Program Guide 06-19-2015

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:02:00 00:16:47 Johann Stamitz Symphony in E flat Op 11

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

00:21:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata in A major

Wu Han, piano ArtistLed 10401

01:03:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

01:36:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

02:18:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

03:00:00 00:38:45 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

03:41:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:11:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

04:39:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

05:21:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

05:40:00 00:05:31 Frédéric Chopin Nocturne No. 18 in E major Op 62

Nelson Freire, piano Decca 14053

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

06:15:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

06:25:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

06:37:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

06:43:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

06:51:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Simon Trpceski, piano EMI 272

06:59:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

07:14:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:21:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:27:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

07:30:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

07:40:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

07:48:00 00:04:24 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 12th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

07:57:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:07:00 00:05:49 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:15:00 00:03:17 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

08:19:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

08:30:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha

David Russell, guitar Telarc 80451

08:40:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

08:51:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

08:55:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:13 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Teldec 44945

09:25:00 00:06:36 Frederick Loewe Brigadoon: The Heather on the Hill

Symphony Orchestra Johnny Green Gene Kelly, vocal Rhino 71965

09:35:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

09:45:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

09:57:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

10:05:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

10:09:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

10:17:00 00:03:30 Traditional Afton Water

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:22:00 00:02:48 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:27:00 00:12:48 Johann Samuel Schröter Piano Concerto in C major Op 3

English Chamber Orchestra Murray Perahia Murray Perahia, piano CBS 39222

10:42:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

10:52:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

11:24:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

11:34:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:45:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

11:56:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:19:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:28:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:37:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:48:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:29 Alexander Glazunov Symphony No. 4 in E flat major Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

13:36:00 00:22:37 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Mussorgsky's

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

WCLV MIDDAY

14:01:00 00:04:41 Alfredo Catalani Scherzo

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:06:00 00:02:26 Giacomo Puccini Prelude for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:11:00 00:18:44 Richard Strauss Horn Concerto No. 2 in E flat major

Bamberg Symphony Ingo Metzmacher Marie-Luise Neunecker, horn EMI 56183

14:32:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1 Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

14:45:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

JUNE CHOICE CDs

15:00:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

15:09:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

15:16:00 00:07:35 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

15:27:00 00:10:29 Randy Newman Family Album - Homage to Alfred, Emil &

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

15:38:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

15:53:00 00:03:18 Giacomo Meyerbeer Robert le diable: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:58:00 00:04:16 Carl Zeller Der Obersteiger: Sei nicht bös

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; London Voices EMI 56758

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

16:13:00 00:10:34 "PDQ Bach" Six Contrary Dances

Peter Schickele Turtle Mt.Tactical Wind Ens. Telarc 80307

16:28:00 00:04:59 Alfredo Catalani La Wally: Ebben? Ne andrò lontana

London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

16:34:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

16:41:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

16:52:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:57:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

17:05:00 00:04:26 Leó Weiner Két Tétel: Two Movements

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

17:12:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

17:27:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

17:40:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

17:45:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca

17:53:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

17:57:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins

Tempesta di Mare Chandos 805

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

18:42:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

18:46:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

18:49:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

18:55:00 00:03:40 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:47 Johann Stamitz Symphony in E flat Op 11

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

19:21:00 00:32:23 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

20:00 CHAMBERFEST CLEVELAND live from Kulas Hall at the Cleveland Institute of Music

20:08:00 00:11:00 Steve Reich New York Counterpoint

20:19:00 00:37:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

21:18:00 00:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Why a Better Agriculture is Our Only Hope for a Stable Climate: Kristin Ohlson, journalist and author of “The Soil Will Save Us”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:17 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

23:11:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

23:21:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2

Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:28:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:39:00 00:08:54 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

23:47:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:56:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:57:00 00:02:36 Johann Sebastian Bach Aria from Pastorale

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871