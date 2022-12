Program Guide 02-24-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

00:58:00 00:34:59 Robert Schumann Bunte Blätter Op 99

Arcadi Volodos, piano Sony 60893

01:35:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

02:15:00 00:25:36 Arrigo Boito Mefistofele: Prologue in Heaven

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw John Cheek, bass; Atlanta Symphony Chorus; Morehouse-Spelman Chorus; Young Singers of Callanwolde Telarc 80109

02:42:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27

Auryn Quartet CPO 999729

03:20:00 00:28:12 Maria Schneider Winter Morning Walks

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

03:50:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

04:16:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

04:57:00 00:22:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11

Eroica Trio EMI 62655

05:21:00 00:15:34 Avner Dorman Piccolo Concerto

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Mindy Kaufman, piccolo Naxos 559620

05:38:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

05:53:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:08:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort

Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

06:12:00 00:04:42 Franz Liszt Variations on Mendelssohn's "Wedding March"

Arcadi Volodos, piano Sony 60893

06:20:00 00:04:05 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

06:24:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

06:25:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

06:40:00 00:08:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:51:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:58:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

07:10:00 00:05:34 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:20:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

07:25:00 00:02:08 Hildegard von Bingen Alma Redemptoris Mater

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

07:27:00 00:02:51 Anonymous Spiritual "When the Saints Go Marching In"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:30:00 00:04:11 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

07:40:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:51:00 00:01:40 Gus Edwards In My Merry Oldsmobile

Milan Turkovic, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:55:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

08:07:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

08:15:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

08:25:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

08:30:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:40:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:51:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:55:00 00:04:32 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: The Devil

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8723

09:05:00 00:16:52 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:27:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:35:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

09:55:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

10:04:00 00:03:15 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

10:11:00 00:07:41 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux d'eau a la Villa d'Este

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

10:20:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau

Simon Trpceski, piano EMI 272

10:26:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:30:00 00:14:22 George Frideric Handel Organ Concerto No. 4 in F major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

10:46:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:50:00 00:27:32 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

11:21:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

11:31:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

11:41:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

11:51:00 00:06:23 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major

Virtuosi Saxoniae Ludwig Güttler Ludwig Güttler, trumpet Capriccio 10218

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:17:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

12:28:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:37:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête polonaise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:45:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant pas de deux

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

12:57:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

13:38:00 00:20:19 William Grant Still Sahdji Eastman-Rochester Orchestra

Howard Hanson Eastman Chorus Mercury 434324

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:03:16 Charlie Chaplin A King in New York: Now That It's Ended

Eckart Runge, cello; Jacques Ammon, piano Genuin 12220

14:05:00 00:03:36 George Balanchine Valse lente

Lera Auerbach, piano Bis 1502

14:10:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:26:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

14:46:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:01:00 00:02:39 Erwin Schulhoff Five Pieces for String Quartet: Alla Tarantella

Peterson Quartet Capriccio 14862

15:06:00 00:08:51 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

15:19:00 00:17:24 Johannes Brahms mvts 2 & 3 Symphony No. 4 in E minor Op 98

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436 853

15:54:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

15:58:00 00:05:39 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

16:07:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

16:12:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

16:28:00 00:03:44 Michel Legrand The Umbrellas of Cherbourg: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:34:00 00:05:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

16:41:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

16:51:00 00:03:40 Andrew Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Andrew Swait, treble; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

16:57:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2

Gil Shaham, violin DeutGram 463483

17:05:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

17:26:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

17:40:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

17:45:00 00:04:37 Georges Bizet Carmen: Gypsy Dance "Les tringles des sistres"

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

17:53:00 00:02:28 Arrigo Boito Mefistofele: Dai campi, dai prati

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

17:56:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:01 Franz Schubert Piano Sonata No. 1 in E major

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

18:31:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Teodor Currentzis Musica Aeterna Sony 370926

18:37:00 00:02:40 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Se vuol ballare

Musica Aeterna Teodor Currentzis Christian Van Horn, bass Sony 370926

18:42:00 00:11:51 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

18:55:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Porgi, amor

Musica Aeterna Teodor Currentzis Simone Kermes, soprano Sony 370926

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

19:19:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

19:57:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

20:30:00 00:25:23 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

20:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Mitsuko Uchida conducts Mozart from the keyboard

21:04:00 00:13:12 Igor Stravinsky Concerto for Strings in D major

21:18:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

21:50:00 00:07:30 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio & Fugue in C minor

21:59:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major

22:31:00 00:23:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 11 in F major

22:57:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

22:57:00 00:02:35 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Mélancolie

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:09:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:20:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:26:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:35:00 00:19:01 Franz Schubert Molto moderato from Piano Sonata No. 16

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

23:55:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668