Program Guide 07-22-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

00:50:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

01:30:00 00:29:15 Maurice Ravel Miroirs

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

02:01:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

02:45:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

03:29:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

03:56:00 00:31:09 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

04:29:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

05:04:00 00:16:00 Sir Arnold Bax Northern Ballad No. 2

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

05:22:00 00:16:29 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

05:40:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

05:50:00 00:08:21 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:15:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:25:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Corrente & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:30:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Motet "Lobet den Herrn"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

06:40:00 00:09:39 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

Warsaw Philharmonic Antoni Wit Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

06:53:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March 'The Pathfinder of Panama'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

07:10:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

07:20:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

07:25:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:30:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

07:34:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:40:00 00:07:03 Georgia Stitt, Jason Rbt Brown Waiting for Wings Overture

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

07:52:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:55:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:07:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

08:15:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

08:25:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:35:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

08:40:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

08:51:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:55:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

09:20:00 00:03:56 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

09:30:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

09:35:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

09:57:00 00:01:12 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Kenneth Gilbert, harpsichord Archiv 415112

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:53 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

10:06:00 00:02:21 Richard Rodgers The King and I: Hello, Young Lovers

Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:10:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

10:18:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

10:23:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:29:00 00:13:17 Leopold Kozeluch Wind Symphony in D

Consortium Classicum Orfeo 442981

10:44:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:51:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

11:27:00 00:10:31 Claude Arrieu Wind Quintet in C major

Belgian Wind Quintet Discover 920322

11:39:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:49:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

12:11:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

12:18:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

12:29:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

12:39:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1

Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

12:50:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer

Almeda Trio Albany 1386

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:03 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

13:37:00 00:21:18 Christian Sinding Violin Concerto No. 1 in A major Op 45

Bournemouth Symphony Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 557266

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

14:03:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

14:09:00 00:16:17 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

14:29:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

14:42:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:57:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

15:02:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

15:22:00 00:13:25 Ferde Grofé Mississippi Suite

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

15:37:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

15:48:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

16:06:00 00:02:46 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

16:13:00 00:11:33 Richard Wagner A Faust Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

16:28:00 00:07:16 Max Steiner King Kong: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:36:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 10 in B minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

16:41:00 00:08:26 Zdenek Fibich Scherzo from Symphony No. 2 Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

16:52:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

16:56:00 00:03:07 Thomas Morley Nolo mortem peccatoris

Stile Antico Harm Mundi 807572

17:05:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

17:13:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

17:26:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from "Mascarade"

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

17:40:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

17:46:00 00:02:35 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

17:52:00 00:03:19 Richard Rodgers Lover

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:55:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:24 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 2 in G minor Op 23

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

18:35:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

18:41:00 00:01:46 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Turkey Trot

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

18:45:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia

Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

18:57:00 00:02:15 Percy Grainger Shepherd's Hey!

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:16 Michael Haydn Symphony No. 41 in F major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

19:19:00 00:36:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Avner Dorman conductor;

Timothy McAllister saxophone - recorded October 15-19, 2014

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D K 385 "Haffner" (1782)

Avner Dorman: Saxophone Concerto (2003)

Antonín Dvorák: Serenade for Winds in d Op 44 (1878)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 45 in f-Sharp 'Farewell' (1772)



21:50:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by Soprano Wilhelmenia Fernandez and Pianist George Darden, Phoenix PHCD 134

He's Gone Away

His Eye Is On The Sparrow

The Lord's Prayer

My Lord What a Mornin'

O What A Beautiful City

Sometimes I Feel Like A Motherless Child

Honor, Honor

Ride On, King Jesus

Ev'ry Time I Feel The Spirit

Were You There?

Witness

He's Got The Whole World In His Hands

You Can Tell The World

Dat's Love

There's A Cafe On The Corner

22:55:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:08:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:19:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:25:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:38:00 00:06:09 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 23 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:44:00 00:09:21 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:55:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine Dale Warland

Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

23:57:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 3: Sarabande

Jason Vieaux, guitar Azica 71250