franz Schubert Greisengesang

21:25:00 00:03:09 Richard Strauss Heimliche Aufforderung Op 27

21:28:00 00:03:50 Richard Strauss Ruhe, meine Seele Op 27

21:40:00 00:33:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

22:19:00 00:15:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

22:38:00 00:14:46 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:08:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:21:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:28:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings

I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:38:00 00:03:41 Robert Schumann Five Pieces in Folk-Style: Langsam Op 102

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

23:41:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:56:00 00:02:46 Francis Poulenc "C"

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

23:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275