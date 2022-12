Program Guide 06-26-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:41:00 00:25:15 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

01:08:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

01:28:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

01:51:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

02:15:00 01:15:33 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

03:33:00 00:27:22 Anton Arensky Piano Quintet in D major Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

04:02:00 00:49:51 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo; Ernst Senff Choir DeutGram 431655

04:54:00 00:16:38 Luigi Boccherini Symphony No. 17 in A major Op 35

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:13:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

05:40:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

05:55:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:07:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:15:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

06:25:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

06:30:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

06:40:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 439896

06:51:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:55:00 00:02:25 Jaime Teixidor Pasodoble "Amparita Roca"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

07:10:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

07:20:00 00:02:56 Anonymous Romance

English Chamber Orchestra Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:25:00 00:01:57 Randy Newman Family Album: Emil Teaches Sonja Henie

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

07:28:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

07:40:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

07:51:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum La Nuova Musica

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

07:58:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:07:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

08:15:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:25:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

08:33:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

08:40:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

08:51:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:55:00 00:05:46 George Gershwin Selections from "Girl Crazy"

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

09:09:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

09:41:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

09:50:00 00:06:29 Silvestre Revueltas Sensemayá

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

10:04:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:08:00 00:04:37 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:16:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

10:25:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

10:31:00 00:03:36 George Balanchine Valse lente

Lera Auerbach, piano Bis 1502

10:36:00 00:12:30 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 4 Op 99

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

10:50:00 00:29:07 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

11:22:00 00:08:50 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

11:33:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

11:44:00 00:08:42 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 3 in G minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

11:53:00 00:07:08 Keith Fitch Knock on Wood

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

12:11:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

12:20:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:28:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

12:36:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

12:48:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

13:01:00 00:30:43 Bohuslav Martinu Symphony No. 6 "Fantaisies

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 7805

13:33:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

14:00:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

14:02:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

14:04:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 "Les Préludes"

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

14:20:00 00:10:48 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:39:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

14:52:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:58:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

15:01:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:17:00 00:06:35 Alexandre Desplat L'Étreinte from Trois études

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

15:26:00 00:07:44 Johannes Brahms Intermezzo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

15:36:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

15:58:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Aria in G major

Myron Lutzke, cello; Arthur Haas, harpsichord Centaur 3068

16:06:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Rejoice Greatly"

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

16:12:00 00:11:30 Modest Mussorgsky St. John's Night on the Bare Mountain

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Anatoli Kotscherga, bass; Berlin Radio Choir; South Tyrol Children's Choir Sony 62034

16:28:00 00:05:25 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

16:35:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:46:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

16:53:00 00:02:19 Randy Newman Family Album: Outdoors But Not the Red

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

16:56:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

17:05:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from "Carmen" Op 134

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

17:12:00 00:10:29 Randy Newman Family Album - Homage to Alfred, Emil &

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

17:25:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

17:40:00 00:04:14 "PDQ Bach" Chorale & Finale from "Oedipus Tex"

Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Frank Kelley, tenor; Pamela South, soprano; Karen Krueger, mezzo-soprano; Peter Schickele, vocal; Okay Chorale Telarc 80239

17:46:00 00:03:41 Leopold Stokowski Chorale from Bach's "Easter Cantata"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:52:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

18:09:00 00:20:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D major

English Chamber Orchestra Spiros Argiris Renée Krimsier, flute Channel 10297

18:32:00 00:05:56 Michael Giacchino Composition 430

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

18:40:00 00:02:34 Bruce Broughton E-Flat Five Ways

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

18:45:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

18:56:00 00:02:02 Randy Newman Family Album: Lionel Teaches Marilyn

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

19:02:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

19:22:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:54:00 00:04:22 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Act 4 Entr'acte

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

20:02:00 00:15:05 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

20:19:00 00:37:01 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin DeutGram 469529

20:56:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

21:03:00 00:14:40 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Louis Lortie, piano; Helene Mercier, piano Chandos 8905

21:20:00 00:35:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 3 in C minor Op 60

Isaac Stern, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano; Jaime Laredo, viola CBS 42387

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Three Ideas that will Transform our Future Workforce: Kristen Ellenbogen, President of the Great Lakes Science Center

23:02:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed

Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

23:07:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:21:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:29:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Masonic Funeral Music

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

23:37:00 00:06:43 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:43:00 00:09:57 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

23:55:00 00:03:30 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4770832