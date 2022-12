Program Guide 06-01-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:19 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

00:42:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

01:24:00 00:37:25 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

02:03:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings

Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

02:27:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

02:58:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

03:38:00 00:33:06 Charles Ives Symphony No. 4

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 443172

04:13:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

04:53:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

05:20:00 00:15:35 Ture Rangström Divertimento elegiaco

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

05:41:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

05:48:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Bill O'Connell

06:07:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

06:17:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

06:29:00 00:08:28 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

06:40:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for Anna Magdalena"

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

06:50:00 00:01:45 Frédéric Chopin Mazurka No. 28 in B major Op 41

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

06:55:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

07:12:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:16:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

07:24:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd"

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

07:40:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:49:00 00:04:09 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:55:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

08:07:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

08:17:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

08:28:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

08:43:00 00:08:24 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

08:54:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

08:57:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

09:05:00 00:08:44 Erich Wolfgang Korngold Moderato from Piano Sonata No. 2 Op 2

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:13:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:17:00 00:02:12 Mohammed Fairouz Piano Miniature No. 6 "Addio"

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:24:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:31:00 00:03:44 Michael Sahl Tango from the Exiles' Cafe

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:36:00 00:01:47 Darius Milhaud Romance Op 78

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:47:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

09:57:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

10:00 WCLV MIDDAY with John Simna

10:01:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

10:04:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:07:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

10:16:00 00:02:54 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

10:21:00 00:04:23 Nikolai Rimsky-Korsakov Sérénade Op 37

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

10:29:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

10:41:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

10:53:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

11:26:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

11:39:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:52:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:17:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:28:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:38:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

12:47:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:39:37 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

13:41:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

13:59:00 00:02:39 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12

Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

14:06:00 00:13:13 Franz Liszt Fantasy on Beethoven's "The Ruins of Athens"

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

14:23:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture "Calm Sea and Prosperous Voyage"

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

14:37:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

14:51:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

15:00 MONDAY MOZART

15:02:00 00:06:56 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio & Fugue in C minor

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

15:11:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello"

Alessio Bax, piano Signum 321

15:27:00 00:20:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

15:49:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Lars Vogt, piano EMI 36080

16:00 WCLV DRIVE TIME with Mark Satola

15:58:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

16:06:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

16:12:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G major

Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

16:28:00 00:04:27 Elmer Bernstein The Age of Innocence: End titles

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:33:00 00:06:21 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

16:41:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:52:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

16:57:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

17:05:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

17:14:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

17:27:00 00:08:16 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

17:40:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:47:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:52:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:56:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS



18:09:00 00:18:12 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 8 in A minor

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

18:30:00 00:04:37 Jean-Féry Rebel Ulysses: Two Airs & Chaconne

Les Délices Clara Rottsolk, soprano Délices 2012

18:37:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

18:43:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

18:56:00 00:03:22 Antonín Dvorák Legend No. 1 in D minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:56 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:25:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:03:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

20:15:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4793449

20:57:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Yefim Bronfman, piano (recorded June 2014)

21:04:00 00:35:18 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

21:46:00 00:20:00 Anthony Cheung Lyra

22:12:00 00:36:37 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:42 Frédéric Chopin Nocturne No. 16 in E flat major Op 55

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

23:06:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:18:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:24:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:31:00 00:04:39 Tobias Picker Old and Lost Rivers

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62729

23:38:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

23:55:00 00:03:25 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419