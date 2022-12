Program Guide 06-22-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

00:36:00 00:31:11 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 1 in E flat major Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

01:09:00 00:25:46 Étienne Méhul Symphony No. 1 in G minor

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

01:37:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

02:07:00 01:25:15 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1021

03:34:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

04:01:00 00:23:07 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

04:26:00 00:24:09 Igor Stravinsky Divertimento from "The Fairy's Kiss"

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

04:52:00 00:28:18 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

05:22:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture "Rob Roy"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

05:37:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:53:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:26 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

06:15:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:28:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

06:30:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

06:44:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:55:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

06:58:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March "Anchors Aweigh"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:35 Julius Fucik The Old Bear with a Sore Head Op 210

Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Alan Pendlebury, bassoon VirginClas 59285

07:10:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

07:20:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

07:25:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

07:30:00 00:05:32 Franz Liszt Three Concert Etudes: Un sospiro

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:40:00 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

07:51:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:55:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

08:07:00 00:06:20 Carl Maria von Weber Finale from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

08:15:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

08:25:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

08:30:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

08:36:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

I Musici Philips 438876

08:44:00 00:08:54 Virgil Thomson Autumn Concertina

Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner Ann Mason Stockton, harp EMI 6612

08:55:00 00:04:11 John Williams Memoirs of a Geisha: Going to School

Chicago Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

09:05:00 00:17:03 George Gershwin Medley from "Porgy and Bess"

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

09:25:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

09:35:00 00:05:56 Gerald Finzi To a Poet a Thousand Years Hence Op 13

City of London Sinfonia Richard Hickox John Mark Ainsley, tenor Chandos 9888

09:42:00 00:09:09 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

09:53:00 00:04:55 Padre Antonio Soler Sonata No. 9 in C major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:29 Julius Fucik March "The Merry Blacksmiths" Op 218

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

10:05:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard

Murray Perahia, piano Sony 62785

10:11:00 00:07:45 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "The Old 100th" Psalm

City of London Sinfonia Matthew Best Corydon Singers; Roger Judd, organ Hyperion 66569

10:19:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

10:23:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:28:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:43:00 00:05:01 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:51:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

11:22:00 00:08:52 William Boyce Symphony No. 7 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:33:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

11:43:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

11:48:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN – Music recorded on opening night of the 4th annual ChamberFest Cleveland and conversation with Artistic Directors Diana and Franklin Cohen

12:10:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:12:00 00:40:00 George Enescu Octet for Strings in C Op 7

Diana Cohen, violin WCLV 1

12:49:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

13:44:00 00:13:54 Frédéric Chopin Concert Rondo "Krakowiak" Op 14

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

13:59:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

14:00 WCLV MIDDAY

14:03:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

14:09:00 00:17:40 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 4

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

14:29:00 00:11:39 Reynaldo Hahn Sonatina in C

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

14:42:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony

Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

14:53:00 00:03:52 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

15:00 MONDAY MOZART

14:59:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

15:19:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:35:00 00:13:59 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on "La bergère Célimène" in G major

Temenuschka Vesselinova, piano; Chiara Banchini, violin Harm Mundi 901467

15:50:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:26 Giacomo Meyerbeer L'Africaine: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

16:07:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

16:13:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

16:27:00 00:07:56 Max Steiner Dodge City: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

16:37:00 00:02:29 Traditional Feng Yang Flower Drum Song

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

16:41:00 00:08:04 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

16:52:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

16:55:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

17:05:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

17:13:00 00:13:13 Leos Janácek Suite for Orchestra Op 3

Libor Pesek Slovak Philharmonic RecordsInt 7008

17:29:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

17:40:00 00:04:19 Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances: Jungle

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

17:46:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

17:52:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

17:55:00 00:03:20 Antonín Dvorák Requiem: Quam olim Abrahae Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

18:25:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

18:32:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:38:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

18:55:00 00:04:11 Francis Poulenc Intermezzo No. 3 in A flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:46 Étienne Méhul Symphony No. 1 in G minor

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

19:30:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:58:00 00:01:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:28:00 00:27:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Camerata Salzburg Sir Roger Norrington Joshua Bell, violin Sony 89505

20:57:00 00:01:34 Max Reger Wiegenlied Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:04:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

21:19:00 00:15:00 Thierry Escaich Double Concerto for Violin & Oboe

New York Philharmonic WFMT 1

21:38:00 00:55:46 Dmitri Shostakovich Symphony No. 10 in E minor Op 93

Claus Peter Flor Royal Concertgebouw Orchestra RCA 60448

22:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Lisa Batiashvili, violin ; François Leleux, oboe

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin in c BWV 1060 (1735)

Thierry Escaich: Double Concerto for Violin & Oboe (2014)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 in e Op 93 (1953)

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:11:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:23:00 00:04:30 Henri Tomasi Nocturne from Trumpet Concerto

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

23:27:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes

The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:35:00 00:06:50 Franz Strauss Nocturno Op 7

Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano Elan 82260

23:41:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

23:55:00 00:03:34 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

23:56:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277