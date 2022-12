Program Guide 02-03-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:22:01 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

00:26:00 00:25:09 Gian Carlo Menotti Sebastian: Suite

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

00:53:00 00:44:41 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

01:39:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat major Op 52

Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

02:48:00 00:25:05 Richard Strauss Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

03:15:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

03:40:00 00:31:57 Giovanni Palestrina Mass "Pope Marcellus"

Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

04:14:00 00:23:04 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 7 in D major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

04:39:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

05:21:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

05:38:00 00:06:32 Peter Boyer Celebration Overture

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

05:54:00 00:03:23 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

06:20:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

06:27:00 00:00:51 Ferruccio Busoni Little Moorish Dance Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

06:30:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:37:00 00:03:23 Stephen Foster Gentle Annie

Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

06:43:00 00:10:41 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell René Schiffer, cello; Susie Napper, cello Eclectra 2059

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March "The Invincible Eagle"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

07:10:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:20:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

07:30:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D major

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

07:40:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

07:51:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

07:57:00 00:01:51 Jules Massenet Musique pour bercer les petits enfants

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

08:07:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:15:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:30:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:35:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:40:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

08:51:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

08:55:00 00:05:26 Duke Ellington Brown from "Black, Brown & Beige"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

09:05:00 00:16:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

09:29:00 00:03:26 Richard Rodgers The Lady is a Tramp

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:09:53 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

09:45:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:04:00 00:03:03 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

10:09:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

10:18:00 00:04:13 York Bowen Toccata Op 155

Gregory Brown, piano RCA 66007

10:23:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:28:00 00:12:55 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 35 in A flat

Emanuel Ax, piano Sony 89363

10:43:00 00:05:54 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 2 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

10:52:00 00:30:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

11:24:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

11:32:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

11:44:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

11:56:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

12:23:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:32:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:43:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:49:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:44:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

14:00 WCLV MIDDAY

14:03:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

14:07:00 00:03:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

14:12:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

14:26:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

14:45:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

14:58:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:00:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

15:10:00 00:19:56 Gabriel Faure mvts 1-3 Requiem Op 48

Bryn Terfel, baritone St Cecilia Academy Orchestra and Chorus Myung-Whun Chung DG 459 365

15:04:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

15:56:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

16:06:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We" Frederick Fennell

Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

16:12:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

16:27:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:30:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:36:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

16:41:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

16:52:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir

Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

16:57:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

17:05:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

17:26:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet "My Spirit Be

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

17:40:00 00:03:38 Giovanni Palestrina Sanctus from Pope Marcellus Mass

King's Singers Naxos 572987

17:46:00 00:03:20 Giovanni Palestrina Motet "Sicut lilium inter spinas"

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

17:52:00 00:02:55 Henry Fillmore Lassus Trombone

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

17:56:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

18:33:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

18:40:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

18:46:00 00:09:36 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

18:54:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:46 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

19:17:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

19:57:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:15 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:26:00 00:30:31 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

20:56:00 00:02:32 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Jaap Van Zweden, conductor - Truth to Power Festival I

21:04:00 00:09:05 Dmitri Shostakovich Five Fragments Op 42

21:18:00 00:20:28 Benjamin Britten Sinfonia da requiem Op 20

21:42:00 00:48:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

22:33:00 00:22:24 Igor Stravinsky Symphony in Three Movements

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:29 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:10:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

23:18:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:27:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:37:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:43:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:55:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:57:00 00:02:02 Emmanuel Chabrier Feuillet d'album

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515