Program Guide 03-10-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

00:39:00 00:27:20 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

01:08:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

01:49:00 00:39:21 Ernest Bloch America Seattle Symphony

Gerard Schwarz Seattle Symphony Chorale Delos 3135

02:30:00 00:46:56 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

03:19:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

04:03:00 00:24:02 Giovanni Palestrina Mass "O Rex Gloriae"

James O'Donnell Westminster Cathedral Choir Hyperion 66316

04:29:00 00:15:07 Frederick Delius In a Summer Garden

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

04:46:00 00:32:06 Franz Schubert Four Impromptus

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

05:20:00 00:15:25 Arthur Honegger Concerto da camera Op 188

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute; Harvey McGuire, English horn Epic 1116

05:37:00 00:06:33 Silvestre Revueltas Sensemayá

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

05:52:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

05:57:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

9:25

06:08:00 00:05:52 Maurice Ravel Boléro

National Philharmonic Barry Wordsworth Evelyn Glennie, percussion RCA 61386

06:17:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:27:00 00:05:59 Franz Lehár The Count of Luxemburg: Waltzes

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

06:35:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

06:40:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

06:48:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

06:55:00 00:03:38 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:38 Michael Torke Miami Grands: Little Havana, late

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

07:10:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on "The Star-Spangled Banner"

St Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

07:17:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:25:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

07:30:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

07:40:00 00:06:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

07:47:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:52:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

08:07:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

08:15:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:26:00 00:07:12 Johann Sebastian Bach Motet "Der Geist hilft"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

08:34:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

08:40:00 00:05:39 Joseph Achron Hebrew Dance Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

08:45:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

08:51:00 00:03:30 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

08:55:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

09:05:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

09:31:00 00:03:23 Sergei Rachmaninoff Prelude in G minor Op 23

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

09:34:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:55:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zortzico "Adiós Montañas Mías" Op 39

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

10:05:00 00:01:30 Grazyna Bacewicz Oberek No. 2

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

10:09:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

10:17:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

10:22:00 00:05:19 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 10 in E

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:30:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

10:43:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:50:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

11:20:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:30:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:42:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

12:11:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:21:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:34:00 00:09:10 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite No. 2

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:44:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:54:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:29:22 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

13:34:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

14:05:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

14:10:00 00:11:52 Sir Arthur Bliss Mêlée Fantasque

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

14:24:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:44:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

14:56:00 00:02:50 Traditional Estonian Folk Dance "Labajalg in Minor"

Kristo Käo, guitar; Ardo Västrik, cello Kitarrikoo 2008

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven mvts 3 & 4 Cello Sonata No. 3 in A Op. 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:14:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

15:33:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

15:58:00 00:04:02 Michael Torke Miami Grands: Everglades, under the stars

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:06:00 00:03:10 Michael Torke Miami Grands: Little Haiti, mid-morning

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:13:00 00:10:21 Arthur Honegger Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

16:27:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

16:35:00 00:04:25 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 4 "Jota navara" Op 22

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:41:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

16:52:00 00:03:18 Michael Torke Miami Grands: Opa-Locka, late morning

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:58:00 00:00:59 François Schubert The Bee Op 13

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

17:05:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 "Vito" Op 26

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

17:13:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25

BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

17:24:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

17:40:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on Rhosymèdre

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

17:45:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

17:52:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

17:57:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:46 Sir Alexander Mackenzie Pibroch Op 42

Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

18:35:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 "Playera" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

18:42:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 "Zapateado" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

18:47:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

19:28:00 00:27:20 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

19:56:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Simon Trpceski, piano EMI 272

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

20:16:00 00:40:02 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

20:57:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Riccardo Muti, conductor; Yo-Yo Ma, Giovanni Sollima, cellos

21:04:00 00:23:23 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

21:30:00 00:25:00 Giovanni Sollima Antidotum Tarantulae XXI

21:58:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

22:32:00 00:06:57 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

22:42:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:05 Henryk Wieniawski Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:07:00 00:09:45 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

23:18:00 00:06:33 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

23:24:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:34:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:43:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:51:00 00:07:02 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

London Symphony Orchestra André Previn Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 3526

23:56:00 00:03:03 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Fisherman

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

