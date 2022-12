Program Guide 03-19-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:21:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

01:03:00 00:30:43 Bohuslav Martinu Symphony No. 6 "Fantaisies

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 7805

01:36:00 00:34:49 Antonín Dvorák Piano Quartet No. 2 in E flat major Op 87

Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

02:13:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

02:55:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

03:33:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

04:16:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord &

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

04:38:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4793449

05:21:00 00:17:52 Antonio Salieri Symphony in D "Name Day"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

05:41:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:50:00 00:05:06 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

05:55:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

06:15:00 00:12:26 Antonín Dvorák Finale from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

06:33:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet "Viens, Mallika...

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:40:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

06:48:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:48:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March "The Black Horse Troop"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:10:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

07:20:00 00:03:09 John Dowland Come again, sweet love doth now invite

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:25:00 00:01:35 Gilbert & Sullivan The Mikado: The flowers that bloom in

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

07:27:00 00:05:05 Teresa Carreño Waltz "Flower Basket" Op 9

Alan Feinberg, piano Argo 436121

07:32:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:40:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:51:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

07:55:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

BBC NEWS



08:07:00 00:06:05 Charles Ives A Concord Symphony: The Alcotts

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

08:18:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

08:25:00 00:05:09 Michael Torke Miami Grands: Coconut Grove, early

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

08:30:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

08:44:00 00:07:07 Philip Glass Echorus Curtis 20/21 Ensemble

Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

08:55:00 00:05:30 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

09:27:00 00:02:39 John Philip Sousa March "Semper Fidelis"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:35:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

09:55:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

09:57:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:03:34 Michael Torke Miami Grands: South Beach, midnight

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

10:04:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:11:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction &

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:20:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

10:26:00 00:04:13 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:31:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:45:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

10:52:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:25:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

11:36:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

11:46:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

11:57:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:11:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:20:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

12:31:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:39:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:51:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:02:00 00:55:32 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:01:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass "La Battaglia"

Empire Brass Telarc 80204

14:03:00 00:01:01 Pierre Passereau Il est bel et bon

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

14:06:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

14:34:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

14:52:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

CHOICE CD HOUR WITH MARK SATOLA



15:02:00 00:10:52 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

15:17:00 00:04:59 Michael Torke Miami Grands: Mojitos and Stilettos,

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

15:26:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

15:58:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:09:00 00:03:33 Michael Torke Miami Grands: Coral Gables, early

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:16:00 00:11:19 Antonín Dvorák Adagio from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

16:31:00 00:04:47 Charles Gounod Faust: Jewel Song

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

16:38:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus "Gloire

London Symphony Orchestra Richard Hickox London Symphony Chorus MCA 25877

16:41:00 00:07:37 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

16:51:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

17:05:00 00:05:23 Lou Harrison Suite for Violin & American Gamelan:

New Zealand Symphony James Sedares Maria Bachmann, violin Koch Intl 7465

17:13:00 00:11:43 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

17:26:00 00:04:39 Michael Torke Miami Grands: Key Biscayne, dawn

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

17:30:00 00:04:02 Michael Torke Miami Grands: Everglades, under the

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

17:40:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

17:47:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

17:52:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

17:56:00 00:02:51 George Frideric Handel Larghetto from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 7921

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL



18:09:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

18:32:00 00:01:43 Andrea Luchesi Rondo in F major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

18:37:00 00:06:33 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 63

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

18:46:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

18:57:00 00:00:57 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in C major

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

19:21:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

19:57:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA



20:02:00 00:12:37 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

20:14:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

20:57:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG



21:04:00 00:47:00 Hans Gál Symphony No. 2 Op 53

Kenneth Woods Orchestra of the Swan APM 1

21:51:00 00:31:09 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Kenneth Woods Orchestra of the Swan

22:22:00 00:07:26 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

James Levine Chicago Symphony Orchestra

22:29:00 00:27:00 Hans Gál Triptych

Kenneth Woods Orchestra of the Swan



LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA



23:02:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:09:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

23:22:00 00:03:55 Leonard Bernstein On the Town: Lucky To Be Me

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:25:00 00:04:13 Michael Torke Miami Grands: Stiltsville, mid afternoon

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

23:30:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:39:00 00:06:41 Edvard Grieg Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45

Joshua Bell, violin; Sergei Rachmaninoff, piano Sony 52716

23:45:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128

Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:55:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139