Program Guide 05-07-2015

00:02:00 00:18:08 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

00:22:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

01:08:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

01:30:00 01:09:17 Johannes Brahms A German Requiem Op 45

Cleveland Orchestra Robert Shaw Dawn Upshaw, soprano; William Stone, baritone; Blossom Festival Chorus MAA 40602

02:41:00 00:19:01 Franz Schubert Piano Sonata No. 1 in E major

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

03:02:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 "Festive Sounds"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

03:24:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

03:45:00 01:08:11 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

Cleveland Orchestra Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Janis Taylor, mezzo-soprano; Richard Clement, tenor; Gregg Baker, baritone; Cleveland Orchestra Chorus MAA 40602

04:55:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:21:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:39:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

05:52:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:07:00 00:06:22 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

06:15:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 730111

06:25:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:34:00 00:10:22 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

06:40:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:59:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:05:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

07:10:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

07:20:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:25:00 00:01:54 Paul Dukas Fanfare from "La Péri"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:30:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

07:40:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Daniele Gatti Royal Philharmonic Harm Mundi 907393

07:51:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

07:58:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:07:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

08:18:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:31:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

08:38:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

08:45:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

08:55:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:10:00 00:13:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

09:30:00 00:03:32 Frank Loesser Guys and Dolls: I'll Know

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

09:34:00 00:03:16 Frank Loesser Guys and Dolls: Luck Be a Lady

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:41:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

09:52:00 00:02:19 Claudio Monteverdi Cantate Domino

Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

09:56:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

10:01:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:04:00 00:01:42 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

10:08:00 00:07:36 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

10:18:00 00:04:00 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

10:23:00 00:04:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:30:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

10:43:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:51:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

11:23:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat major

Combattimento Consort Olympia 342

11:34:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

11:45:00 00:09:25 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano Sony 63229

12:11:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:20:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:30:00 00:06:36 Richard Rodgers The Sound of Music: Entr'acte

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:40:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:52:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

13:02:00 01:09:17 Johannes Brahms A German Requiem Op 45

Cleveland Orchestra Robert Shaw Dawn Upshaw, soprano; William Stone, baritone; Blossom Festival Chorus MAA 40602

14:13:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

14:17:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

14:21:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

14:44:00 00:11:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

14:56:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

15:01:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

15:12:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

15:25:00 00:18:03 Heitor Villa-Lobos Concerto for Guitar & Small Orchestra

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

15:58:00 00:05:04 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place from "A

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

16:07:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:13:00 00:11:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

16:28:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

16:41:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

16:52:00 00:02:37 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

17:05:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

17:26:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

17:40:00 00:03:55 Peter Tchaikovsky Nocturne Op 10

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

17:45:00 00:03:59 Johannes Brahms Capriccio in G minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:09:00 00:18:08 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:30:00 00:06:49 Gabriel Fauré Elégie in C minor Op 24

Seattle Symphony Ludovic Morlot Efe Baltacigil, cello SeattleSM 1004

18:40:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Seattle Symphony

Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

18:48:00 00:03:22 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:51:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:54:00 00:04:07 Gabriel Fauré Berceuse Op 16 Seattle Symphony

Ludovic Morlot Alexander Velinzon, violin SeattleSM 1004

19:02:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

19:20:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

Avon Lake United Church of Christ Choir, Mary Fancher director; Ruth Williams, accompanist Mary Beth Ions, violin

Avon Lake United Church of Christ Choir, Mary Fancher director; Ruth Williams, accompanist Mary Beth Ions, violin

20:02:00 George Frideric Handel: Hallelujah, Amen from Judas Maccabaeus

20:04:00 Giovanni Gabrieli: Alleluia

20:05:00 Knut Nystedt: Cry Out and Shout

20:07:00 Anton Bruckner: Locus iste

20:10:00 Jeffrey Radford: My Hope is Built on Nothing Less

20:15:00 Bradley Ellingboe (arr): How Can I Keep from Singing

Epworth Choir from First United Methodist Church of Cuyahoga Falls, Dean Wagner, director; Phil Lantry, accompanist; Madison Light, narrator; Rachel La Flame, solo vocal; Fred Patterson, violin

20:30:00 Don Forrest (arr): Eternal Father, Strong to Save

20:37:00 Pepper Choplin: Hungerin' in my Soul

20:40:00 Joseph Martin: Pietá from Lenten Sketches

20:48:00 Keith Hampton: Praise His Holy Name

Calvary Voices of Praise from Calvary Apostolic Assembly in Cleveland, Patricia McKee, director; Calvin Mason, accompanist; Tamika Lillard, solo vocal

21:02:00 Timothy Wright: Come Thou Almighty King

21:05:00 Anonymous: The Anointing

21:10:00 T. W. Carpenter: Jesus Promised

21:12:00 Richard Foy: He Was Broken for Me

21:17:00 Timothy Wright: Oh What a Pretty Little Baby

Chancel Choir from First United Methodist Church, Dean Wagner, director; Tim Zuschin, assistant director; Phil Lantry, accompanist

21:30:00 George Frideric Handel: And the Glory of the Lord from Messiah

21:34:00 Dan Forrest: My Jesus I love Thee

21:34:00 John Leavitt: Festival Sanctus

21:42:00 Paul Christiansen: My Song in the Night

21:46:00 Moses Hogan: Music Down in my Soul

Combined Choirs and Audience

21:59:00 John Newton: Amazing Grace

22:09:00 00:25:30 Karol Szymanowski Violin Concerto No. 1 Op 35

Vasily Petrenko Radio France Philharmonic Orchestra Baiba Skride, violin

23:44:00 01:17:10 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Vasily Petrenko Radio France Philharmonic Orchestra