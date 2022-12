Program Guide 07-24-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

00:39:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto Royal Philharmonic José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

01:18:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

02:02:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

02:46:00 00:19:01 Sir George Dyson Children's Suite after Walter de la Mare Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9369

03:07:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A major Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

03:51:00 00:15:03 Miklós Rózsa Rhapsody for Cello & Orchestra Op 3 Budapest Symphony Orchestra Mariusz Smolij Mark Kosower, cello Naxos 572285

04:08:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

04:47:00 00:30:15 Bohuslav Martinu Symphony No. 5 Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 7805

05:19:00 00:18:20 George Gershwin Medley from "Porgy and Bess" Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

05:39:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:51:00 00:07:20 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

06:15:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

06:20:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

06:30:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2 Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

06:40:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8 Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

06:51:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

06:51:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music" Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

07:10:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102 Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

07:20:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

07:25:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:30:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:40:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

07:51:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

07:55:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

08:07:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

08:18:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:29:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat major English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

08:40:00 00:06:14 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra Riccardo Chailly London Sinfonietta Decca 417114

08:47:00 00:04:37 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

08:55:00 00:06:26 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:05:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

09:26:00 00:03:55 Harold Arlen Medley from "The Wizard of Oz" Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:35:00 00:04:12 Astor Piazzolla Oblivion European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

09:51:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

09:55:00 00:04:26 Sergei Rachmaninoff Prelude in G minor Op 23 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:40 Ernest Bloch From Jewish Life: Prayer Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

10:07:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:14:00 00:06:18 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

10:20:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

10:26:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:33:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D major Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

10:47:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

10:52:00 00:23:31 Ernest Bloch Suite symphonique Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

11:18:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:29:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd" Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

11:41:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Gary Graffman, piano RCA 300350

11:46:00 00:09:34 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

11:57:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:11:00 00:03:12 Léo Delibes Les filles de Cadiz London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

12:17:00 00:09:57 George Gershwin Girl Crazy: Suite Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

12:28:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

12:34:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:49:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

13:39:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119

14:04:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the- Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

14:08:00 00:17:48 Albert Roussel Bacchus et Ariane: Suite No. 1 Op 43 Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

14:43:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:56:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253

15:02:00 00:21:28 Ernest Bloch Schelomo Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello MAA 19992

15:26:00 00:10:21 Arthur Honegger Concertino for Piano & Orchestra Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

15:39:00 00:06:53 George Gershwin Three Preludes Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

15:48:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

15:55:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

15:58:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664

16:13:00 00:11:12 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

16:28:00 00:04:46 John Williams Indiana Jones and the Last Crusade: Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:33:00 00:05:30 George Frideric Handel Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:07:13 Adolphe Adam Si j'étais roi: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

16:52:00 00:02:51 Francisco Asenjo Barbieri El barberillo de Lavapiés: La Paloma Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

16:55:00 00:03:54 "PDQ Bach" Two Rounds "The Mule" and "O Serpent" Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

17:05:00 00:05:02 George Gershwin An American in Paris Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:26:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

17:40:00 00:06:01 Ernest Bloch Baal Shem: Nigun Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

17:47:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

17:52:00 00:03:23 Carlos López Buchardo Canción del carretero Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:57:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on "Là ci darem la mano" Op 2 Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

18:29:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus "Treulich Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

18:37:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

18:43:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

18:55:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:27:00 00:31:15 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 1 in G minor Op 17 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:27:09 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

20:31:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: American Spirit

Roberto Sierra: Songs from the Diaspora (2006)--Heidi Grant Murphy, soprano; Kevin Murphy, piano; St. Lawrence String Quartet (Geoff Nuttall, Scott St. John, violins, Lesley Robertson, viola; Christopher Costanza, cello)

Amy Beach: Piano Quintet in f-Sharp Op 67 (1908)--Anne-Marie McDermott, piano; Escher String Quartet (Adam Barnett-Hart, Wu Jie, violins; Pierre Lapointe, viola; Andrew Janss, cello)

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, To Defuse Police Violence, Hire More Women Officers - Katherine Spillar, Executive Director of the Feminist Majority Foundation

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10 Alessio Bax, piano Signum 309

23:11:00 00:07:17 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

23:20:00 00:14:41 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 12 Op 127 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:37:00 00:07:51 Ernest Bloch Abodah Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:44:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

23:56:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:56:00 00:03:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028