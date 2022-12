Program Guide 07-01-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D major Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

00:47:00 00:20:21 Antonín Dvorák American Suite in A major Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

01:09:00 00:32:44 Horowitz & Beckerman Hiawatha Melodrama [after Dvorák] PostClassical Ensemble Angel Gil-Ordóñez Kevin Deas, narrator Naxos 559777

01:44:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57 Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

02:17:00 00:42:04 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

03:01:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

03:35:00 00:23:10 Béla Bartók Piano Concerto No. 1 Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 3885

04:00:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

04:37:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34 Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

05:20:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33 Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

05:38:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:07:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 94 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:15:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

06:25:00 00:06:44 George Frideric Handel Messiah: Comfort Ye...Every valley shall The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Mark Padmore, tenor Coro 16062

06:32:00 00:06:39 Francis Poulenc Un soir de neige Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80408

06:43:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4 Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March "Chicago Tribune" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

07:10:00 00:08:44 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:20:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

07:30:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

07:40:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42 Todd Wilson, organ MAA 11009

07:47:00 00:02:18 Carl Nielsen Look About One Summer Day Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:51:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:55:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16 Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

08:07:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

08:15:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:25:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

08:30:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76 Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

08:35:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai "Douce dame jolie" Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

08:43:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:51:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

08:55:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:08:00 00:17:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

09:27:00 00:06:26 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:41:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

09:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte David Russell, guitar Telarc 80584

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

10:07:00 00:02:01 Arthur Farwell From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20 James Morrow Univ of Texas Chamber Singers Naxos 559777

10:11:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:19:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:25:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto London Symphony Orchestra André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

10:32:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

10:48:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

10:51:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

11:22:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

11:32:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

11:43:00 00:08:24 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Great Gate of Kiev Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

11:53:00 00:01:30 Gerónimo Giménez La tempranica: Zapateado "La Tarántula" Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

11:57:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus' Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:09:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:17:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:26:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:36:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:44:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

13:42:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

14:05:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

14:10:00 00:20:21 Antonín Dvorák American Suite in A major Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

14:52:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:02:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

15:14:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

15:27:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:47:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

16:07:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf" Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

16:14:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

16:28:00 00:05:37 Franz Waxman Captains Courageous: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:35:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

16:41:00 00:08:43 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79 Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

16:52:00 00:03:01 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

16:57:00 00:01:37 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

17:05:00 00:05:17 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

17:13:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:26:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479

17:40:00 00:06:08 William Arms Fischer Goin' Home PostClassical Ensemble Angel Gil-Ordóñez Kevin Deas, bass Naxos 559777

17:48:00 00:02:13 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

17:53:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

17:56:00 00:03:11 Richard Rodgers The Sound of Music: My Favorite Things Jenny Lin, piano Steinway 30011

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:39 Antonín Dvorák The Wood Dove Op 110 Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

18:31:00 00:04:28 Antonín Dvorák Larghetto from Violin Sonatina Op 100 Zhou Qian, violin; Edmund Battersby, piano Naxos 559777

18:38:00 00:02:58 Antonín Dvorák American Suite: Finale Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

18:43:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

18:55:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 "Tasso: Lament and Triumph" Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

19:25:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

19:57:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

20:20:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

20:54:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

21:00:00 00:03:53 Morton Gould American Ballads: Saratoga Quick Step

21:05 CLEVELAND OVATIONS: The Star-Spangled Spectacular, live from Mall B in downtown Cleveland – The Cleveland Orchestra, Thomas Wilkins, conductor; Nathan Gunn, baritone

21:10:00 00:01:19 John Stafford Smith The Star Spangled Banner

21:12:00 00:09:00 Jerry Goldsmith Fireworks - A Celebration

21:22:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

21:27:00 00:03:00 Frederick Loewe Camelot: If Ever I Would Leave You

21:31:00 00:04:41 John Williams Hook: Flight to Neverland

21:37:00 00:04:00 Traditional Armed Forces Salute

21:41:00 00:04:45 Morton Gould American Salute

21:46:00 00:03:26 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Long Time Ago

21:49:00 00:02:40 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought Me a Cat

21:52:00 00:03:07 Samuel A. Ward America, the Beautiful

21:56:00 00:10:00 Peter Tchaikovsky 1812 Overture Op 49

22:06:00 00:03:20 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever'

22:10 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer George Walker



LATE PROGRAM

23:12:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude "Ase's Death" Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:17:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

23:25:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:30:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:40:00 00:04:13 Robert Helps Hommage à Fauré Alan Feinberg, piano Argo 430330

23:44:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

23:47:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:49:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275

23:52:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050