Program Guide 02-11-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

00:29:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

01:06:00 00:49:56 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

01:58:00 00:39:02 Leos Janácek Glagolitic Mass

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Christine Brewer, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Karl Dent, tenor; Roger Roloff, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80287

02:39:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

03:19:00 00:23:06 Ignaz Pleyel Symphony in C Op 66

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

03:44:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

04:25:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

04:58:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

05:22:00 00:14:31 Irving Fine Partita for Wind Quintet

Boehm Quintet Premier 1006

05:38:00 00:07:30 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 68978

05:58:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:08:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

06:20:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

06:41:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

06:57:00 00:01:53 Karl King March "Rough-Riders"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:14:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

07:28:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:42:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio:

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:14:00 00:07:56 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet

Emil Gilels, piano; Norbert Brainin, violin; Peter Schidlof, viola; Martin Lovett, cello; Rainer Zepperitz, double bass DeutGram 4793449

08:30:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

08:43:00 00:02:36 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

08:45:00 00:02:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

09:05:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

09:22:00 00:04:42 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

09:40:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

09:47:00 00:02:33 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4793449

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:05:00 00:10:35 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17

Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

10:19:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

10:35:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

11:00:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

11:19:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia Chandos 9354

11:38:00 00:08:23 Gioacchino Rossini Sigismondo: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:19:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

12:40:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:08:00 00:25:13 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

13:39:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

13:56:00 00:02:34 Sergei Rachmaninoff Daisies Op 38

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

14:00 WCLV MIDDAY

14:04:00 00:10:57 Franz Waxman Carmen Fantasy London Symphony Orchestra

Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn Nonesuch 79464

14:22:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

14:39:00 00:08:44 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

15:04:00 00:10:37 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Karl Böhm Bayreuth Festival Orchestra DeutGram 4793449

15:23:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

15:40:00 00:08:57 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:05:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: S'Wonderful

Peter Donohoe, piano EMI 54280

16:10:00 00:06:41 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

16:27:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:41:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:04:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

17:11:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

17:28:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

17:44:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:22:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

18:40:00 00:08:26 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:32 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

19:28:00 00:27:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:12:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4793449

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Jaap van Zweden, conductor; Simone Lamsma, violin

21:04:00 00:32:35 Benjamin Britten Violin Concerto Op 15

21:42:00 00:49:08 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

22:34:00 00:21:10 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:32 Peter Boyer Three Olympians: Aphrodite

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

23:07:00 00:12:17 Ernö Dohnányi Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9455

23:22:00 00:06:07 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

23:28:00 00:11:53 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80562

23:42:00 00:03:51 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Sarabande &

Isaac Stern, violin Sony 89936

23:45:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:58:00 00:01:08 Gustav Holst Soft and gently

Paul Spicer Finzi Singers Chandos 9425