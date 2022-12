Program Guide 03-18-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:23 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

00:36:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:20:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

02:08:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

02:37:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4 Emerson String Quartet

Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

03:06:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after

Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

03:45:00 00:28:07 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

04:15:00 00:23:36 Claude Debussy The Martyrdom of St. Sebastian:

James Conlon Rotterdam Philharmonic Erato 75330

04:40:00 00:38:19 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

05:20:00 00:17:12 Hans Pfitzner Symphony in C major Op 46

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

05:39:00 00:06:05 Floro Meliton Ugarte Vidala

Mirian Conti, piano Steinway 30010

05:54:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:09:58 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430099

06:20:00 00:08:30 Claudio Monteverdi Beatus vir

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

06:30:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:37:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

06:43:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:54:00 00:01:50 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship

Richard Glazier, piano Centaur 3347

06:58:00 00:02:03 Karl King March "Voice of America"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

07:10:00 00:05:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

07:20:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela"

New London Consort Members of l'Oiseau 436131

07:25:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:26:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

07:33:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads

La Nef Atma 2650

07:40:00 00:07:21 Petronio Franceschini Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5017

07:51:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

07:55:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:57:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

08:07:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

08:15:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

08:29:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:30:00 00:07:04 Walter Piston Scherzando & Finale from Wind Quintet

Boehm Quintet Premier 1006

08:40:00 00:11:28 Robert Schumann Allegro from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

08:55:00 00:05:13 Patrick Doyle Hamlet: Ophelia's Funeral

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1094

09:05:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

09:25:00 00:02:37 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

09:30:00 00:02:50 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Moon River

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

09:39:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

09:49:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:47 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:02:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

10:07:00 00:06:56 Louis-Nicolas Clérambault Simphonia No. 2 "La Felicite" Les Délices

Debra Nagy, oboe Délices 2009

10:16:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve "La Sonnerie"

Guildhall Strings RCA 61275

10:22:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

10:28:00 00:13:27 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 19 in E minor

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

10:44:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:51:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

11:21:00 00:09:05 Manuel Ponce Sonatina meridional

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

11:33:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

11:45:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

11:58:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths"

Fazil Say, piano Teldec 26202

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:21:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

12:28:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:36:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:47:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

12:58:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:19 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

13:42:00 00:17:24 Franz Schubert Fantasy in F minor

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

14:06:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

14:14:00 00:14:52 Ernö Dohnányi Symphonic Minutes Op 36

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

14:45:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

14:46:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

14:57:00 00:02:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: This week at Severance Hall, The Cleveland Orchestra,

Jahja Ling, conductor; Daniil Trifonov, piano; Michael Sachs, trumpet

15:04:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

15:24:00 00:13:36 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

15:49:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

16:06:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

16:12:00 00:10:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

16:27:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:36:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

16:41:00 00:07:18 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

16:52:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

16:57:00 00:01:37 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

17:05:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment:

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

17:13:00 00:09:53 Sergei Rachmaninoff Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

17:26:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite John Wilson

Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

17:40:00 00:05:56 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 3 Op 97

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

17:48:00 00:02:04 Robert Schumann Widmung (Dedication) Op 25

Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 452898

17:53:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

17:55:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:35 Gian-Francesco Malipiero Vivaldiana

Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

18:26:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

18:34:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

18:43:00 00:11:55 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

18:57:00 00:01:05 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

19:26:00 00:29:28 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire/Jeannette Sorrell “Virtuoso Orchestra” –

recorded live during several recent concerts

20:04:00 00:09:46 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Julie Andrijesky, violin; Johanna Novom, violin; Andrew Fouts, violin ApolloFire 2005

20:15:00 00:13:33 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Johanna Novom, violin; Debra Nagy, oboe ApolloFire 2005

20:30:00 00:09:41 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute ApolloFire 2005

20:41:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

20:54:00 00:15:50 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Francis Colpron, recorder; Kathie Stewart, recorder ApolloFire 2005

21:07:00 00:10:41 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell René Schiffer, cello; Susie Napper, cello Eclectra 2059

21:18:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

21:38:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

21:43:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by violinist Nokuthula Ngwenyama

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:19 George Gershwin Prelude "Sleepless Night"

Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

23:06:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:12:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

23:20:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

23:23:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:36:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:44:00 00:08:26 Andrea Luchesi Andante from Sonata in C [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:54:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

23:56:00 00:02:33 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: La Fileuse Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058