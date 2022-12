Program Guide 07-08-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

00:28:00 00:18:31 Percy Grainger The Warriors City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Malcolm Wilson, piano; Roderick Elms, piano; Wayne Marshall, piano EMI 56412

00:48:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

01:30:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from "Terpsichore" Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

02:22:00 00:40:39 Antonín Dvorák Legends Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

03:05:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

03:49:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

04:32:00 00:20:37 Maurice Ravel Gaspard de la nuit Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

04:54:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:20:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

05:35:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

05:53:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36 Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

06:15:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

06:25:00 00:02:29 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

06:30:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

06:40:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

06:49:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:03:52 Percy Grainger In Dahomey "Cakewalk Smasher" Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

07:10:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

07:17:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

07:25:00 00:01:47 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

07:30:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:40:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:51:00 00:02:20 Percy Grainger Duke of Marlborough Fanfare Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:55:00 00:02:13 Henry Purcell Funeral March for Queen Mary Equale Brass Ensemble; David Corkhill, percussion Erato 45123

08:07:00 00:05:41 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 3 in D minor Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

08:15:00 00:08:28 Johann Friedrich Fasch Allegro from Concerto in D major Tempesta di Mare Chandos 783

08:26:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

08:30:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony" Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

08:40:00 00:05:46 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

08:48:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk! Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:52:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:02:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

09:21:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:29:00 00:05:52 Hans Steinmetz A Faun's Love-Call Albrecht Mayer, English horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

09:38:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

09:45:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

09:56:00 00:02:13 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

10:02:00 00:03:21 Johannes Brahms Ballade in G minor Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:06:00 00:05:16 Bruce Adolphe My Inner Brahms (an intermezzo) Orli Shaham, piano Canary 15

10:14:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:23:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

10:31:00 00:03:51 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Ruben Drole, baritone MAA 2009

10:36:00 00:14:03 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

10:52:00 00:26:37 Howard Hanson Symphony No. 1 in E minor Op 21 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

11:21:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:33:00 00:09:49 Georg Muffat Florilegium: Suite No.7 in G major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

11:45:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

11:58:00 00:02:34 Lord Berners Polka David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

12:11:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

12:19:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

12:31:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

12:40:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

12:58:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

13:50:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:57 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117 Orli Shaham, piano Canary 15

14:06:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

14:11:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa" Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

14:32:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

14:42:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

14:55:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:01:00 00:18:31 Jean Sibelius En saga Op 9 George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

15:18:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

15:25:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67 Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:05 Percy Grainger Molly on the Shore Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

16:06:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

16:12:00 00:12:49 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise Op 22 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

16:29:00 00:04:44 Percy Grainger Irish Tune from County Derry Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

16:35:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

16:42:00 00:06:40 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major Orli Shaham, piano Canary 15

16:52:00 00:03:29 Johannes Brahms Romance in F major Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

16:57:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

17:05:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

17:13:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

17:27:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

17:40:00 00:04:13 Johannes Brahms Intermezzo in B minor Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

17:46:00 00:04:16 Avner Dorman After Brahms: Intermezzo No. 2 Orli Shaham, piano Canary 15

17:53:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

17:57:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:32 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major Orli Shaham, piano Canary 15

18:32:00 00:05:16 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

18:40:00 00:01:44 Johannes Brahms Intermezzo in C major Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

18:44:00 00:10:17 Franz Schubert Rosamunde: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

18:54:00 00:05:11 Johannes Brahms Intermezzo in E flat minor Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:33 Max Bruch Concerto for Violin & Viola in E minor Op 88 London Symphony Orchestra Neeme Järvi Victor Tretiakov, violin; Yuri Bashmet, viola RCA 63292

19:23:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

19:56:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CSU Faculty Concert - John Perrine, saxophone; Denella Sing, piano; Mozart: Michelle Abraham, violin; Solomon Liang, violin; Joseph LoCicero, viola; Erica Snowden, cello; Ellen Breakfield-Glick, clarinet

Paul Bonneau (1918-1995): Pièce Concertante dans L'esprit jazz

David Heath (b.1956): Concerto for Soprano Saxophone ‘Celtic’

Takashi Yoshimatsu (b.1953): Fuzzy Bird Sonata

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in A K 581

21:24:00 00:35:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Mattiwilda Dobbs



QUIET HOUR

23:02:00 00:06:29 Percy Grainger Dreamery Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

23:08:00 00:12:52 Ernest Bloch Suite Modale New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:23:00 00:06:28 Maurice Ravel Ondine from "Gaspard de la nuit" Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:29:00 00:05:21 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

23:37:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:43:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85 Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:56:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5 Evgeny Kissin, piano Sony 52567

23:57:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9 John O'Conor, piano Telarc 80391