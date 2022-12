Program Guide 03-12-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

00:16:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

01:00:00 00:20:37 Maurice Ravel Gaspard de la nuit

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

01:22:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

02:06:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

02:59:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

03:37:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

04:08:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

04:48:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

05:19:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:37:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

05:53:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032



BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

06:15:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

06:30:00 00:10:31 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Cleveland Orchestra Louis Lane Alice Chalifoux, harp; Maurice Sharp, flute; Robert Marcellus, clarinet Sony 63056

06:40:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

06:53:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

06:55:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:10:00 00:07:05 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Byron Janis, piano RCA 300350

07:20:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

07:25:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:30:00 00:04:49 Ottorino Respighi Prelude No. 1 on Gregorian Themes

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

07:40:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

07:51:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

07:55:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

BBC NEWS



08:07:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

08:15:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

08:28:00 00:07:56 Ermanno Wolf-Ferrari Doctor Cupid: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

08:37:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

08:43:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz "Where the Lemons Blossom" Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:54:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

08:58:00 00:05:51 David Raksin Laura: Theme

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:09:00 00:16:55 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:29:00 00:07:03 Max Steiner The Big Sleep: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:45:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City Orpheus Chamber Orchestra

Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

09:54:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon "Gira la

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:03:41 Giacomo Meyerbeer Le Prophète: Coronation March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

10:04:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

10:11:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:28:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:42:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach

Finale from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

10:51:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony "Mathis der Maler"

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

11:20:00 00:09:25 Felix Mendelssohn Variations Concertantes in D major Op 17

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

11:32:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

11:45:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

11:55:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:10:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

12:18:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:29:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

12:38:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:48:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

13:50:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:01:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

14:05:00 00:02:17 Sir William Walton Henry V: Agincourt Song

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

14:09:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:22:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

14:42:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:58:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744



CHOICE CD HOUR WITH MARK SATOLA

15:02:00 00:08:16 Richard Wagner Das Liebesverbot: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

15:13:00 00:05:09 Michael Torke Miami Grands: Coconut Grove, early

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

15:21:00 00:11:28 Robert Schumann Allegro from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

15:24:00 00:17:56 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Keyboards in C major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

15:55:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:58:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the ValkyriesFabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:03 John Bull Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

16:13:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:28:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

16:35:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

16:40:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from "Mathis der

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

16:52:00 00:03:06 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

16:57:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

17:05:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:25:00 00:08:55 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

17:40:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

17:46:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

17:52:00 00:03:35 Thomas Arne The Glitt'ring Sun from "The Morning"

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:56:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230



BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

18:23:00 00:05:44 John Bull Ut, re, mi, fa, so, la

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:31:00 00:01:51 John Bull Lord Lumley's Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:35:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

19:16:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793



ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

20:15:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:58:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:20:47 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Martin Fröst Saint Paul Chamber Orchestra

21:27:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Martin Fröst, conductor and clarinet Saint Paul Chamber Orchestra

21:58:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Martin Fröst Saint Paul Chamber Orchestra

22:27:00 00:07:08 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Steven Stucky Saint Paul Chamber Orchestra

22:35:00 00:20:20 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 20 in D major

Scott Yoo Saint Paul Chamber Orchestra



LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

23:06:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:19:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:23:00 00:11:06 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:37:00 00:04:30 Henri Tomasi Nocturne from Trumpet Concerto

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

23:41:00 00:12:20 David Amram Variations on "Red River Valley"

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:56:00 00:03:52 John Bull Fantasia

Alan Feinberg, piano Steinway 30019