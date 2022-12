Program Guide 08-08-2015

CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

00:02:00 00:37:53 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

00:42:00 00:43:19 Alexander Glazunov Symphony No. 2 in F sharp minor Op 16 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

01:27:00 00:24:33 Ludwig van Beethoven Serenade in D major Op 25 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

01:53:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

02:19:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major Cleveland Octet Sony 62655

03:23:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

03:48:00 00:23:43 Georges Bizet Carmen Suite No. 2 Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

04:14:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor Fauré Quartet DeutGram 6609

04:41:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

05:20:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

05:38:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:50:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

06:00:40 Gerónimo Giménez Intermezzo from "The Wedding of Luis Alonso" National Orchestra of Spain Rafael Frühbeck de Burgos Alhambra 71439

06:06:08 Gerónimo Giménez Prelude to "La Leyenda del Beso" (The Legend of the Kiss) National Orchestra of Spain Rafael Frühbeck de Burgos Alhambra 71439

06:12:39 Johannes Brahms Violin Sonata No. 2 in A, Op. 100 Jaime Laredo, violin; Jean-Bernard Pommier, piano Virgin 91454

06:35:36 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Sharon Isbin, guitar; New York Philharmonic José Serebrier Warner Classics 60296

07:00:50 Leopold Mozart Trumpet Concerto in D Arturo Sandoval, trumpet; London Symphony Orchestra Luis Haza RCA Victor Red Seal 62661-2

07:11:11 Candelario Huízar Imágenes Philharmonic Orchestra of the Americas Alondra de la Parra Masterworks 75555

07:30:57 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in c, Op. 111 Blanca Uribe, piano MSR Classics 1117

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Antonio Vivaldi: Concerto in D minor, Op 3 No. 11, RV 565: Movements 3 and 4

Daniel Hope, violin; Chamber Orchestra of Europe

Album: Daniel Hope plays Vivaldi DG 4777463 Music: 4:25

Enrique Granados: Valses Poeticos Benjamin Grosvenor, piano Spivey Hall, Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 10:43

Ludwig van Beethoven: Symphony No.5 in c minor, Op. 67: 3. Allegro; 4. Allegro West-Eastern Divan Orchestra; Daniel Barenboim, conductor Cultural Palace in Ramallah Album: Live in Ramallah

Warner 62791 Music: 14:36

Antonio Vivaldi: Concerto in F, RV 569

Petra Mullejans, violin; Freiburg Baroque Orchestra; Gottfried von der Goltz, violin and conductor

Concert Hall, Freiburg, Germany Music: 12:23

09:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Carl Stamitz: Clarinet Quartet in E-flat Major, Op. 8 No. 4

Todd Palmer, clarinet; Livia Sohn, violin; Hsin-Yun Huang, viola; Alisa Weilerstein, cello

Spoleto Festival USA 2015, Bank of America's Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 10:15

David Maslanka: Wind Quintet No. 3: 2. Slow, moderate; 3. Very fast City of Tomorrow Wind Quintet

Preston Bradley Hall, Chicago Cultural Center, Chicago, IL Music: 18:34

Frederick Delius: Florida Suite: 3. Sunset - Near the Plantation Royal Philharmonic Orchestra; Thomas Beecham, conductor Album: Beecham Conducts Delius EMI 47509 Music: 9:44

10:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Unusual Concertos

Alberto Ginastera: Concerto for Harp & Orchestra – Finale – Nicanor Zabaleta, harp; Orchestre ORTF Paris/Jean Martinon (DG 2530008 LP) 7:29

Nicolai Budashkin: Concerto for Domra & Folk Instrument Orchestra – Opening Movement – Vladimir Yakovlev, domra; Osipov Balalaika Orchestra/Victor Dubrovsky (Angel 40200 LP) 6:56

Gaetano Donizetti: Concertino for English Horn and Orchestra – Heinz Holliger, English horn; Bamberg Symphony Orchestra/Peter Maag (DG 139152 LP) 10:35

Ralph Vaughan Williams: Tuba Concerto – Prelude – James Gourlay, tuba; Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland (Naxos557754 CD) 4:36

Tomaso Giordani: Harpsichord Concerto in C Major – Maria Teresa Garatti, harpsichord; I Musici (Epic 1150 LP) 14:27

11:00 THE SCORE with Edmund Stone: The Scores of Sherlock Holmes

20th Century Fox Theme Telarc 80168 Alfred Newman Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel, cond.

221B Baker Street from Sherlock Holmes, 1984 Varese Sarabande VSD-5692 Patrick Gowers no orchestra given/Larry Meyers, cond.

Main Title from The Adventures of the Great Mouse Detective, 1986 Henry Mancini original soundtrack/Henry Mancini, cond.

End Title from Without a Clue, 1988 Varese Sarabande VSD-5692 Henry Mancini no orchestra given/Henry Mancini, cond.

Main Title and Moriarty-Genius of Evil from The Adventures of Sherlock Holmes, 1939 Varese Sarabande VSD-5692 - Cyril Mockridge no orchestra given/Larry Meyers, cond.

End Title from Sherlock Holmes and the Voice of Terror, 1942 Marco Polo 8.225124 Frank Skinner Slovak Radio Symphony Orchestra (Bratislava)/William T. Stromberg, cond.

Main Title and Legend of the Hound of the Baskervilles, 1959 Varese Sarabande James Bernard no orchestra given/Larry Meyers, cond.

Main Title from A Study in Terror, 1965 Varese Sarabande VSD-5692 John Scott no orchestra given/Larry Meyers, cond.

Suite from The Seven Percent Solution, 1974 Varese Sarabande VSD-5692 John Addison no orchestra given/Larry Meyers, cond.

Suite from The Private Life of Sherlock Holmes, 1970 Varese Sarabande VSD-5692 Miklos Rozsa no orchestra given/Larry Meyers, cond.

The Red Circle from Sherlock Holmes, 1984 Varese Sarabande VSD-5692 Patrick Gowers no orchestra given/Larry Meyers, cond.

Holmes and Elizabeth-Love Theme from Young Sherlock Holmes, 1985 Intrada MAF 7131 Bruce Broughton Sinfonia of London/Bruce Broughton, cond.

The Riddle Solves from Young Sherlock Holmes, 1985 Varese Sarabande VSD-5692 Bruce Broughton no orchestra given/Larry Meyers, cond.

Ah, Putrefaction and Discombobulate from Sherlock Holmes, 2009 WaterTower 391752 Hans Zimmer original soundtrack/Gavin Greenaway, cond.

221B Baker Street from Sherlock Holmes, 1984 Varese Sarabande VSD-5692 Patrick Gowers no orchestra given/Larry Meyers, cond.

The Red Circle from Sherlock Holmes, 1984 Varese Sarabande VSD-5692 Patrick Gowers no orchestra given/Larry Meyers, cond.

Opening and The Game is On from Sherlock, 2010 Silva SILED1377 David Arnold/Michael Price original soundtrack

Prepared to do Anything from Sherlock: Series 2, 2012 Silva SILED1383 David Arnold/Michael Price original soundtrack

The Problems of Your Future from Sherlock: Series 3, 2014 Silva SILED1438 David Arnold/Michael Price original soundtrack

Mr. Holmes from Mr. Holmes, 2013 Lakeshore LKS 345102 Carter Burwell original soundtrack/Carter Burwell, cond.

End Titles from Sherlock: Series 3, 2014 Silva SILED1438 David Arnold/Michael Price original soundtrack

Throne Room from Star Wars, 1977 Sony 51333 John Williams London Symphony Orchestra/John Williams, cond.

CLASSICAL WEEKEND with Jim Mehrling; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech; CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin: Felix Mendelssohn

12:09:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

12:22:00 00:03:37 André Jolivet Allant from Petite Suite Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

12:27:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

12:37:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

12:55:00 00:04:18 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 "A Sea Symphony" Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Rob Grier

14:04:00 00:05:03 Franz Liszt Transcendental Etude No. 10 in F minor Marina Lomazov, piano Lomazov 100

14:13:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

14:26:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

14:49:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

15:00 WCLV CLASSICAL WEEKEND; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech:

15:04:00 00:09:16 André Jolivet Concertino for Trumpet, Strings & Piano Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet; Craig Sheppard, piano CBS 42096

15:17:00 00:21:58 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in E flat major English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

15:42:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379

16:02:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

16:23:00 00:09:02 Franz Schubert Twelve Waltzes Vassily Primakov, piano Bridge 9327

16:35:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

17:00:00 00:16:29 Alec Wilder Carl Sandberg Suite Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

17:20:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

17:40:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 "Battle of the Huns” Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Getting Married - Some thoughts on tying the knot, ranging from blissfully happy to borderline nervous breakdown—and as you might expect, “I Do! I Do!”—are part of the wedding march

18:00:00 00:00:51 George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm Wllliam Bolcom Songs by Gershwin Nonesuch 979151-2

18:00:54 00:04:25 Tom Jones-Harvey Schmidt Together Forever/I DoI I Do! Mary Martin, Robert Preston I Do! I Do! -- Original B'way Cast RCA 7863-51128-2

18:06:01 00:02:49 John Kander-William and James Goldman Anything for You Larry Kert, Rita Gardner A Family Affair -- Original B'way Cast DRG DRG19068

18:09:49 00:02:45 R.Rodgers-O.Hammerstein Mr. Snow (Reprise) Audra McDonlald, Eddie Korbich Carousel -- 1994 B'way Revival Angel CDQ55519924

18:12:30 00:04:11 Stephen Sondheim Getting Married Today Beth Howland, Steve Elmore Company -- Original B'way Cast Sony 7464-65283

18:17:10 00:02:22 A.J.Lerner-Frederick Loewe My Mother's Wedding Day Susan Johnson Brigadoon -- 1958 Studio Cast DRG DRG19071

18:19:29 00:02:42 John Kander-Fred Ebb Married Jack Gilford, Lotte Lenya Cabaret -- Original B'way Cast Sony SK60533

18:22:07 00:02:44 A.J. Lerner-Frederick Loewe Get Me to the Church on Time Stanley Holloway My Fair Lady -- Original B'way Cast Sony SK89997

18:25:32 00:01:23 R.Rodgers-O.Hammerstein The Wedding Orchestra Cinderella -- 1957 TV Cast Sony SK60889

18:26:55 00:00:32 R.Rodgers-O.Hammerstein Wedding Parade Orchestra Flower Drum Song -- Original B'way Cast Sony SK60959

18:27:27 00:01:10 R.Rodgers-O.Hammerstein Processional Orchestra and Chorus The Sound of Music -- Original B'way Cast Sony SK60583

18:29:12 00:03:01 Danny Elfman The Wedding Song Chorus The Corpse Bride -- Film Soundtrack Warner Bros. 49475-2

18:32:31 00:01:25 Cole Porter If Ever Married I'm Blossom Dearie Ben Bagley's Unpublished Cole Porter Vol.II Painted Smiles 1358

18:33:42 00:02:25 Brel-Mort Shuman-Eric Blau Bachelor's Dance Shawn Elliot Jacques Brel… -- Original Cast Sony SK89998

18:36:43 00:02:29 Jerome Kern-P.G. Wodehouse Just Wait Davis Gaines Sitting Pretty -- Studio Cast New World 80387-2

18:39:05 00:03:03 Leonard Bernstein-Stephen Sondheim One Hand, One Heart Larry Kert, Carol Lawrence West Side Story -- Original B'way Cast Sony SK60724

18:42:30 00:03:29 Stephen Sondheim Marry Me a Little Boyd Gaines Company -- 1995 Revival Angel 72435-55608

18:46:27 00:04:48 Stephen Sondheim Being Alive Dean Jones Company -- Original B'way Cast Sony 7464-65283

18:51:38 00:01:22 George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell Gershwin Fantasy Sony SK60659

18:53:03 00:03:53 Johnny Mercer-Gene De Paul Filler: The Matrimonial Stomp Stubby Kaye Li'l Abner -- Original B'way Cast Sony SK87700



SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

19:21:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad – Cleveland Orchestra Youth Orchestra Brett Mitchell, conductor - First national broadcast by COYO

John Adams: The Chairman Dances

Roy Harris: Symphony No. 3

Hector Berlioz: Symphonie fantastique

21:40:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad - Peter Schickele’s “What’s My Melodic Line?”… David Gunson’s “What Goes Up Might Come Down (Part 1). Part 2 next week… Mark Levy is “Playing Hooky from Golf”… This Week in the Media



QUIET HOUR with John Simna

23:02:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:10:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10 Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:21:00 00:07:07 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Winter Almeda Trio Albany 1386

23:28:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:41:00 00:03:47 John Field Adagio from Piano Concerto No. 2 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

23:44:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:55:00 00:03:01 Olivier Messiaen O sacrum convivium Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:57:00 00:02:22 Carl Orff Carmina burana: In trutina Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Patricia Petibon, soprano DeutGram 4778778