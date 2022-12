Program Guide 06-08-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:35:00 00:49:39 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano Sony 63229

01:27:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

01:59:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen"

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

02:34:00 00:29:14 Ernest Schelling Suite Fantastique Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

03:05:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

03:45:00 00:28:01 César Franck Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

04:15:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

04:55:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

05:21:00 00:17:01 Nicola Porpora Cello Concerto in G major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Susan Moses, cello Erato 88172

05:40:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

05:52:00 00:05:03 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7

Michael Lewin, piano Dorian 92103

05:56:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:15:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:25:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

06:32:00 00:03:49 Stephen Foster Nelly Was a Lady

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

06:40:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

06:51:00 00:03:15 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Lang Lang, piano DeutGram 2047

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:10:00 00:06:44 George Gershwin Three Preludes

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

07:20:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:25:00 00:02:43 Maceo Pinkard Sweet Georgia Brown

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:30:00 00:05:48 Manuel Ponce Finale from Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

07:40:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major

Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

07:51:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:57:00 00:01:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:07:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:15:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

08:25:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies

Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

08:35:00 00:03:36 Carl Engel Sea Shell

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

08:43:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

08:51:00 00:02:13 Randy Newman Family Album: The Follies

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

08:55:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

09:05:00 00:17:26 Robert Schumann Pictures from the East Op 66

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3177

09:29:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

09:35:00 00:04:55 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

09:44:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

09:52:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:01:35 Robert Schumann Carnaval: Chopin Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

10:03:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz "in the style of Borodin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

10:06:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:15:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:21:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:26:00 00:12:55 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 35 in A flat

Emanuel Ax, piano Sony 89363

10:41:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

10:50:00 00:27:18 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Menahem Pressler, piano; Philip Setzer, violin; Lawrence Dutton, viola; David Finckel, cello DeutGram 445848

11:20:00 00:09:06 Henri Dutilleux Sonatine for Flute & Piano

Emmanuel Pahud, flute; Eric Le Sage, piano EMI 56488

11:32:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

11:44:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

11:54:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:22:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:32:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:42:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:51:00 00:06:47 Richard Rodgers Selections from "The Sound of Music"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:19 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

13:41:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

14:04:00 00:04:22 Johannes Brahms Finale from Cello Sonata No. 2 Op 99

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

14:12:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

14:31:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

14:44:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

14:51:00 00:08:22 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

15:00 MONDAY MOZART

15:02:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

15:17:00 00:10:20 Johann Stamitz Symphony in D Op 3

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

15:31:00 00:18:23 Samuel Wesley Symphony No. 6 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

15:51:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:41 Robert Schumann Novelette No. 1 in F major Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

16:07:00 00:02:04 Robert Schumann Widmung (Dedication) Op 25

Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 452898

16:13:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

16:27:00 00:02:02 Randy Newman Family Album: Lionel Teaches Marilyn

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

16:29:00 00:02:19 Randy Newman Family Album: Outdoors But Not the Red

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

16:35:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

16:41:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

16:52:00 00:02:34 Bruce Broughton E-Flat Five Ways

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

16:56:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

17:05:00 00:05:13 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the World

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

17:13:00 00:10:50 Johannes Brahms Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

17:27:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

17:40:00 00:05:56 Michael Giacchino Composition 430

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

17:48:00 00:01:44 Randy Newman Family Album: Carmen Miranda

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

17:51:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

17:56:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:07 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

18:26:00 00:06:35 Alexandre Desplat L'Étreinte from Trois études

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

18:35:00 00:02:13 Randy Newman Family Album: The Follies

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

18:40:00 00:16:13 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Teldec 44945

18:54:00 00:24:40 Randy Newman Family Album: Emil Teaches Sonja Henie

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Haken Rosengren, clarinet Sony 53276

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

19:24:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

19:57:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

20:18:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

20:57:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Yefim Bronfman, piano

21:04:00 00:29:15 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

21:33:00 00:15:00 Sean Shepherd Songs

21:48:00 00:37:30 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

22:27:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

23:07:00 00:11:57 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano; Jules Eskin, cello Sony 63229

23:22:00 00:05:49 Domenico Scarlatti Sonata in G minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

23:27:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Royal Philharmonic Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

23:40:00 00:06:39 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:46:00 00:08:01 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

23:56:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: In trutina

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:58:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14

King's Singers Naxos 572987