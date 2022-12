Program Guide 03-16-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

00:33:00 00:22:07 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

00:57:00 00:43:03 Sir George Dyson Violin Concerto

City of London Sinfonia Richard Hickox Lydia Mordkovitch, violin Chandos 9369

01:42:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat major Op 52

Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

02:51:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

03:27:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

04:03:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

04:29:00 00:20:28 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 7 in B flat major Op 83

Lang Lang, piano Sony 771901

04:51:00 00:26:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55002

05:20:00 00:16:41 Claude Debussy Printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

05:39:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco

Rondo Mexicano Op 201 London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

05:57:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

06:13:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:15:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:27:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

06:36:00 00:01:30 Peteris Vasks Silent Songs: Sleep sleep

Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327

06:40:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:50:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Platée: Airs

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

06:52:00 00:01:15 Alexander Scriabin Prelude in B minor Op 13

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March "King Karl King"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: But Not For Me

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

07:10:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

07:20:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

07:25:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12

Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

07:30:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:40:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

07:51:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

07:55:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:07:00 00:06:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:15:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:20:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Corrente & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:30:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song

Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

08:40:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

08:53:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

08:58:00 00:04:53 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:19:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80551

09:32:00 00:06:26 William Kanengiser The Pachelbel "Loose" Canon

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205

09:41:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Nations

Tempesta di Mare Chandos 805

09:50:00 00:05:05 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the World

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:04:00 00:05:14 Franz Schubert Scherzo from "Grand Duo" Sonata

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

10:11:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

10:20:00 00:04:15 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Orage

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

10:28:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

10:31:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

10:45:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:51:00 00:28:37 Felix Mendelssohn String Quartet No. 3 in D major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

11:22:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8

Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

11:34:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

11:44:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

11:55:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:17:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

12:26:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:36:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:45:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:55:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

13:39:00 00:20:36 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Suite

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420485

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:58 Traditional The Willow Tree

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

14:03:00 00:03:24 Clarence Woods Slippery Elm Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

14:11:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

14:25:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

14:44:00 00:13:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

15:00 MONDAY MOZART

15:02:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

15:15:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

15:22:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

15:49:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

16:07:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins

Tempesta di Mare Chandos 805

16:13:00 00:10:51 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

16:27:00 00:02:48 John Addison Sleuth: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

16:34:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

16:41:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

16:52:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song "Die Forelle"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

16:57:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:05:00 00:04:44 Jules Massenet Thaïs: Méditation

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

17:13:00 00:08:31 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91079

17:24:00 00:10:55 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto pastoral

Royal Philharmonic Enrique Bátiz Lisa Hansen, flute EMI 67435

17:40:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne

Tempesta di Mare Chandos 805

17:47:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs

Tempesta di Mare Chandos 805

17:52:00 00:02:09 John Blitheman Gloria tibi Trinitas

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:57:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

18:29:00 00:02:43 George Gershwin Shall We Dance: They All Laughed

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

18:34:00 00:01:50 George Gershwin The Man I Love

Peter Donohoe, piano EMI 54280

18:39:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

18:56:00 00:02:12 Earl Wild Virtuoso Etude on "I Got Rhythm"

Jenny Lin, piano Steinway 30011

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:20 Carl Maria von Weber Symphony No. 2 in C major

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55348

19:23:00 00:32:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

19:57:00 00:01:45 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Mitsuko Uchida, piano Philips 473686

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and fields

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

20:16:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

20:56:00 00:02:18 Percy Grainger Spoon River

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Jan Vogler, cello

21:04:00 00:20:00 Christopher Rouse Phantasmata

21:26:00 00:24:34 Ernest Bloch Schelomo

21:52:00 00:49:44 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

22:43:00 00:13:21 Maurice Ravel La valse

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 13

Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington Steven Isserlis, cello RCA 68578

23:08:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:20:00 00:13:08 Anton Bruckner Adagio from String Quintet

Melos Quartet Enrique Santiago, viola Harm Mundi 901421

23:35:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:42:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:55:00 00:03:34 John Field Nocturne from Piano Concerto No. 3

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370