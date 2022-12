Program Guide 02-18-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

00:39:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

01:18:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

01:54:00 01:09:17 Johannes Brahms A German Requiem Op 45 Cleveland Orchestra

Robert Shaw Dawn Upshaw, soprano; William Stone, baritone; Blossom Festival Chorus MAA 40602

03:05:00 00:24:07 Sergei Prokofiev Visions fugitives Op 22

Orion Weiss, piano Bridge 9355

03:31:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major

Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

04:06:00 00:25:16 Felix Mendelssohn String Quartet in E flat major

Pacifica Quartet Cedille 82

04:33:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story'

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

04:57:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:21:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

05:38:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:51:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

06:12:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:20:00 00:03:38 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:25:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

06:40:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

06:51:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song "Das Wandern"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Glory of the Yankee Navy"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

07:10:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

07:20:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

07:24:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

07:27:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:32:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:40:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

07:51:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

07:55:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

08:07:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

08:15:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

08:20:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

08:30:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

08:40:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

08:51:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:55:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind:

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:06:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

09:25:00 00:04:06 Duke Ellington Do Nothin' Till You Hear from Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

09:32:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

09:42:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

09:52:00 00:01:52 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

09:55:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

10:07:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

10:10:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:18:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

10:25:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

10:31:00 00:13:07 Leos Janácek Fairy Tale

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

10:45:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

10:51:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

11:21:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

11:30:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

11:42:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

11:53:00 00:04:26 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love

Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

12:19:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:28:00 00:06:47 Brian Dykstra Old Powell Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

12:38:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:47:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:51:37 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

13:54:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

14:03:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

14:08:00 00:08:21 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

14:21:00 00:16:47 Johann Stamitz Symphony in E flat Op 11

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

14:41:00 00:15:56 Ralph Vaughan Williams Concerto Accademico in D minor

London Symphony Orchestra André Previn James Buswell, violin RCA 60581

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

Yefim Bronfman visits Severance Hall for performances

(to be recorded for DVD release) of the two piano concertos by Johannes Brahms

15:02:00 00:11:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

15:16:00 00:11:57 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano; Jules Eskin, cello Sony 63229

15:32:00 00:14:22 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

15:48:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:07:00 00:02:33 Charles Gounod Faust: Mephistopheles' Serenade "Vous

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

16:12:00 00:13:56 Johannes Brahms Then All Flesh is as Grass from "A

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

16:30:00 00:04:18 Howard Shore Hugo: The Thief

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:36:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:41:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

16:52:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects Eiji Oue

Minnesota Orchestra Reference 92

16:57:00 00:01:50 Leos Janácek Lachian Dances: Celadná Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:05:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

17:27:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

17:40:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

17:45:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

17:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:56:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:58 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

18:31:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

18:39:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

18:45:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

18:55:00 00:03:52 Dmitry Bortnyansky Cherubic Hymn No. 7

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:17:48 Adalbert Gyrowetz Symphony in E flat Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:20:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices in highlights from two recent concerts,

“The Musketeers” (October 2014) and “14th Century Avant-Garde” (January 2015)

The Musketeers

Suite from the Philidor MS (1705): Marches des Boulonnois, L’Assemblée, 4ème Air

Martin Hotteterre: Marche des fussilliez

Jacques Martin Hotteterre: 2ème Sonata from Premier livre des trios

François Chauvon: Cinquième Suite from Tibiades (1717)

Pierre Danican Philidor: 6ème Suite (Op.1)

Robert de Visée: Suite from Livre de Guitarre

Jean-Baptiste Lully: Suite from Le Bourgeois gentilhomme (1670)

14th Century Avant-Garde

Baude Cordier: Tout par compas

Anonymous: Belle que rose vermeille

Johannes Ciconia: O rosa bella

Guillaume de Machaut: Rose, liz, printemps

Anonymous: Esperance qui mon cuer

Johannes Suzoy: Pictagoras

Borlet: Ma tre dol rossignol

Borlet: He tres doulz rossignol / Ma tre dol rosignol

Anonymous: Je voy le bon temps

21:54:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by of music by composer Edmond Dédé

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:10:20 Johannes Brahms Blessed Are They That Mourn from "A

Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

23:12:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

23:20:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:26:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

23:40:00 00:07:30 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:47:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Les Délices Délices 2013

23:54:00 00:02:52 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:57:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032