Program Guide 06-23-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

00:36:00 00:24:17 Francis Poulenc Gloria in G major

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80105

01:02:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

01:36:00 01:10:04 Johannes Brahms A German Requiem Op 45 Boston Symphony Orchestra

James Levine Christine Schäfer, soprano; Michael Volle, baritone; Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

02:48:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

03:23:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

03:52:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

04:19:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

04:51:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

05:21:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:40:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

05:54:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

06:15:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7

Concerto Cologne Teldec 98435

06:25:00 00:05:27 Alonso Lobo Versa est in luctum

Stile Antico Harm Mundi 807595

06:30:00 00:07:25 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

06:40:00 00:06:13 Fernando Sor Variations on Theme by Mozart Op 9

Christopher Parkening, guitar EMI 56730

06:51:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

06:55:00 00:02:12 Henry Fillmore March "Men of Ohio"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

07:10:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

07:20:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:25:00 00:02:14 Franz Schubert Die Forelle

Fritz Wunderlich, tenor; Hubert Giesen, piano DeutGram 4793449

07:30:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

07:43:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:55:00 00:02:36 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

08:07:00 00:06:53 Andrea Luchesi Piano Sonata in G

Roberto Plano, piano Concerto 2069

08:19:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

08:19:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

08:32:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

08:38:00 00:02:27 Traditional The Cuckoo

John Rutter Cambridge Singers; Rachel Masters, harp Collegium 120

08:45:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:54:00 00:02:10 Josquin Desprez Mille regretz

Stile Antico Harm Mundi 807595

08:58:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:08:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

09:27:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:32:00 00:05:32 James Horner A Beautiful Mind: A Kaleidoscope of Mathematics

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:42:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

09:48:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

09:53:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:09 Earl Wild Virtuoso Etude on "Embraceable You"

Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:04:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

10:07:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

10:15:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

10:21:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

10:27:00 00:13:01 Francis Poulenc Flute Sonata

Paul Fried, flute; Christopher O'Riley, piano GoldenTone 1

10:41:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:50:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

11:22:00 00:06:51 Ludwig Senfl Quis dabit oculis

Stile Antico Harm Mundi 807595

11:30:00 00:10:08 Johann Friedrich Fasch Sinfonia for Strings in G minor

Tempesta di Mare Chandos 783

11:43:00 00:05:19 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 10 in E

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

11:49:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

12:19:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:28:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain March

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:35:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:45:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from "Rustic Wedding" Symphony Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

12:55:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

13:46:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:53 George Frideric Handel Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound

Sym of Harmony & Invention Harry Christophers The Sixteen Collins 70382

14:02:00 00:04:41 Tomaso Albinoni Sonata di Concerto à 7 in D major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green John Wallace, trumpet Nimbus 5017

14:09:00 00:15:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

14:42:00 00:11:43 Nicolas Gombert Magnificat primi toni

Stile Antico Harm Mundi 807595

14:55:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

15:16:00 00:08:17 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59

Takács Quartet Decca 470847

15:28:00 00:04:15 Cole Porter Can-Can: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

15:35:00 00:15:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

15:52:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:05:38 Cristóbal de Morales Jubilate Deo

Stile Antico Harm Mundi 807595

16:10:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

16:12:00 00:11:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

16:30:00 00:04:50 James Horner Braveheart: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

16:36:00 00:03:40 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:42:00 00:06:56 Jacob Clemens non Papa Carole magnus eras

Stile Antico Harm Mundi 807595

16:52:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

16:56:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

17:05:00 00:04:57 Carl Reinecke Arioso from Serenade for Strings Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

17:13:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

17:26:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

17:40:00 00:04:09 Thomas Tallis Loquebantur variis linguis

Stile Antico Harm Mundi 807595

17:46:00 00:03:17 Thomas Tallis Te lucis ante terminum à 5

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

17:52:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys

Richard Dowling, piano Klavier 77035

17:56:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:38 Carl Reinecke Wind Sextet in B flat Op 271

Berlin Philharmonic Wind Qnt Manfred Klier, horn Bis 612

18:33:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:40:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:47:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:55:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:22:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:57:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

20:23:00 00:32:32 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Ilya Gringolts, violin Gothenburg Symphony Neeme Jarvi DG 2249

20:57:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Manfred Honeck, conductor

21:04:00 00:24:08 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

21:30:00 00:17:24 Richard Strauss Don Juan Op 20

21:51:00 00:38:40 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

22:33:00 00:22:42 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

Nicholas McGegan, conductor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:12:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

23:23:00 00:03:20 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

23:26:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:36:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:44:00 00:09:18 Johannes Brahms Blessed Are They That Mourn from "A German Requiem"

Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

23:55:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:01:44 Vladimir Rebikov Berceuse Op 7

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139