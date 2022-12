Program Guide 07-14-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

00:39:00 00:45:11 Joachim Raff Symphony No. 3 in F major Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

01:26:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

02:17:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

02:40:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

03:12:00 00:31:00 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra George Szell Rafael Druian, violin; Abraham Skernick, viola Sony 86793

03:45:00 00:15:52 Adam Schoenberg Separated by Space

Jack Sutte, trumpet; Laurent Boukobza, piano Sutte 2011

04:03:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

04:36:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

05:21:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:38:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

05:48:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:09:05 Claude Joseph Rouget de Lisle Hymne à la Liberté "La Marseillaise"

Baltimore Symphony Orchestra David Zinman Sylvia McNair, soprano; Richard Leech, tenor; Baltimore Symphony Chorus; Children's Chorus Telarc 80164

06:19:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

06:28:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 2 from Symphony No. 31

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

06:34:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

06:44:00 00:04:13 Stephen Foster Hard Times Come Again No More

Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

06:51:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

06:55:00 00:03:33 François Joseph Gossec Offrande à la liberté

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3101

07:05:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

07:10:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

07:20:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

07:25:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

07:30:00 00:05:02 George Gershwin An American in Paris

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

07:40:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

07:47:00 00:04:07 Johann Sebastian Bach Motet "Jauchzet dem Herrn, alle Welt"

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2967

07:55:00 00:03:30 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

08:07:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:15:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:25:00 00:04:33 Walter Kittredge Tenting on the Old Camp Ground

Anonymous 4 Harm Mundi 807549

08:30:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

08:35:00 00:03:27 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

08:40:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

08:45:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

08:55:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:14:50 Darius Milhaud Suite française Op 248

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

09:25:00 00:01:58 Henry Mancini Charade: Punch and Judy

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:27:00 00:02:17 Henry Mancini Charade: Theme Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

09:49:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

09:53:00 00:03:29 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

09:57:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Motet "Exsultate Deo"

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

10:04:00 00:02:31 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from "Exsultate, jubilate"

Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano Sony 86793

10:09:00 00:07:18 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Yrsa' Op 78

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

10:17:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

10:24:00 00:03:10 Edvard Grieg Ave maris stella

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

10:30:00 00:12:57 Ernest Bloch Poems of the Sea

Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

10:45:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

10:52:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60

BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

11:20:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:32:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem "The King Shall Rejoice"

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

11:45:00 00:06:05 Henri Herz Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 Op 207

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

11:54:00 00:03:34 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Paul Crossley, piano Sony 53111

12:10:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus'

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

12:15:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

12:26:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

12:36:00 00:14:40 Sir William Herschel Chamber Symphony in F major

Davis Jerome Mozart Orchestra Newport 85612

12:52:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A major

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

13:43:00 00:14:49 Sergei Taneyev Concert Suite: Theme & Variations Op 28

Philharmonia Orchestra Nicolai Malko David Oistrakh, violin EMI 65419

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

14:03:00 00:02:08 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

14:06:00 00:18:17 Luigi Boccherini Symphony No. 26 in C minor Op 41

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999177

14:28:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

14:42:00 00:13:40 Georg Philipp Telemann Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins in F

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Reinhard Goebel, violin; Manfred Kraemer, violin; Florian Deuter, violin Archiv 427619

15:02:00 00:19:57 Gerald Finzi Concerto for Small Orchestra and Solo Violin

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

15:26:00 00:12:53 E. J. Moeran Second Rhapsody

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

15:32:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

15:52:00 00:03:24 Pierre Leemans March "Belgian Paratroopers"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

16:06:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:13:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:28:00 00:04:04 Claude Joseph Rouget de Lisle Hymne à la Liberté "La Marseillaise"

Wallace Collection John Wallace Leeds Festival Chorus Nimbus 5175

16:35:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

16:41:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

16:52:00 00:03:07 Alice Hawthorne Listen to the Mocking Bird

Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

16:56:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

17:05:00 00:04:54 Gerald Finzi Prelude Op 25

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

17:13:00 00:10:57 Gerald Finzi Elegy "The Fall of the Leaf"

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 64721

17:26:00 00:08:21 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

17:40:00 00:05:12 Henry Tucker Weeping, Sad and Lonely

Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

17:47:00 00:03:00 Sir Henry Bishop Home, Sweet Home

Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

17:53:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:54:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:27 Jean-Baptiste Davaux Symphonie Concertante on Patriotic Airs in G major

Concerto Cologne Werner Ehrhardt,violin; Andrea Keller, violin Capriccio 10280

18:33:00 00:04:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

18:40:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

18:46:00 00:09:05 Claude Joseph Rouget de Lisle Hymne à la Liberté "La Marseillaise"

Baltimore Symphony Orchestra David Zinman Sylvia McNair, soprano; Richard Leech, tenor; Baltimore Symphony Chorus; Children's Chorus Telarc 80164

18:56:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

19:26:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:28 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Royal Liverpool Philharmonic John Wilson James Clark, violin Avie 2194

20:18:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic

Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

20:58:00 00:01:53 Felix Mendelssohn Song without Words No. 26 in B flat Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Ingo Metzmacher, conductor

21:04:00 00:11:00 Peter Tchaikovsky Excerpts from "The Nutcracker" Op 71

21:17:00 00:34:15 Igor Stravinsky Pétrouchka

21:54:00 01:03:23 Dmitri Shostakovich Symphony No. 11 in G minor Op 103

22:57:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:33 Johann Nepomuk Hummel Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93

Trio Parnassus MD+G 3307

23:08:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:20:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:29:00 00:07:57 Ernö Dohnányi Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1

Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

23:40:00 00:04:28 Astor Piazzolla Introducción al angel

Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

23:44:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:56:00 00:02:34 Sergei Rachmaninoff Daisies Op 38

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

23:56:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112