Program Guide 06-18-2015

00:02:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

00:29:00 00:41:30 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

01:12:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

01:53:00 00:28:37 Eduard Tubin Symphony No. 5 in B minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80585

02:24:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

03:05:00 00:24:16 Ignaz Pleyel Symphony in G Op 68

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

03:31:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic

Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

04:11:00 00:27:00 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Andrea Raffanini CityMusic Cleveland CityMusic 1

04:40:00 00:38:46 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

05:21:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:39:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:52:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

06:07:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

06:15:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:23:00 00:08:22 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

06:33:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:40:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

06:51:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

06:55:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:05:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

07:10:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

07:20:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:25:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again

Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:30:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

07:40:00 00:08:32 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

07:51:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard

Murray Perahia, piano Sony 62785

07:55:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

08:07:00 00:04:17 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude "Morning Mood"

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

08:10:00 00:03:49 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

08:18:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

08:28:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:36:00 00:04:58 Ben Folds The Luckiest

Voces8 Decca 22601

08:40:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

08:55:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders'

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:05:00 00:17:30 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:27:00 00:05:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

09:35:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

09:48:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

10:02:00 00:01:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 3 in E major Op 6

Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003

10:04:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

10:09:00 00:07:44 Johannes Brahms Intermezzo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

10:17:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

10:22:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:29:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

10:44:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

10:51:00 00:27:45 Benjamin Britten Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 73126

11:20:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

11:31:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

11:43:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:51:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

12:10:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:19:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:28:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:37:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:48:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

13:02:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe;

John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

13:35:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

14:01:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

14:06:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

14:11:00 00:16:25 Ignaz Pleyel Symphony in D major Op 3

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999759

14:31:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture "The Birds"

Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

14:42:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

14:59:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

15:02:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:18:00 00:11:37 Gustav Mahler Piano Quartet Movement in A minor

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

15:33:00 00:15:48 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

15:52:00 00:05:52 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major

Marina Lomazov, piano Lomazov 100

15:58:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:08:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:14:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:28:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

16:30:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

16:36:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

16:41:00 00:07:43 Eduard Tubin Festive Prelude

Neeme Järvi Gothenburg Symphony Bis 286

16:52:00 00:03:34 John Lennon/Paul McCartney Penny Lane

Canadian Brass Ensemble Robert Moody Ryan Anthony, piccolo trumpet OpeningDay 7347

16:57:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

17:05:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

17:26:00 00:08:22 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

17:40:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

17:46:00 00:02:26 George Gershwin Gershwin Song-book: Liza

Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:52:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

17:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

18:09:00 00:26:36 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

18:38:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus "Was

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

18:42:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19

Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

18:46:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

18:54:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

19:02:00 00:24:16 Ignaz Pleyel Symphony in G Op 68

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

19:28:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

20:04:00 00:07:00 Thomas Adès Darkness Visible

20:16:00 00:31:16 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57 9

21:12:00 00:42:31 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

22:04:00 00:03:43 Charles Ives Largo

Jeremy Denk Saint Paul Chamber Orchestra

22:09:00 00:05:00 Charles Ives Violin Sonata No. 2: In the Barn

Jeremy Denk Saint Paul Chamber Orchestra

22:17:00 00:30:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Jeremy Denk, cond. and piano Saint Paul Chamber Orchestra

22:51:00 00:47:11 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Jeremy Denk Saint Paul Chamber Orchestra

23:43:00 00:03:46 Johann Sebastian Bach Goldberg Variations: Aria

Jeremy Denk, piano

23:46:00 00:09:44 Franz Schubert Konzertstück in D major

St Paul Chamber Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin Philips 420168