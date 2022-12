Program Guide 02-19-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

00:26:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

01:16:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

01:53:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

02:34:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

03:28:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

03:58:00 00:26:13 Béla Bartók Divertimento for Strings

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

04:26:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

04:55:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:20:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

05:38:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574



BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:11 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Karl Lo, piano Brioso 152

06:15:00 00:09:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

06:30:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

06:37:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

06:40:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

06:55:00 00:01:51 George Frideric Handel Acis and Galatea: Happy We!

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:58:00 00:02:55 John Philip Sousa March "A Century of Progress"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:10:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

07:20:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

07:25:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:30:00 00:04:43 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Leona Mitchell, soprano; Sir Willard White, baritone Decca 4787779

07:40:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

07:51:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

07:55:00 00:02:03 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in

Les Sacqueboutiers de Toulouse Philippe Herreweghe La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 2908304



BBC NEWS

08:07:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

08:15:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:28:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

08:40:00 00:09:53 Alec Wilder Suite No. 2 for Tenor Saxophone &

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Gary Louie, saxophone Newport 85570

08:55:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

09:11:00 00:17:28 Antonín Dvorák Violin Sonatina in G major Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

09:32:00 00:03:09 Alan Menken Beauty and the Beast: Theme

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

09:39:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:44:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

09:47:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

09:53:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor

Jenny Lin, piano Steinway 30028

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

09:59:00 00:02:27 John Bull Galliard "St. Thomas, Wake!"

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:02:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

10:08:00 00:08:09 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 1 in E minor Op 35

Murray Perahia, piano CBS 42401

10:16:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

10:24:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

10:29:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

10:45:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:50:00 00:28:17 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

11:20:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

11:30:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

11:42:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

11:53:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:11:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:21:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:32:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:39:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:47:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

13:50:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:04:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

14:11:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

14:24:00 00:17:50 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 10 in D major

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7867

14:44:00 00:13:01 Francis Poulenc Flute Sonata

Paul Fried, flute; Christopher O'Riley, piano GoldenTone 1

14:59:00 00:01:26 André Grétry Lucille: Air de danse

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

15:02:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:12:00 00:13:49 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

15:29:00 00:20:29 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

15:50:00 00:04:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

15:58:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

16:13:00 00:10:52 Grace Williams Fantasy on Welsh Nursery Tunes

Sir Charles Groves London Symphony Orchestra Lyrita 323

16:28:00 00:03:49 John Morris Young Frankenstein: A Transylvanian

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

16:34:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

16:42:00 00:06:46 Pablo de Sarasate Navarra Op 33

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin; Adele Anthony, violin Canary 7

16:51:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

16:58:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

17:05:00 00:05:15 George Butterworth English Idyll No. 1

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

17:13:00 00:09:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

17:25:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

17:40:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

17:46:00 00:03:42 Marie-Auguste Durand Waltz No. 1 in E flat Op 83

John O'Conor, piano Telarc 80391

17:52:00 00:03:24 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Quando le sere al placido

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

17:56:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:31 Irving Fine Partita for Wind Quintet

Boehm Quintet Premier 1006

18:26:00 00:05:12 Antonio Bazzini Scherzo-fantasque "La Ronde des lutins" Op 25

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

18:34:00 00:04:43 John Williams Schindler's List: Remembrances

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

18:41:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

18:55:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:16:38 Luigi Boccherini Symphony No. 17 in A major Op 35

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

19:21:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529

19:57:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:48 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 439897

20:16:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

20:56:00 00:03:00 Sergei Rachmaninoff Prelude in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:28:45 Richard Strauss Metamorphosen for 23 Solo Strings

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra

21:36:00 00:29:08 Dmitri Shostakovich Cello Concerto No. 1 in E flat major Op 107 Decca 414162

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra Johannes Moser, Cello

22:08:00 00:47:11 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra

22:55:00 00:01:09 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer

David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:08:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:18:00 00:06:16 Luigi Boccherini Andante from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:24:00 00:09:47 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

23:36:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

23:48:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

23:56:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Emerson String Quartet DeutGram 4778765