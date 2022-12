Program Guide 04-02-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

00:26:00 00:25:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

00:54:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

01:29:00 00:23:54 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

01:55:00 00:45:11 Joachim Raff Symphony No. 3 in F major Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

02:42:00 00:51:37 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

03:35:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

04:17:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

04:43:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

05:20:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

05:39:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

05:49:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

05:57:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

06:15:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

06:25:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

06:35:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

06:40:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:51:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

06:55:00 00:02:33 John Philip Sousa March "The High School Cadets"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

07:10:00 00:06:15 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia Concertante

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

07:20:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

07:25:00 00:02:08 Domenico Scarlatti Sonata in G

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

07:30:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:40:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

07:50:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

07:55:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

08:07:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:15:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Orchestra Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

08:25:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

08:35:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:36:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

08:40:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

08:51:00 00:02:07 Jorge Gomez General O'Reilly

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:55:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:05:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

09:27:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

09:35:00 00:03:24 Stephen Foster Old Folks at Home

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

09:50:00 00:03:43 Camille Saint-Saëns Allegro appassionato in B flat major Op 43

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:06:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau "La Villageoise"

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:10:00 00:07:08 Keith Fitch Knock on Wood

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

10:18:00 00:04:10 Jack Gallagher Intermezzo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

10:24:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:29:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:43:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

10:50:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

11:19:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

11:31:00 00:08:32 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

11:41:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

11:52:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:20:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:29:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:39:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:48:00 00:08:03 Dave Brubeck Regret London Symphony Orchestra

Russell Gloyd Dave Brubeck, piano Telarc 80621

12:56:00 00:03:11 Leroy Anderson Old MacDonald Had a Farm

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:38:52 Vasily Kalinnikov Symphony No. 1 in G minor

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

13:42:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

13:46:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx

Joshua Smith, flute Telarc 80694

14:03:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting

Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247

14:08:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

14:22:00 00:15:31 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

14:40:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture "In Nature's Realm" Op 91

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

14:56:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

15:00 WCLV CHOICE CD HOUR

15:01:00 00:04:54 Carl Nielsen Easter Bloom! Why Are You Here?

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

15:08:00 00:11:52 Máximo Diego Pujol Suite mágica

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:23:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

15:23:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

16:04:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

16:10:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

16:25:00 00:07:24 William Alwyn The Crimson Pirate: Pirate Capers

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

16:34:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

16:44:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

16:50:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

16:57:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:04:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

17:09:00 00:07:08 Keith Fitch Knock on Wood

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

17:18:00 00:07:30 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

17:27:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

17:40:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

17:53:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

17:57:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:21:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

18:24:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

18:27:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 7031

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

19:29:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

20:20:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

20:57:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

21:00 SYMPHONYCAST with Allison Young

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

23:05:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

23:17:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:41:00 00:05:02 Nicolò Paganini Cantabile in D major

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:46:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:55:00 00:03:03 John Dowland Time stands still

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650