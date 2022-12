Program Guide 08/05/2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:39:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

00:43:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

01:14:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment

City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

01:56:00 00:27:02 Johannes Brahms Cello Sonata No. 1 in E minor Op 38

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

02:25:00 00:27:12 Johann Sebastian Bach Magnificat in D major

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano;

Daniel Taylor, countertenor; Benjamin Butterfield, tenor; Daniel Lichti, bass Analekta 9873

02:54:00 00:37:42 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 2 in E Op 48

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

03:34:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

04:25:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

04:50:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

05:24:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:42:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

05:51:00 00:06:19 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

05:58:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

06:15:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me

Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

06:20:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

06:30:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

06:40:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

06:51:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

06:55:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:10:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

07:20:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

07:25:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

07:29:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:40:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

07:52:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

07:55:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:07:00 00:06:56 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

08:15:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

08:23:00 00:05:27 Orlando Gibbons O clap your hands together

Stile Antico Harm Mundi 807572

08:30:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

08:51:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: "General Lavine" -

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

08:55:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

08:59:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:05:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

09:27:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March "Anchors Aweigh"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:35:00 00:05:51 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

09:45:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore'

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

09:55:00 00:03:52 Ottorino Respighi The Birds: The Nightingale

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:02:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:06:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

10:10:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:19:00 00:05:38 Leos Janácek Jealousy

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

10:27:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:32:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

10:46:00 00:03:38 Michael Torke Miami Grands: Little Havana, late

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

10:51:00 00:26:47 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Josef Krips Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:16:00 00:09:02 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Vanessa Perez, piano Telarc 33388

11:25:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

11:34:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

11:54:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:10:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

12:18:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

12:27:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

12:36:00 00:10:43 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

12:49:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

13:39:00 00:19:11 Frank Bridge Dance Rhapsody

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:20 Miguel Llobet Catalan Folksong "El testament de

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

14:03:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

14:07:00 00:16:55 Camille Saint-Saëns La Jeunesse d'Hercule Op 50

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

14:27:00 00:11:05 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

14:40:00 00:13:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

14:55:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

15:00:00 00:17:31 William Wallace Villon

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

15:17:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 "Tasso: Lament

Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

15:38:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

16:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:55:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

16:04:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

16:10:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

16:21:00 00:04:14 Kara Karayev Seven Beauties: Procession

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

16:30:00 00:04:33 Max Steiner The Informer: Suite

National Philharmonic Charles Gerhardt Ambrosian Singers RCA 81270

16:36:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

16:43:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

16:50:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

16:55:00 00:03:27 Francis Poulenc Improvisation No. 13 in A minor

Paul Crossley, piano CBS 44921

17:05:00 00:04:57 E. J. Moeran Whythorne's Shadow

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:10:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:21:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

17:32:00 00:03:48 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

17:40:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

17:51:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

17:58:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

18:21:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

18:24:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

18:28:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

18:50:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

19:28:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland -

recorded March 12-15, 2015 “Guardian Angels”

Joaquin Valdepeñas, conductor; Adele Anthony, violin

Grieg Peer Gynt Suite No.1

Nielsen Violin Concerto

Pärt Symphony No. 4 “Los Angeles”



21:35:00 00:24:09 Arthur Honegger Symphony No. 2 for Strings & Trumpet

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Marvis Martin

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:10:00 00:06:54 Robert Schumann Märchenbilder: Langsam Op 113

Yuri Bashmet, viola; Mikhail Muntian, piano RCA 60112

23:19:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 13

Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington Steven Isserlis, cello RCA 68578

23:25:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:37:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:48:00 00:05:51 Felix Mendelssohn Andante from Piano Concerto No. 1 Op 25

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

23:55:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297