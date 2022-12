Program Guide 04-30-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:36:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

00:41:00 00:22:24 Claude Debussy Pelléas et Mélisande: Concert Suite

Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra MAA 75

01:05:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 4 in G minor

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

01:44:00 00:38:51 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after

Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Roxana Constantinescu, mezzo; Nicholas Phan, tenor; Kyle Ketelsen, bass CSO Res 901918

02:25:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

03:08:00 00:37:26 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

03:47:00 00:24:33 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140 "Wachet auf"

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Ruth Holton, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor

Stephen Varcoe, baritone; Monteverdi Choir Archiv 431809

04:14:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

04:55:00 00:24:33 Ludwig van Beethoven Serenade in D major Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

05:21:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:39:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:53:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:08:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

06:15:00 00:08:55 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

06:25:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

06:34:00 00:03:34 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

06:40:00 00:07:18 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

06:51:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

06:53:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

07:05:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

07:10:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

07:20:00 00:03:00 Eubie Blake The Baltimore Todolo

Richard Dowling, piano Klavier 77035

07:25:00 00:01:40 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:30:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus "Vereinigte

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

07:40:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

07:49:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

07:52:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

07:56:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

BBC NEWS

08:08:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:16:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

08:24:00 00:03:21 Franz Lehár The Land of Smiles: Dein ist mein ganzes

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

08:30:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

08:40:00 00:07:11 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:48:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major

Till Fellner, piano ECM 1853

08:55:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:15:45 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

09:25:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

09:35:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

09:54:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

09:55:00 00:03:06 Anton Bruckner Motet "Locus iste"

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus ideastream 2014

WCLV MIDDAY

10:01:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March

Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

10:04:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

10:09:00 00:07:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

10:18:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

10:24:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

10:30:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

10:34:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture "In Autumn" Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:51:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

11:24:00 00:05:59 Franz Lehár The Count of Luxemburg: Waltzes

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

11:33:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major

Quintett.Wien Nimbus 5479

11:47:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava

BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

BBC NEWS; MERIDIAN WITH JOHN SIMNA

12:11:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:20:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:29:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:38:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

12:53:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

BIG WORK AT ONE WITH ANGELA MITCHELL

13:01:00 00:37:55 César Franck Symphony in D minor

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:42:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

13:51:00 00:08:43 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Joshua Smith, flute; Frank Rosenwein, oboe; Christina Dahl, piano S&W 1\

WCLV MIDDAY WITH ANGELA MITCHELL

14:00:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

14:02:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

14:04:00 00:11:30 Frédéric Chopin Ballade No. 4 in F minor Op 52

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

14:15:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

14:52:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

CHOICE CD HOUR WITH ANGELA MITCHELL

15:02:00 00:02:15 Carl Nielsen Now the Day is Full of Song

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

15:04:00 00:02:22 Carl Nielsen Jubilation, Shouts of Glee

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

15:07:00 00:02:29 Carl Nielsen In Shining Sun I Steer My Plow Op 10

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

15:11:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

15:20:00 00:29:04 Edward Burlingame Hill Symphony No. 4 in E flat major Op 47

Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

15:52:00 00:05:12 Erich Wolfgang Korngold Die tote Stadt: Marietta's Lied "Glück,

Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst Barbara Hendricks, soprano EMI 56169

15:58:00 00:04:24 Franz Lehár Zigeunerliebe: Song & Csárdás

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Alessandro Milani, violin DeutGram 14777

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O’CONNELL

16:06:00 00:02:16 Carl Nielsen Wherefore Do Our Eyes Feel Pleasure

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

16:12:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

16:27:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

16:34:00 00:04:57 Johannes Brahms Finale from String Quintet No. 2 Op 111

Chiara String Quartet Roger Tapping, viola Azica 71289

16:41:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

16:52:00 00:04:40 Carl Nielsen There Sat a Fisherman Deep in Thought

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

17:05:00 00:05:34 Franz Lehár Giuditta: Meine Lippen sie küssen

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

17:14:00 00:10:22 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

17:27:00 00:08:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Gibbons, fortepiano Koch Intl 7575

17:40:00 00:05:53 Franz Lehár The Merry Widow: Vilja-Lied

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 458858

17:47:00 00:03:41 Giacomo Puccini Le Villi: The Witches' Sabbath

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

17:53:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

17:57:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O’CONNELL

18:09:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

18:29:00 00:02:37 Carl Nielsen Seas Surrounding Denmark

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

18:34:00 00:03:53 Carl Nielsen Freedom is the Purest Gold

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

18:41:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

18:55:00 00:02:26 Carl Nielsen The Greenwood Leaves Are Light Now

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

KEY BANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:21:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

19:57:00 00:01:36 Bohuslav Martinu Dumka No. 3

Lara Downes, piano Steinway 30016

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:16:54 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

20:18:00 00:33:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

20:57:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:21:00 Sergei Prokofiev Sinfonietta for Strings Op 48

Kirill Karabits Russian National Orchestra

21:25:00 00:29:49 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

Kirill Karabits Russian National Orchestra Simon Trpceski, piano

21:54:00 00:06:04 Petrovsky Dance Fantasy for Violin and Piano

Simon Trpceski, piano Tatiana Porshneva, violin

21:57:00 00:46:28 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

Kirill Karabits Russian National Orchestra

22:45:00 00:10:01 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Yakov Kreizberg Russian National Orchestra Julia Fischer, violin

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:09:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:21:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:30:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

23:42:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

23:45:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155