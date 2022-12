Program Guide 06-02-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

00:35:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

01:08:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

01:45:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

02:20:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

03:11:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

03:51:00 00:27:09 Béla Bartók Divertimento for Strings

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

04:20:00 00:23:04 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 7 in D major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

04:45:00 00:28:15 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

05:15:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

05:32:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

05:53:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

06:16:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

06:27:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

06:41:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

06:52:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

06:57:00 00:02:47 Samuel E. Morris March "The Kilties"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

07:12:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

07:24:00 00:10:51 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

07:40:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

07:49:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

07:57:00 00:02:17 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Wohin?

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

08:07:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet "My Spirit Be Joyful"

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

08:16:00 00:06:43 Scott Joplin Solace

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

08:26:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture "Froissart" Op 19

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

08:44:00 00:06:47 Ludwig van Beethoven Andante from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

08:53:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:55:00 00:05:13 Franz Schubert Scherzo No. 1 in B flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

09:05:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum

Philharmonia Orchestra David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

09:14:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

09:25:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

09:32:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

English Chamber Orchestra Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258

09:56:00 00:02:18 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

10:06:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

10:11:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:23:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

10:31:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

10:45:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

11:16:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

11:26:00 00:08:15 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

11:36:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

11:53:00 00:07:03 Arvo Pärt For Lennart in Memoriam

Tonu Kaljuste Tallinn Chamber Orchestra ECM 12599

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:21:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

12:27:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

12:35:00 00:11:20 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:49:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:49:18 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55

George Hurst BBC Philharmonic Naxos 550634

13:56:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

14:04:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:08:00 00:14:22 George Frideric Handel Organ Concerto No. 4 in F major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

14:26:00 00:10:21 Arthur Honegger Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

14:39:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

14:53:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:01:00 00:13:01 Samuel Barber Medea's Dance of Vengeance Op 23

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 49463

15:24:00 00:17:49 Claude Debussy Preludes Bk I Nos. 8-12

Robert Cassidy, piano Albany 12345

15:50:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

15:58:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"]

Voces8 Decca 22601

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:06:00 00:03:23 Sergei Rachmaninoff Prelude in G minor Op 23

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:12:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

16:29:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

16:41:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

16:52:00 00:02:39 Viktor Ullmann Menuett [Totentanz]

Jeanne Golan, piano Steinway 30014

17:05:00 00:04:17 Hoagy Carmichael Stardust

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Katy Jones, trombone Klanglogo 1506

17:26:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

17:40:00 00:04:26 Giacomo Meyerbeer L'Africaine: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

17:46:00 00:03:18 Giacomo Meyerbeer Robert le diable: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

17:52:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

17:57:00 00:02:21 Traditional Dashing Away with the Smoothing Iron

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:52 Sir Edward Elgar Overture "In the South" Op 50

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

18:33:00 00:04:04 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

18:40:00 00:03:03 Sir Edward Elgar Agnus Dei ["Nimrod"]

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

18:46:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

18:55:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

19:18:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:58:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

20:29:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

20:57:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Pablo Heras-Casado, conductor; Alice Sara Ott, piano - Boulez Tribute with conductors Daniel Barenboim & Pierre Boulez

21:04:00 00:17:00 Pierre Boulez Figures, Doubles, Prismes

21:23:00 00:09:26 Igor Stravinsky Four Etudes for Orchestra

21:35:00 00:25:14 Béla Bartók Piano Concerto No. 3

22:02:00 00:18:32 Claude Debussy Images: Ibéria

22:20:00 00:09:00 Pierre Boulez Notations VII

22:29:00 00:26:12 Béla Bartók Divertimento for Strings

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:56 Federico Mompou Intimate Impressions: Secreto

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:06:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:19:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:24:00 00:12:33 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

23:39:00 00:04:56 Domenico Cimarosa Larghetto from Serenade for Flute & Guitar

Sir James Galway, flute; Kazuhito Yamashita, guitar RCA 5679

23:43:00 00:10:35 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17

Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

23:56:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:56:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat major

Nelson Freire, piano Decca 4782728