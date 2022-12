Program Guide 02-05-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:30:12 Alexander Glazunov Piano Concerto No. 1 in F minor Op 92

Russian National Orchestra José Serebrier Alexander Romanovsky, piano Warner 67946

00:34:00 00:45:36 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

01:22:00 00:24:20 Joachim Raff Octet for Strings in C major Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

01:48:00 00:25:52 Zoltán Kodály Symphony in C

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

02:16:00 00:56:10 Carl Orff Carmina burana

Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Gundula Janowitz, soprano; Gerhard Stolze, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4793449

03:14:00 00:28:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

03:44:00 00:35:10 Johannes Brahms Piano Quartet No. 3 in C minor Op 60

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

04:21:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

04:56:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

05:21:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

05:39:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:56:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034



FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

06:20:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

06:30:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

06:40:00 00:08:21 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

06:51:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Otello: Fuoco di gioia

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March "The White Rose"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:10:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

07:20:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

07:25:00 00:01:16 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Air for the Followers of Saturn

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:29:00 00:05:40 Claude Debussy L'isle joyeuse

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:40:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

07:55:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

BBC NEWS

08:07:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:15:00 00:09:12 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:30:00 00:03:51 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

08:35:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

08:40:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

08:45:00 00:01:59 Alberto Ginastera Estancia: Rodeo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

08:51:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

08:55:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy

Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:05:00 00:17:57 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Hugh Downs, narrator RCA 300350

09:35:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

09:50:00 00:03:06 George Frideric Handel Queen Anne Birthday Ode: United nations

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meg Bragle, mezzo-soprano; Apollo's Singers Avie 2270



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:36 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

10:03:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's "La

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:09:00 00:06:55 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

10:17:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

10:26:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

10:33:00 00:13:25 Ferde Grofé Mississippi Suite

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

10:47:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

10:51:00 00:30:20 Johannes Brahms Cello Sonata No. 2 in F major Op 99

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

11:24:00 00:09:56 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 9 for Strings

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

11:36:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

11:49:00 00:09:03 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:12:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:20:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:26:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

12:33:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

12:45:00 00:11:35 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80498



BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:02:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

14:06:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

14:11:00 00:11:10 Heinrich Ignaz Franz von Biber Sonata No. 1 from Fidicinium Sacro-

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

14:16:00 00:15:30 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

14:24:00 00:07:43 Gabriel Fauré Valse-Caprice No. 2 in D flat major Op 38

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

15:00:00 00:04:12 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

15:10:00 00:16:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

15:30:00 00:21:05 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

15:53:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

15:58:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777



WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

16:13:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

16:28:00 00:02:07 Bronislaw Kaper Mutiny on the Bounty: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:30:00 00:02:33 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:36:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

16:41:00 00:09:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

16:53:00 00:02:38 Josquin Desprez Gaude Virgo, Mater Christi

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

16:57:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

17:05:00 00:05:39 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:28:00 00:06:18 William Grant Still Mother and Child

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

17:40:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

17:46:00 00:03:44 Richard Rodgers Cinderella: Waltz for a Ball

Symphony Orchestra Richard Rodgers Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

17:52:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

17:56:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:21:20 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15

Lang Lang, piano DeutGram 5827

18:33:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

18:40:00 00:04:04 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

18:47:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

18:54:00 00:04:16 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 12 in D flat major Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:23:48 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

19:28:00 00:28:17 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

20:18:00 00:38:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449



SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:29:32 Benjamin Britten Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra

21:33:00 00:25:45 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra Jean-Guihen Queyras, cello

21:59:00 00:13:21 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra

22:12:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra

22:16:00 00:40:52 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra Augustin Hadelich, violin (Live recording 10/7/2012)



LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:09:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:19:00 00:04:19 Gordon Jenkins Goodbye "In memory of Benny"

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

23:23:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:35:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude "Flora's Game"

Joel Fan, piano Reference 119

23:41:00 00:11:24 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:55:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:56:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362