Program Guide 04-14-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

00:35:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F major

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

01:04:00 00:29:05 Jean Sibelius String Quartet in D minor Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

01:35:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

02:14:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

02:47:00 00:38:05 Sergei Taneyev Piano Trio in D major Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

03:27:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

04:01:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

04:49:00 00:30:17 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

05:21:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

05:39:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

05:56:00 00:04:00 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:13:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15

Takács Quartet Decca 452854

06:22:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

06:32:00 00:03:49 George Gershwin The Man I Love

Alan Feinberg, piano Argo 436121

06:38:00 00:01:40 Jean-Philippe Rameau Les Sauvages

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

06:40:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

06:46:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

06:50:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

06:56:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:04:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:11:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:20:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

07:26:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:30:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:40:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

07:51:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never been kissed

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

07:56:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

08:07:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

08:16:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

08:26:00 00:03:15 Alexander Scriabin Two Poèmes Op 69

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

08:40:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

08:51:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

08:56:00 00:04:32 Miklós Rózsa Ben-Hur: Love Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:06:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

09:21:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:07:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:11:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:18:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

10:24:00 00:04:37 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:31:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 "Prometheus"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

10:45:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

10:50:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

11:23:00 00:08:18 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 4 in F sharp major Op 30

Sean Chen, piano Steinway 30029

11:33:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major

Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

11:44:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture

Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

11:55:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:19:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

12:27:00 00:06:19 Jean-Baptiste Arban Variations on Bellini's "Casta diva"

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

12:36:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & March

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:46:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:58:00 00:02:02 Scott Joplin Solace

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:47:26 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 3 "Aurora's Wedding"

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

13:49:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

14:04:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

14:11:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

14:22:00 00:21:38 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 2 in F major

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

14:47:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:13:50 Ernest Chausson Concerto Op 21 - First movement

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

15:20:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

15:33:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from "Carmen Suite"

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

15:58:00 00:05:55 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet "Viens, Mallika..."

Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson Natalie Dessay, soprano; Delphine Haidan, mezzo EMI 56569

16:07:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:12:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

16:29:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

16:41:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

16:52:00 00:03:12 Fernando Obradors El vito

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

16:56:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

17:05:00 00:05:01 Avner Dorman Allegro from Piano Concerto in A major

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

17:13:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

17:27:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

17:40:00 00:05:41 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 12

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

17:47:00 00:02:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

17:53:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de Sologne"

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

17:55:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

18:27:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:35:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

18:42:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

18:54:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

19:26:00 00:30:17 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:39 George Gershwin Rhapsody in Blue

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

20:22:00 00:33:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

20:56:00 00:03:43 William Grant Still Summerland from "Three Visions"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Christoph Eschenbach, conductor

21:04:00 00:08:52 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

21:16:00 00:12:00 Bernard Rands ...where the murmurs die

21:31:00 01:02:32 Anton Bruckner Symphony No. 9 in D minor

22:35:00 00:19:54 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Sir Mark Elder, conductor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:34 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:08:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:16:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:22:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

23:37:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:46:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:56:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:56:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121