Program Guide 02-20-2015

00:02:00 00:25:45 Adalbert Gyrowetz Symphony in D Op 12

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

00:30:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

01:15:00 00:24:08 Alberto Ginastera Popol Vuh: The Mayan Creation Op 44

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

01:41:00 00:37:58 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

02:21:00 00:27:19 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G major Op 78

Vladimir Spivakov, violin; Alexander Ghindin, piano Capriccio 71082

02:50:00 01:18:48 Gustav Mahler Symphony No. 10 in F sharp major

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

04:11:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D major Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

04:31:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

05:00:00 00:13:01 Samuel Barber Medea's Dance of Vengeance Op 23

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 49463

05:15:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

05:38:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore &

European Baroque Soloists Denon 9614

05:52:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

06:23:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

06:30:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

06:40:00 00:07:03 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Riccardo Chailly Orchestra of La Scala CBS 37862

06:51:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March "The National Game"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

07:10:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:20:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:27:00 00:01:04 George Gershwin Gershwin Song-book: Oh, Lady Be Good

Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:30:00 00:04:42 Carl Nielsen Menuett from Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

07:40:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

07:45:00 00:04:13 Paul Hindemith March from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:59:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

08:07:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

08:15:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

08:30:00 00:08:26 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

08:43:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

08:51:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

08:58:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:09:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

09:28:00 00:02:59 Bernard Herrmann Marnie: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:38:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

09:55:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:01:00 00:02:15 Franz Liszt Nocturne "En rêve"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

10:04:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

10:09:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

10:18:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:24:00 00:04:57 E. J. Moeran Whythorne's Shadow

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

10:30:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

10:46:00 00:02:09 Mateo Albéniz Sonata in D major

Marielle Nordmann, harp Erato 45975

10:51:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

11:19:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

11:34:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:44:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major

Roberto Plano, piano Azica 71222

11:54:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka "Tritsch-Tratsch" Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:11:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

12:23:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:29:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:37:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:46:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

13:01:00 00:40:15 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Irina Arkhipova, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 410164

13:43:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

14:01:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Rejoice Greatly"

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

14:04:00 00:05:53 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3

Piers Lane, piano Hyperion 67344

14:12:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to "Cyrano de Bergerac" Op 23

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

14:42:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

14:55:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

15:01:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

15:11:00 00:15:30 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:29:00 00:18:28 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

15:49:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:58:00 00:04:33 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 6

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

16:06:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

16:12:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

16:17:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on "Largo al factotum"

Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

16:28:00 00:08:51 Lord Berners Nicholas Nickleby: Suite

Barry Wordsworth Royal Liverpool Philharmonic EMI 65098

16:41:00 00:07:26 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

16:52:00 00:03:00 Giacomo Puccini La bohème: Mimi's Farewell "Donde lieta

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Angela Gheorghiu, soprano Decca 466070

16:58:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

17:05:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

17:27:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

17:33:00 00:02:06 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 2 in A minor Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

17:40:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

17:46:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

17:52:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

17:56:00 00:02:16 Remo Pignone Por el sur

Mirian Conti, piano Steinway 30010

18:09:00 00:19:53 Dmitri Shostakovich Moscow-Cheryomushki: Suite Op 105

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

18:32:00 00:04:06 Jules Massenet Elégie Op 10

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 48260

18:39:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

18:44:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

18:55:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

19:02:00 00:16:41 Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D

Hanover Band Roy Goodman Anthony Halstead, horn Nimbus 5190

19:21:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

19:56:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

20:02:00 00:18:26 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4779525

20:22:00 00:32:37 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417325

20:55:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan and Fernando Henrique Cardoso, former President of Brazil

Villa Lobos: Bachianas Brasileiras No.5 for Soprano & 8 Cellos Excerpt] --Orchestre National de la Radiodiffusion Française/Heitor Villa- Lobos; Victoria de los Angeles, soprano

Bach: Cello Suite No.1 in G BWV 1007 [Prelude] --Mstislav Rostropovich, cello

Puccini: Madame Butterfly: Un bel di, vedremo --Philharmonia Orchestra/Lorin Maazel; Renata Scotto, soprano

Bellini: Norma: Casta diva --Milan Teatro alla Scala Orchestra/Tullio Serafin; Maria Callas, soprano

Caetano Veloso: Lua se Sao Jorge [Excerpt]

Brahms: A German Requiem Op 45 [Excerpt] --Philharmonia Orchestra & Chorus/Otto Klemperer

Mozart: Symphony No.40 in g, K 550 [4th Movement] --Berlin Philharmonic/Karl Böhm

23:02:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:13:00 00:08:06 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:23:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

23:38:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:46:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:55:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

23:56:00 00:01:45 Frédéric Chopin Mazurka No. 28 in B major Op 41

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

23:56:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583