Program Guide 03-26-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

00:38:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

01:08:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

01:28:00 00:53:25 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Juliane Banse, soprano; William Preucil, violin DeutGram 463257

02:23:00 00:14:13 Giuseppe Tartini Violin Sonata in G minor

Joshua Bell, violin; John Constable, harpsichord Sony 11013

02:39:00 00:17:01 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

02:58:00 00:20:06 Ludwig van Beethoven String Trio in D major Op 9

Jascha Heifetz, violin; William Primrose, viola; Gregor Piatigorsky, cello RCA 300350

03:20:00 01:31:08 Hector Berlioz Roméo et Juliette Op 17

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Melanie Diener, soprano; Kenneth Tarver, tenor; Denis Sedov, bass; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 1301

04:53:00 00:26:13 Béla Bartók Divertimento for Strings

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

05:21:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

05:39:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:51:00 00:06:23 Robert Ramsey How Are the Mighty Fallen

Stile Antico Harm Mundi 807544

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:08:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 6

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

06:13:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

06:25:00 00:05:32 Michel-Richard Delalande Symphonies of Carols

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

06:30:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:40:00 00:08:01 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet

Emanuel Ax, piano RCA 6498

06:52:00 00:02:02 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

06:55:00 00:02:31 John Philip Sousa March "Homeward Bound"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy"

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

07:10:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

07:20:00 00:02:24 George Frideric Handel Messiah: And He shall purify

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:25:00 00:02:13 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

07:30:00 00:04:15 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

07:33:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:40:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

07:51:00 00:02:57 Peter Tchaikovsky Un poco di Schumann in D flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

07:57:00 00:01:50 Leonard Bernstein On the Town: I Can Cook Too

Center City Brass Quintet Chandos 4554

BBC NEWS



08:07:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:15:00 00:06:08 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás "Komm, Zigány"

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

08:24:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

08:30:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

08:35:00 00:03:34 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Paul Crossley, piano Sony 53111

08:40:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

08:51:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:55:00 00:05:53 Alan Silvestri The Polar Express: Suite

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

09:05:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

09:27:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

09:35:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

09:49:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:04:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

10:10:00 00:08:20 Robert Schumann Overture to "Scenes from Goethe's

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901661

10:20:00 00:03:48 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

10:25:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:31:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on "Ah, vous dirai-je, Maman" in C major

Janina Fialkowska, piano Atma 2532

10:45:00 00:03:19 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

American String Project MSR 1386

10:50:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

11:26:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

11:34:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

11:44:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:57:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:12:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

12:19:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano:

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

12:27:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:35:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:49:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:01:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Berlin Philharmonic Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:01:00 00:03:04 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 44934

14:05:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

14:09:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

14:23:00 00:14:32 Ernö Dohnányi American Rhapsody Op 47

Alun Francis Frankfurt Radio Symphony CPO 999308

14:40:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

14:55:00 00:02:53 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

MARCH CHOICE CDs WITH MARK SATOLA



15:01:00 00:08:45 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

15:12:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

15:34:00 00:17:56 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Keyboards in C major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

15:54:00 00:02:20 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 9

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

15:58:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from "Roméo

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:07:00 00:02:31 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Lob des hohen

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

16:13:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

16:28:00 00:07:02 Gustav Mahler Rückert Lieder: Ich bin der Welt

Vienna Philharmonic Pierre Boulez Violeta Urmana, soprano DeutGram 3894

16:37:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:41:00 00:07:09 Hector Berlioz Queen Mab Scherzo from "Roméo et

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

16:51:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yundi, piano DeutGram 6090

16:57:00 00:01:18 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Lasset uns den nicht

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

17:05:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

17:13:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

17:25:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 445825

17:40:00 00:04:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

17:47:00 00:02:25 Johann Sebastian Bach Sonatina from Cantata No. 106 "Actus

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

17:52:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

17:56:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312



BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:32 Claude Debussy Images: Ibéria

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

18:30:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

18:36:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

18:45:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

18:55:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121



KEY BANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:42 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

19:25:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:57:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

20:22:00 00:33:28 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

20:56:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5

Evgeny Kissin, piano Sony 52567

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128 Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

Gustavo Dudamel Los Angeles Philharmonic

21:12:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

Gustavo Dudamel Los Angeles Philharmonic

21:16:00 00:08:22 Max Reger The Isle of the Dead Op 128 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

Gustavo Dudamel Los Angeles Philharmonic

21:24:00 00:04:29 Max Reger Bacchanal Op 128 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

Gustavo Dudamel Los Angeles Philharmonic

21:32:00 00:24:33 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

Gustavo Dudamel Los Angeles Philharmonic Gautier Capuçon, cello

21:57:00 00:35:33 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

Gustavo Dudamel Los Angeles Philharmonic

22:32:00 00:24:04 Claude Debussy La mer Claudio Abbado Lucerne Festival Orchestra DeutGram 3397

Carlo Maria Giulini Los Angeles Philharmonic



LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:07:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:20:00 00:08:36 Arvo Pärt Variationen zur Gesundung von Arinuschka

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:28:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

23:36:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:42:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:48:00 00:04:45 Anthony Holborne Pavan "The Image of Melancholy"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:55:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277