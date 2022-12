Program Guide 02-06-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:51:37 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

00:55:00 00:31:18 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421643

01:28:00 00:41:54 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

02:12:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

02:50:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

03:21:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

03:57:00 00:29:04 John Adams Century Rolls

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Emanuel Ax, piano Nonesuch 79607

04:28:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

04:55:00 00:23:05 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:20:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

05:35:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Lars Vogt, piano EMI 36080

05:51:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

05:57:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:04:29 Leonard Bernstein Candide: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

06:19:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:42:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

06:58:00 00:02:15 John Philip Sousa March "The Mikado"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:11:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano

: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:26:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:43:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

08:12:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

08:27:00 00:05:34 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

08:41:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Hot Club of San Francisco Azica 72241

09:04:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

09:21:00 00:04:07 Scott Joplin The Easy Winners

Joshua Rifkin, piano EMI 64668

09:41:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

09:50:00 00:01:53 Frédéric Chopin Etude No. 1 in C major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:15:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

10:22:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

10:48:00 00:03:03 William Grant Still Blues from "Lenox Avenue"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

11:03:00 00:13:56 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante in D major

Hanover Band Anthony Halstead Rachel Brown, flute; Utako Ikeda, flute; Graham Cracknell, violin; Peter Hanson, violin; Sebastian Comberti, cello CPO 999628

11:25:00 00:11:51 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

11:45:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

11:58:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

BBC NEWS; MERIDIAN

12:04:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:15:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

12:35:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

THE BIG WORK AT ONE

13:06:00 00:24:32 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

13:41:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

WCLV MIDDAY

14:05:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:13:00 00:11:16 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp; Alexa Still, flute; Richard Hawkins, clarinet OberlinMus 1304

14:47:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

WCLV MIDDAY

15:05:00 00:10:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

15:24:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:39:00 00:08:57 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 3 Op 26

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:04:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F

Pascal Rogé, piano Decca 425862

16:11:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

16:27:00 00:05:41 Tan Dun Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:42:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

17:04:00 00:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

17:12:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

17:28:00 00:02:24 Florence Foster Jenkins Liadov's "A Musical Snuffbox"

Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

17:36:00 00:03:11 Richard Rodgers The Sound of Music: My Favorite Things

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:45:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

18:19:00 00:09:58 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

18:40:00 00:09:15 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Amadeus Quartet DeutGram 4793449

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:30 Carlos Baguer Symphony No. 16 in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

19:17:00 00:37:53 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:20:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Jaap van Zweden, conductor; Simone Lamsma, violin

Truth to Power Festival II

Benjamin Britten: Violin Concerto Op 15 (1939)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d Op 47 (1937)

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 1 in c Op 35 (1933)

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:07:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

23:19:00 00:05:30 Claude Debussy Estampes: Pagodes

Emil de Cou San Francisco Ballet Orchestra Arabesque 6734

23:24:00 00:11:51 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18

Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

23:38:00 00:04:00 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:42:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:54:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

John O'Conor, piano Telarc 80391