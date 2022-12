Program Guide 01-19-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

00:32:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

01:07:00 00:59:31 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Part 1

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Karita Mattila, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Thomas Moser, tenor EMI 57303

02:08:00 00:50:14 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Parts 2 & 3

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Thomas Moser, tenor; Thomas Quasthoff, baritone; Philip Langridge, tenor; Berlin Radio Choir; Ernst Senff Choir EMI 57303

03:00:00 00:32:39 George Gershwin Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

03:35:00 00:24:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

04:01:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

04:27:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat major

Fauré Quartet DeutGram 6609

04:56:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

05:21:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:39:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

05:50:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

05:56:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus "Vedi! le fosche"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:10:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude

Barry Douglas, piano RCA 68127

06:15:00 00:10:27 Ennio Morricone The Mission: Suite

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Crouch End Festival Choir Silva 1057

06:30:00 00:07:55 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

06:40:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's Eugene Onegin

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:47:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:54:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March "Anchors Aweigh"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

07:10:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

07:20:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

07:25:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

07:30:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:40:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Orchestra Decca 414370

07:51:00 00:02:43 Georges Bizet Carmen: Seguidilla "Près des remparts de Séville"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

07:55:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:07:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C major

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

08:15:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

08:27:00 00:04:52 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80282

08:32:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:37:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:40:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:51:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

08:55:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

09:27:00 00:03:19 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Intermezzo Op 61

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

09:31:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

09:35:00 00:09:49 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

09:50:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from The Threepenny Opera

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

10:02:00 00:02:49 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Not While I'm Around

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

10:07:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

10:16:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:21:00 00:05:11 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

10:30:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

10:44:00 00:04:54 Antonio Caldara Ciro riconosciuto: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Wilbraham, trumpet; Wallace Collection Nimbus 5079

10:52:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony "Mathis der Maler"

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

11:22:00 00:08:53 Antonín Dvorák Overture "My Home" Op 62

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

11:32:00 00:11:20 Alessandro Marcello Guitar Concerto in D minor

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

11:45:00 00:10:43 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

11:57:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:20:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:32:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

12:37:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:50:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:42:13 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

13:43:00 00:12:29 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

James Levine Metropolitan Opera Orchestra DeutGram 447764

14:00 WCLV MIDDAY

13:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

14:01:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:06:00 00:04:55 Antônio Carlos Jobim A Felicidade

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:14:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem "The King Shall Rejoice"

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

14:28:00 00:18:27 Robert Schumann Symphony in G minor

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

14:48:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

15:00 MONDAY MOZART

15:01:00 00:13:59 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on "La bergère Célimène" in G major

Temenuschka Vesselinova, piano; Chiara Banchini, violin Harm Mundi 901467

15:16:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

15:24:00 00:20:53 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 14 in A major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

15:51:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

16:07:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:13:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

16:27:00 00:07:38 John Barry Robin and Marian: Suite

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 3010

16:33:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

16:37:00 00:03:00 Michael Kamen Robin Hood, Prince of Thieves: Main

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

16:42:00 00:07:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 94

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:52:00 00:03:13 Giuseppe Verdi Il trovatore: Di quella pira

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

16:57:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:05:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

17:25:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

17:40:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:47:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:50:00 00:03:03 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

17:53:00 00:02:58 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Catalane

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

17:56:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

18:41:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

18:45:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:50:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

18:56:00 00:01:51 Frédéric Chopin Etude No. 15 in F major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:54 Karl Ditters von Dittersdorf Harp Concerto in A

Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz Nicanor Zabaleta, harp DeutGram 439693

19:23:00 00:31:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80198

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:09 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:25:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Kurt Masur, conductor; Yo-Yo Ma, cello; Sylvia McNair, soprano; Florence Quivar, mezzo-soprano; Stuart Neil, tenor; Rene Pape, bass; New York Choral Artists; American Boychoir

21:04:00 00:40:31 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

21:47:00 01:09:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:07:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:14:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:22:00 00:14:24 Johannes Brahms Adagio from Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

23:38:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

23:46:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:55:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Az