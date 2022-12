Program Guide 06-05-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

00:38:00 00:27:02 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

01:07:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

01:47:00 00:39:02 Leos Janácek Glagolitic Mass

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Christine Brewer, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Karl Dent, tenor; Roger Roloff, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80287

02:28:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

03:12:00 00:39:50 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

03:58:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

04:33:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

05:03:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

05:27:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

05:40:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

05:52:00 00:07:13 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:27 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

06:16:00 00:08:12 Carl Maria von Weber Preziosa: Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

06:27:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

06:41:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor

Geminiani Ensemble Christoph 74590

06:52:00 00:03:18 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

06:57:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:13:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

07:24:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

07:40:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

07:49:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:57:00 00:01:58 Joaquín Rodrigo Danza from "Fantasía para un

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

08:07:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture "Name Day" Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

08:17:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

08:19:00 00:04:57 Carl Reinecke Arioso from Serenade for Strings Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

08:28:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:42:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

08:52:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:57:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

09:06:00 00:13:58 Maurice Ravel Five Pieces for Children from "Mother

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

09:24:00 00:08:07 Max Steiner The Fountainhead: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:35:00 00:04:42 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor DeutGram 4777177

09:54:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

10:06:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

10:11:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

10:21:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

10:28:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

10:33:00 00:11:57 Johann Sebastian Bach Chromatic Fantasy and Fugue in D minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

10:50:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

11:21:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor

Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

11:40:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

11:44:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:52:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:19:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:29:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:40:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:50:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

13:40:00 00:18:00 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44005

14:00 FIRST FRIDAYS: Live from the KeyBank Studio, the Almeda Trio with WCLV’s Angela Mitchell

14:03:00 00:15:00 Johannes Brahms: Trio in C Major, Op. 87: 1st and 3rd movements

14:22:00 00:18:00 Maurice Ravel: Piano Trio: 1st and 3rd movements

14:41:00 00:04:00 Dave Brubeck: Concordia Laetitia

14:48:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

JUNE CHOICE CDs

15:01:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:13:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

15:23:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

15:33:00 00:15:48 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

15:51:00 00:04:26 Giacomo Meyerbeer L'Africaine: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:58:00 00:03:59 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29

Yundi, piano DeutGram 3887

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:04:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

16:08:00 00:12:39 Michi Wiancko La Follia Variations after Geminiani

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

16:28:00 00:08:06 Max Steiner Four Wives: Symphonie Moderne

National Philharmonic Charles Gerhardt Earl Wild, piano RCA 81270

16:37:00 00:02:36 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

16:41:00 00:08:45 "PDQ Bach" Safe Sextet

I Virtuosi di Hoople Telarc 80295

16:52:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

16:57:00 00:01:58 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Habanera

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:05:00 00:05:12 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

17:26:00 00:08:53 Antonín Dvorák Overture "My Home" Op 62

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

17:41:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major

Daniel Barenboim, piano Warner 61553

17:46:00 00:04:25 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

17:52:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

17:56:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

17:57:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:05 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

18:33:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

18:41:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

18:48:00 00:08:03 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

19:31:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

19:57:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

20:16:00 00:39:10 César Franck Symphony in D minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:57:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad

Paul Crossley, piano Sony 53111

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: In the Key of G minor

21:03:00 00:23:11 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 26 in G minor Op 20

Tátrai Quartet Hungaroton 11332

21:29:00 00:27:43 Robert Schumann Piano Trio No. 3 in G minor Op 110

Trio Fontenay Teldec 90864

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Business as a force for good: Carolyn Y. Woo, PhD, President and CEO of Catholic Relief Services

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:03 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

23:08:00 00:09:37 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

23:20:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80

Miró Quartet Oxingale 2006

23:29:00 00:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

23:40:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature

David Greilsammer, piano Sony 792969

23:43:00 00:06:44 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Erbarme dich

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili François Leleux, oboe d'amore; Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

23:50:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:56:00 00:03:02 Gabriel Fauré Chanson de Mélisande

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Lorraine Hunt Lieberson, sop DeutGram 423089

23:57:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634