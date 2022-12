Program Guide 03-25-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

00:42:00 00:28:11 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

01:12:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

01:52:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra Orchestre National de France

Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

02:19:00 00:25:05 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 1 in F major Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

02:46:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

03:28:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

04:06:00 00:47:44 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

04:56:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

05:25:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

05:36:00 00:07:41 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

06:15:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

06:26:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

06:32:00 00:02:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 2 in C sharp minor Op 6

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

06:40:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

06:51:00 00:02:41 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March "The Gallant Seventh"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

07:10:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore'

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:20:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine "The Choise"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:25:00 00:01:24 Maurice Ravel In the Style of Chabrier

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

07:40:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

07:51:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

07:55:00 00:02:26 George Gershwin Gershwin Song-book: Liza

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

08:15:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

08:30:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

08:34:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

08:40:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon &

European Baroque Soloists Denon 9614

08:51:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:55:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:08:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

09:26:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus "Treulich

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:50:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus "Vedi! le

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:05:00 00:02:29 Julius Fucik March "The Merry Blacksmiths" Op 218

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

10:09:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:17:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

10:24:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:30:00 00:11:31 Johann Sebastian Bach Concerto after the Easter Oratorio in D major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 471150

10:42:00 00:05:48 Modest Moussorgsky (arr Shostakovich) Khovanschine Prelude

Valery Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468 526

10:51:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

11:18:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony

Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

11:30:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:40:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from "Mascarade"

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

11:51:00 08:10 Johann Strauss Jr. Pamphlets Waltz, Op. 300

Will Boskovsky Vienna Strauss Orchestra EMI 64106

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

12:16:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:27:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz "Evening Stars" Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:37:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:46:00 00:06:57 Jules MAssenet Piano Concerto in Eb: Third mvmt, Airs slovaques

Aldo Ciccolini, piano Sylvain Cambreling Monte-Carlo Philharmonic EMI 64277

12:54:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

13:43:00 00:16:21 György Ligeti Concerto Românesc

Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:46 Traditional O Can Ye Sew Cushions

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

14:04:00 00:02:21 Traditional Dashing Away with the Smoothing Iron

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

14:09:00 00:10:09 Franz Danzi Fantasy on Mozart's "La ci darem la

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sabine Meyer, clarinet RCA 61976

14:24:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

14:43:00 00:14:47 Claude Debussy Estampes

Paul Crossley, piano Sony 53111

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:01:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

15:13:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

15:30:00 00:18:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

15:50:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from "Grand Duo" Sonata

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des

Tempesta di Mare Chandos 805

16:08:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs from

Tempesta di Mare Chandos 805

16:14:00 00:10:53 Béla Bartók Rhapsody No. 2 City of Birmingham Symphony

Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

16:28:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

16:35:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

16:41:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

16:45:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50 Royal Liverpool Philharmonic

Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

16:52:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

16:57:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

17:05:00 00:04:29 Steve Reich Nagoya Marimbas

Bob Becker, marimba; James Preiss, marimba Nonesuch 79430

17:26:00 00:07:54 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

17:40:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

17:45:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

17:52:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

17:55:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:49 Béla Bartók Rhapsody for Piano & Orchestra Op 1

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Zoltán Kocsis, piano Philips 416831

18:35:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6

Lara Downes, piano Steinway 30016

18:41:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

18:46:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

18:55:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture "Name Day" Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

19:11:00 00:45:38 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Amici String Quartet, recorded 2/10/15 in the John A. Flower Faculty Recital Series at Cleveland State University

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 in G Op 18/2 (1800)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 in f Op 95 “Serioso” (1810)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 12 in E-Flat Op 127 (1825)

21:45 00:15:40 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3

CIM Orchestra/Carl Topilow

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by of music by composer H. Leslie Adams

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:40 Sir Edward Elgar Romance Op 62

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:07:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:22:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:33:00 00:04:58 Henryk Wieniawski Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:41:00 00:04:25 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:45:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:56:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260