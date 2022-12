Program Guide 03-13-2015

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:02:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

00:44:00 00:27:54 Philip Lasser Piano Concerto "The Circle and the

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

01:14:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment

City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

01:56:00 00:25:42 Johannes Brahms Piano Sonata No. 2 in F sharp minor Op 2

Emanuel Ax, piano Sony 69284

02:24:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

03:08:00 00:30:31 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

03:40:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

04:24:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park

Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

04:42:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

05:21:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape

London Brass Teldec 46069

05:39:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

05:53:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

05:57:00 00:02:13 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

06:20:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

06:26:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

06:31:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

06:35:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:40:00 00:07:19 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 89

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

06:51:00 00:03:25 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March "George Washington Bicentennial"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:06:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:10:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

07:20:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

07:26:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

07:30:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

07:40:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

07:51:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:56:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:07:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:15:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

08:25:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:31:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

08:40:00 00:07:05 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

08:50:00 00:05:09 Gaetano Donizetti La Favorita: Spirto gentil

Orch of Valencian Community Daniel Oren Juan Diego Flórez, tenor Decca 4780135

08:58:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:05:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

09:27:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

09:39:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

09:43:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

09:43:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

09:57:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Paramount Brass Centaur 2355

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

10:04:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:11:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

10:20:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

10:25:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

10:30:00 00:13:50 Michel Blavet Flute Concerto in A minor

Academy Ancient Music Berlin Ernst-Burghard Hilse, flute Capriccio 10134

10:49:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

11:23:00 00:06:33 Philip Lasser Circles from Piano Concerto "The Circle

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

11:33:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:44:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

11:54:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

12:21:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:32:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:42:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:52:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

13:36:00 00:22:35 Igor Stravinsky Pulcinella Suite

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

WCLV MIDDAY

14:01:00 00:03:56 Anonymous Spiritual "My soul's been anchored in

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2396

14:05:00 00:02:58 Traditional Just a Closer Walk with Thee

Canadian Brass Steinway 30008

14:13:00 00:15:18 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

14:41:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

14:51:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

MARCH CHOICE CDs

15:01:00 00:06:12 Richard Wagner Tristan und Isolde: Liebestod

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

15:10:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

15:24:00 00:17:39 George Gershwin Rhapsody in Blue

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

15:51:00 00:05:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

15:58:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:13:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

16:28:00 00:04:49 Sir Malcolm Arnold The Roots of Heaven: Overture

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:41:00 00:08:45 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

16:52:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale

Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

16:57:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

17:05:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:13:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

17:24:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:40:00 00:04:39 Daryl Runswick Patter Matter

King's Singers RCA 61885

17:46:00 00:03:18 Giovanni Palestrina Ego sum panis vivus

King's Singers Naxos 572987

17:52:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the

Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic EMI 63412

17:57:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams BBC Concert Orchestra

Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

18:35:00 00:04:15 Enrique Granados El Pelele

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:42:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:48:00 00:07:43 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

18:55:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:03 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

19:21:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

19:57:00 00:01:42 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:55 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62404

20:25:00 00:27:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Camerata Salzburg Sir Roger Norrington Joshua Bell, violin Sony 89505

20:58:00 00:01:11 Anthony Holborne Coranto: Heigh Ho Holiday

Canadian Brass CBS 45792

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan and conductor DANIELE GATTI - on bringing the opera Falstaff to his grave: “This is a miracle opera, written by the old Verdi and it’s really a miracle. And probably it’s the opera that I would like to bring with me in my grave, one day. He helped me also a lot in my difficult moments and he brought me a sort of new view of tomorrow. I suffered a lot from melancholy when I was young, I suffered from loneliness. And what I like is that people could take it easy, but also to consider that at the end Falstaff is a very nostalgic and melancholic character because if you think he has no friends in the opera, he is the only one which is really alone. At the end he is a man who has arrived at the sunset of his life and he wants to demonstrate that he still has something, both sexually and as a personality.”

Mahler: Symphony No. 9 First movement [excerpt] --Chicago Symphony/Carlo Maria Giulini

Verdi: Requiem: Lacrymosa [excerpt] --Orchestra and Chorus of La Scala/Victor de Sabata; Elisabeth Schwarzkopf, soprano; Oralia Dominguez, mezzo soprano; Giuseppe Di Stefano, tenor; Cesare Siepi, bass

Beethoven: Symphony No. 6 “Pastoral”: First movement [excerpt] --Orchestre Nationale de France/Daniele Gatti

Verdi: Falstaff. Act 3 Scene 1 [excerpt] --NBC Symphony/Arturo Toscanini; Robert Shaw Chorale; Giuseppe Valdengo, baritone; Nan Merriman, mezzo soprano; Herva Nelli, soprano; Frank Guarrera, baritone; Cloe Elmo, mezzo soprano; Teresa Stich-Randall, soprano

Keith Jarrett: The Köln Concert, Part I [excerpt] --Keith Jarrett, piano

Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg: Act 3 Prelude [excerpt] --Orchestre Nationale de France/Daniele Gatti

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, High School Debate Championship: Sebastian Williams and Chandler Koon

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:10:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:23:00 00:02:23 Hugo Wolf Mörike Lieder: Auf ein altes Bild

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:25:00 00:03:31 Johannes Brahms Lerchengesang Op 70

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

23:28:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song "Serenade"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

23:37:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:44:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

23:55:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne

Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334