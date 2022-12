Program Guide 02-16-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:16:29 Alec Wilder Carl Sandberg Suite

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

00:20:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

00:54:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto

Royal Philharmonic José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

01:33:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

02:17:00 00:41:46 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

03:01:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

03:40:00 00:31:58 Antonín Dvorák Piano Trio No. 4 in E minor Op 90

Ahn Trio EMI 56674

04:14:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

04:54:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

05:20:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

05:39:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

05:52:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

05:57:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

06:07:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:17:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

06:27:00 00:06:41 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

06:35:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

06:37:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

06:40:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

06:51:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March "The Thunderer"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:10:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

07:20:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:25:00 00:01:14 Francis Poulenc Métamorphoses: Reine des Mouettes

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

07:28:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

07:40:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

07:51:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

07:57:00 00:01:29 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Corona Guitar Quartet Albany 1084

08:07:00 00:06:02 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

American String Project MSR 1386

08:15:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

08:26:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:33:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

08:40:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

08:53:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:16:56 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 12 in B flat major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:24:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

09:35:00 00:03:07 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

09:40:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:00:00 00:04:10 William Byrd The Bells

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

10:04:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

10:09:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

10:17:00 00:04:41 Johann Nepomuk Hummel Finale from String Quartet No. 2 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

10:24:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

10:30:00 00:14:22 Duke Ellington Harlem

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

10:46:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

10:51:00 00:26:55 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 214

11:19:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

11:28:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F HWV 331/316

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

11:40:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

11:50:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

12:12:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

12:19:00 00:06:50 Jacques Offenbach Waltz "American Eagle"

Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nelson Rocha, trumpet Nimbus 5303

12:27:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:38:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:47:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

13:00:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

13:40:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

14:00:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

14:03:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:08:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

14:21:00 00:16:25 William Grant Still Wood Notes

John Jeter Fort Smith Symphony Naxos 559676

14:39:00 00:07:56 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet

Emil Gilels, piano; Norbert Brainin, violin; Peter Schidlof, viola; Martin Lovett, cello; Rainer Zepperitz, double bass DeutGram 4793449

14:49:00 00:11:39 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 86

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

15:03:00 00:06:43 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from "Lambach" Symphony

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

15:12:00 00:16:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 45 in E flat major

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

15:32:00 00:20:39 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 6 in B flat major

Suedama Ensemble David Greilsammer David Greilsammer, piano Naïve 5149

15:54:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15

John O'Conor, piano Telarc 80391

15:58:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

16:06:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

16:12:00 00:11:37 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

16:28:00 00:05:33 Edward Ward Phantom of the Opera: Piano Concerto

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

16:36:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

16:41:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

16:51:00 00:03:32 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

16:57:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

17:05:00 00:05:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:13:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

17:23:00 00:11:52 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:40:00 00:05:10 Alec Wilder Theme and Variations

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

17:46:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach

Verdehr Trio Crystal 745

17:52:00 00:03:01 Jules Massenet Werther: Toute mon âme est la!..Pourquoi

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

17:56:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

18:09:00 00:16:05 Maurice Ravel Boléro Herbert von Karajan

Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

18:28:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Seasons: January Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

18:35:00 00:03:05 Peter Tchaikovsky The Seasons: February Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

18:41:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

18:54:00 00:04:00 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

19:02:00 00:21:20 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

19:23:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

20:02:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

20:14:00 00:39:20 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Dresden State Orchestra Franz Konwitschny David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

20:55:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

21:04:00 00:22:46 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

21:30:00 00:19:50 Arnold Schoenberg Piano Concerto Op 42

21:52:00 00:31:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

22:26:00 00:29:57 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Robert Langevin, flute; Nancy Allen, harp; Lorin Maazel, conductor

23:00:00 00:05:39 Alec Wilder Air for Bassoon

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Kenneth Pasmanick, bassoon Newport 85570

23:05:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:10:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings

I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:18:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

23:35:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:42:00 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

23:47:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

23:57:00 00:01:27 Gregorian Chant Ave regina celorum

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546