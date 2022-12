Program Guide 07-06-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

00:27:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

01:12:00 00:30:11 Sérgio Assad Interchange

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

01:44:00 00:32:56 Robert Schumann Piano Sonata No. 1 in F sharp minor Op 11

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

02:19:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

03:11:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58

Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

03:46:00 00:24:42 Johannes Brahms Trio in A minor Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

04:13:00 00:24:02 Giovanni Palestrina Mass "O Rex Gloriae"

James O'Donnell Westminster Cathedral Choir Hyperion 66316

04:39:00 00:40:17 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

05:21:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

05:39:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

05:46:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

05:56:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

06:15:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:30:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des

Tempesta di Mare Chandos 805

06:40:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

06:48:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

06:54:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

06:55:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

07:10:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:20:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:25:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

07:30:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale "Wachet auf"

Burning River Brass BurnRiver 2004

07:40:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

07:51:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:55:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

08:07:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

08:15:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

08:25:00 00:05:02 George Gershwin An American in Paris

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

08:30:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

08:40:00 00:09:29 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

08:51:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

08:55:00 00:05:51 David Raksin Laura: Theme

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:05:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:28:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

09:38:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

09:46:00 00:02:06 George Gershwin Nice Work If You Can Get It

Opus Two Ashley Brown, soprano; William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

09:49:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña

Los Romeros, guitars Philips 442781

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:46 George Gershwin The Goldwyn Follies: Love Walked In

Opus Two Ashley Brown, soprano; William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

10:05:00 00:02:30 George Gershwin Short Story Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

10:09:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

10:17:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

10:22:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

10:29:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:44:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:51:00 00:30:07 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

11:23:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

11:33:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

11:44:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava

BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

11:56:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora Staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:12:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

12:24:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

12:31:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69

Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

12:41:00 00:16:37 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:44:55 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

13:47:00 00:10:05 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jeffrey Khaner, flute Decca 417488

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:50 Dmitri Shostakovich Three Fantastic Dances Op 5

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846

14:05:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

14:10:00 00:16:56 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 12 in B flat major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

14:31:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

14:44:00 00:12:42 Robert Schumann Konzertstück in D minor Op 134

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

14:57:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:02:00 00:18:20 George Gershwin Medley from "Porgy and Bess"

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

15:18:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

15:28:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

15:48:00 00:06:29 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:31 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

16:07:00 00:01:42 Robert Schumann Scenes from Childhood: Of Foreign Lands Op 15

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

16:12:00 00:12:13 Hector Berlioz Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

16:28:00 00:04:59 Elmer Bernstein Hawaii: Theme

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

16:37:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2

Gil Shaham, violin DeutGram 463483

16:41:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

16:52:00 00:02:30 George Gershwin Short Story

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

16:57:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:05:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

17:25:00 00:09:57 George Gershwin Girl Crazy: Suite

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:40:00 00:04:37 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:46:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

17:52:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:56:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:26 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 421718

18:32:00 00:06:38 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

18:41:00 00:02:04 Robert Schumann Widmung (Dedication) Op 25

Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 452898

18:46:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

18:55:00 00:03:59 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

19:09:00 00:47:06 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:40:17 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

20:44:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's "Manfred" Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

20:57:00 00:02:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor; Tracy Dahl, vocalist; The Hellcats and Jazz Knights from the West Point Band, Lt. Col. Jim Keene, commander/conductor

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Leonard Bernstein: Candide: Glitter and be gay (1956)

George Gershwin: Promenade "Walking the Dog" (1937)

Gershwin (arr Tovey): "The Man I Love", "They Can't Take That Away from Me", "A Foggy Day in London Town", "Fascinatin' Rhythm"

Various: Big Band, Patriotic and Military Music

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.1 in D Op 39 (1904)

John Philip Sousa: March "The Liberty Bell" (1893)

John Philip Sousa: March "The Stars and Stripes Forever" (1896)

Bonus: Wynton Marsalis: A Tone Parallel to Harlem (1999)--Kurt Masur, conductor (from NYP Special Editions)

22:56:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:10:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:20:00 00:07:52 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 1 in B flat minor Op 16

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

23:27:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:38:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:47:00 00:09:16 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:57:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011