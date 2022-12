Program Guide 08/03/2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:23 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

00:36:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

01:10:00 01:05:32 Johannes Brahms A German Requiem Op 45

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Malin Hartelius, soprano; Simon Keenlyside, baritone; Vienna Singverein MAA 2010

02:18:00 00:17:53 Maurice Ravel Violin Sonata in G major

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

02:38:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

03:16:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

03:53:00 00:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

04:22:00 00:30:51 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 3

Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn José Feghali, piano Naxos 557460

04:55:00 00:24:17 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7

HJ Lim, piano EMI 64952

05:21:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 "Picturesque Scenes"

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

05:38:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

05:48:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Scottish Airs Op 34

Adele Anthony, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

05:58:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:16:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

06:20:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:30:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:40:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:47:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

06:52:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March 'The Gallant Seventh'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on Rhosymèdre

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

07:08:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

07:16:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

07:20:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

07:24:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka "Bahn frei" Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

07:30:00 00:05:27 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80310

07:40:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

07:48:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

07:54:00 00:03:00 Eubie Blake The Baltimore Todolo

Richard Dowling, piano Klavier 77035

07:57:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from "Also sprach Zarathustra" Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

08:07:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:13:00 00:08:41 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

08:23:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

08:32:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

08:35:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

08:42:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

08:51:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

08:55:00 00:05:43 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:03:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

09:35:00 00:07:18 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

09:45:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

09:55:00 00:02:14 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:02:00 00:03:00 Sergei Rachmaninoff Prelude in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:06:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

10:11:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

10:20:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

10:26:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

10:31:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11

Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

10:45:00 00:05:03 Leo Zeitlin Eli Zion

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:51:00 00:24:57 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 5 in F sharp minor Op 81

Stephen Hough, piano Hyperion 67390

11:19:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:30:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

11:42:00 00:09:06 Henri Dutilleux Sonatine for Flute & Piano

Emmanuel Pahud, flute; Eric Le Sage, piano EMI 56488

11:52:00 00:07:51 Richard Wagner Christopher Columbus: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 49196

12:11:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

12:18:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

12:23:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

12:29:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

12:48:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

13:41:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:41 Alfredo Catalani Scherzo

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:07:00 00:03:19 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

American String Project MSR 1386

14:11:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

14:30:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major

Quintett.Wien Nimbus 5479

14:41:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

14:55:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

15:00:00 00:19:10 Paul Dukas Variations, Interlude & Finale

Margaret Fingerhut, piano Chandos 8765

15:21:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

15:41:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

15:54:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:58:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:05:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

16:12:00 00:11:51 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

London Symphony Orchestra George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

16:28:00 00:07:22 David Raksin Forever Amber: Main title & The King's Mistress

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

16:38:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

16:43:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

16:54:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

17:05:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

17:13:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:27:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española'

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

17:40:00 00:04:52 Sergei Prokofiev Pastoral Sonatina in C major Op 59

Lara Downes, piano Steinway 30016

17:46:00 00:02:34 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:52:00 00:03:03 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

17:58:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:02 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:31:00 00:06:11 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Una voce poco fa

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Marilyn Horne, mezzo-soprano CBS 37862

18:40:00 00:03:00 Giacomo Puccini La bohème: Mimi's Farewell "Donde lieta"

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Angela Gheorghiu, soprano Decca 466070

18:46:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

19:24:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major

Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

19:56:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

20:13:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

20:56:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor; Joyce Yang, piano

21:04:00 00:06:28 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

21:14:00 00:28:14 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

21:46:00 00:12:10 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

22:02:00 00:06:02 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

22:08:00 00:06:45 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

22:14:00 00:09:09 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Bonus:

22:28:00 00:28:00 Felix Mendelssohn Magnificat in D major Op 69

Masaaki Suzuki, conductor; Sherezade Panthaki, soprano; Joelle Harvey, soprano; Iestyn Davies, countertenor; Nicholas Phan, tenor; Tyler Duncan, baritone; Bach Collegium Japan; Yale Schola Cantorum

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:54 Johann Sebastian Bach Larghetto from Keyboard Concerto No. 4

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

23:06:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:17:00 00:04:45 Anthony Holborne Pavan "The Image of Melancholy"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:21:00 00:06:33 Francis Poulenc Mélancolie

Paul Crossley, piano CBS 44921

23:28:00 00:07:07 William Schuman New England Triptych: When Jesus Wept

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

23:37:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:46:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80

Miró Quartet Oxingale 2006

23:57:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:58:00 00:01:08 Gustav Holst Soft and gently

Paul Spicer Finzi Singers Chandos 9425