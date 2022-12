Program Guide 05-12-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

00:41:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

01:18:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

01:51:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

02:32:00 00:31:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

03:05:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

03:46:00 00:35:09 John Adams Harmonium

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

04:23:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

04:49:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

05:22:00 00:15:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 300350

05:39:00 00:04:44 Johann Sebastian Bach Partita No. 4: Allemande

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

05:55:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:08:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:15:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

06:22:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

06:30:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade "Estrellita"

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

06:35:00 00:03:26 Felix Arndt Nola "A Silhouette"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

06:40:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

06:51:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March "Nobles of the Mystic Shrine"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

07:10:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

07:20:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

07:25:00 00:02:19 Traditional Golden Slumbers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:30:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

07:40:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

07:51:00 00:03:29 Sergei Liapunov Etude No. 1 in F sharp major Op 11

Stephen Hough, piano MusicMast 60108

07:55:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

08:07:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:12:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:24:00 00:07:58 Marcel Grandjany Rhapsodie for Harp Op 10

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:33:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz "Danube Waves"

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

08:40:00 00:08:46 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major

Cavani String Quartet Azica 71202

08:51:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

08:55:00 00:05:29 Emmerich Kálmán Miss Sunshine: Overture

Peter Falk WDR Symphony Cologne LaserLight 14165

09:05:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:27:00 00:05:49 George Gershwin Funny Face: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:35:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:45:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

09:56:00 00:03:54 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

10:05:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs

Tempesta di Mare Chandos 805

10:09:00 00:06:38 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

10:17:00 00:04:44 Jules Massenet Thaïs: Méditation

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

10:25:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

10:30:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

10:44:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:50:00 00:31:20 Gabriel Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

11:23:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:33:00 00:08:57 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

11:45:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

11:56:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:20:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

12:27:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:36:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz "Where the Lemons Blossom" Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:48:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

13:36:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings

Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:15 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aubade

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

14:02:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

14:09:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

14:21:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic

Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

14:38:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

14:53:00 00:05:11 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:11:06 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

15:16:00 00:12:45 Johannes Brahms mvt 1 Piano Sonata No. 1 in C Op 1

Elisabeth Leonskaja, piano Teldec 46450

15:32:00 00:10:52 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

15:55:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:29 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Madrilène

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

16:06:00 00:03:17 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

16:14:00 00:13:47 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

16:32:00 00:06:19 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

16:42:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

16:52:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

16:56:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:05:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:14:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

17:31:00 00:04:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:40:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

17:45:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major

Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

17:52:00 00:02:53 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: La ra, la ra... Bravissimo!

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

17:56:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thiele, mandolin Nonesuch 535360

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:30:00 00:05:54 Gabriel Fauré Mazurka in B flat major Op 32

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

18:38:00 00:03:43 Gabriel Fauré Nocturne No. 3 in A flat major Op 33

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:44:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:53:00 00:04:51 Gabriel Fauré Barcarolle No. 1 in A minor Op 26

Charles Owen, piano Avie 2240

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:20 Jan Vanhal Symphony in C minor

Kevin Mallon Toronto Camerata Naxos 557483

19:18:00 00:35:50 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

20:46:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

20:55:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Michael Tilson Thomas, conductor; Jeremy Denk, piano

21:04:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

21:12:00 00:37:30 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

21:49:00 00:45:41 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

22:35:00 00:24:29 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

Mathieu Dufour, flute; Daniel Barenboim, conductor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:37 Gabriel Fauré Nocturne No. 6 in D flat Op 63

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

23:10:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:22:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:27:00 00:07:58 Hans Pfitzner Palestrina: Act 3 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:37:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

23:40:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic

Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

23:55:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275

23:55:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730