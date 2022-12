Program Guide 05-19-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

00:36:00 00:37:42 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 2 in E Op 48

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

01:16:00 00:21:36 Franz Schubert Fantasy in C major

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

01:40:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

02:16:00 00:34:37 George Frederick Bristow Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

02:53:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

03:29:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

04:11:00 00:37:30 Max Bruch Serenade for Violin & Orchestra Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

04:50:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

05:24:00 00:14:45 David Diamond Rounds for String Orchestra

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

05:41:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

05:53:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

05:59:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:05:49 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

06:15:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

06:20:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

06:30:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby

Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

06:35:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

06:40:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:51:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:14 Kara Karayev Seven Beauties: Procession

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

07:10:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

07:20:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

07:25:00 00:03:09 Leroy Anderson Chicken Reel

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:30:00 00:04:56 Giovanni Paisiello Sinfonia d'Opera

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

07:40:00 00:08:35 Joachim Raff Allegro from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

07:51:00 00:01:54 William Byrd Jig in A minor

Canadian Brass CBS 45792

07:55:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:07:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

08:15:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:24:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

08:31:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

08:35:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:40:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

08:51:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:55:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:05:00 00:17:19 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

09:27:00 00:05:18 Bill Evans Turn Out the Stars

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:35:00 00:02:33 Cole Porter Love for Sale

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

09:52:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

09:59:00 00:03:25 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

10:10:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

10:20:00 00:04:01 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Dies Bildnis ist

Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Hans-Peter Blochwitz, tenor Teldec 242716

10:26:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:30:00 00:13:46 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:46:00 00:03:20 Clara Schumann Die stille Lotusblume Op 13

Indra Thomas, soprano; John Axelrod, piano Telarc 34658

10:51:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

11:20:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Orchestra Decca 414370

11:32:00 00:09:02 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Vanessa Perez, piano Telarc 33388

11:43:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:54:00 00:04:11 Marjan Mozetich Unfolding Sky

Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8737

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:20:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:32:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

12:43:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

12:54:00 00:05:00 John Lennon/Paul McCartney Lucy in the Sky with Diamonds

Les Boréades de Montréal Atma 2218

13:00 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION YOUNG ARTISTS

Semi-Final Session No. 1 of the Senior Division live from Gamble Auditorium in the Conservatory at Baldwin Wallace University

Semi-Finalist No. 1: Xiong Jiacheng

Bach Prelude and Fugue in G Minor WTC II: No. 16, BWV 861

Chopin Preludes, Op. 28

Semi-Finalist No. 2: Yuanfan Yang

Bach Prelude and Fugue in B-flat Minor, WTC I: No. 22, BWV 867

Schubert Impromptu No. 3 in B-flat, D. 935, Op. 3

Chopin Fantasy in F Minor, Op. 49

Yang The Haunted Bell

Profokiev Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83

Semi-Finalist No. 3: Chaeyoung Park

Bach Prelude and Fugue in G Major WTC I: No. 15, BWV 860

Brahms Sechs Klavierstücke, Op. 118

Crumb “Dream Images (Gemini, Love-Death Music)” from Makrokosmos Vol. 1 (1972)

Agosti, arr.Suite from Firebird by I. Stravinsky

15:50:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 11 Op 22

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:05:09 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

16:07:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka "At the Hunt" Op 373

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

16:13:00 00:11:05 Franz Krommer Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

16:28:00 00:04:17 Hoagy Carmichael Stardust

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Katy Jones, trombone Klanglogo 1506

16:33:00 00:06:33 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

16:41:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

16:52:00 00:02:43 Maceo Pinkard Sweet Georgia Brown

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

16:56:00 00:02:08 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

17:05:00 00:05:56 Johann Jacob Froberger Tombeau de Monsieur Blancrocher

David Greilsammer, piano Sony 792969

17:13:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

17:26:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

17:40:00 00:04:48 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

17:46:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

17:52:00 00:02:26 Johann Strauss Jr Banditen Galop Op 378

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

17:56:00 00:02:58 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 1

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

18:00 BBC NEWS; SYMPHONY AT SIX with John Simna

18:12:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture "Echoes of Ossian" Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

18:29:00 00:23:05 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:00 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION YOUNG ARTISTS

Semi-Final Session No. 2 of the Senior Division live from Gamble Auditorium in the Conservatory at Baldwin Wallace University

Semi-Finalist No. 4: Giorgio Trione Bartoli

Bach Prelude and Fugue in D Minor WTC I: No. 6, BWV 851

Prokofiev 4 Pieces, Op. 4

Liszt Waltz from Faust by C. Gounod

Chopin Mazurka in A Minor, Op. 67, No. 4

Szymanowski Variations on a Polish Folk Theme, Op. 10

Semi-Finalist No. 5: Evren Ozel

Bach Prelude and Fugue in B-flat Minor, WTC 1: No. 22, BWV 867

Chopin Mazurkas, Op. 56

Ravel Gaspard de la nuit

Semi-Finalist No. 6: Kyubin Chung

Bach Toccata in D Major, BWV 912

Brahms Variations on a Theme of Schumann in F-sharp Minor, Op. 9

Liszt Hungarian Rhapsody in D-flat Major, No. 6

Granados “Los Requiebros” from Goyescas, Book I

22:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Charles Dutoit, conductor; Lois Lortie, piano

22:04:00 00:15:39 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

22:21:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

22:50:00 00:15:04 César Franck Symphonic Variations

23:08:00 00:15:56 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

23:25:00 00:31:46 Hector Berlioz Les nuits d'été Op 7

Susan Graham, mezzo-soprano; Pierre Boulez, conductor