Program Guide 01-14-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:28:45 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

00:33:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

01:17:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

01:59:00 00:48:45 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

02:50:00 00:22:47 Lars-Erik Larsson Music for Orchestra Op 40

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

03:15:00 00:22:12 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

03:39:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

04:19:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

04:52:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

05:25:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

05:39:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

05:55:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

05:58:00 00:01:17 Johannes Brahms Waltz No. 2 in E Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:20:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

06:25:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:33:00 00:10:39 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

06:45:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:55:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March "Under the Double Eagle"

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

07:10:00 00:02:11 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance with Mandolins

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:13:00 00:02:34 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:16:00 00:05:08 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:25:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:28:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34

Melos Quartet Harm Mundi 901510

07:40:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

07:51:00 00:03:07 Giacomo Puccini Tosca: E lucevan le stelle

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

07:55:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

08:07:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

08:18:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:30:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

08:35:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

08:40:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

08:50:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

08:57:00 00:04:08 John Williams Midway: March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:09:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:33:00 00:04:04 Jerry Goldsmith Star Trek: Main Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

09:35:00 00:04:03 Andrea Falconieri Folias

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

09:37:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:40:00 00:21:06 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101

Igor Levit, piano Sony 370387

09:53:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

10:05:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor

Sean Chen, piano Steinway 30029

10:08:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:18:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

10:26:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

10:31:00 00:12:52 John Alden Carpenter Krazy Kat

Calvin Simmons Los Angeles Philharmonic New World 80228

10:46:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

10:51:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

11:26:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

11:37:00 00:09:45 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

11:49:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:17:00 00:08:56 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:29:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz "Roses from the South" Op 388

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:39:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:49:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:55 César Franck Symphony in D minor

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:41:00 00:18:31 Eugène d'Albert Piano Concerto No. 2 in E major Op 12

Barcelona Symphony Ronald Zollman Karl-Andreas Kolly, piano PanClas 510083

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

14:04:00 00:01:31 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Pour, oh pour

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

14:08:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:21:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:41:00 00:13:52 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Andrey Rubtsov, oboe Decca 12490

14:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

15:58:00 00:03:56 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:13:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:28:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:35:00 00:04:27 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

16:41:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

16:52:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

16:56:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:05:00 00:04:56 Giacomo Puccini Tosca: Te Deum "Tre sbirri"

National Philharmonic Sir Georg Solti Leo Nucci, baritone; Welsh National Opera Chorus Decca 414597

17:13:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

17:25:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:40:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:45:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

17:52:00 00:03:26 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

17:57:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:44 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

18:31:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

18:36:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

18:41:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

18:54:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:00 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

19:20:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

19:56:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from concerts at Baldwin Wallace Conservatory

Christopher Theofanidis: Messages to Myself (2007) (from Focus Festival)

BW Motet Choir/Dirk Garner

Joe Venuti / Eddie Lang: Wildcat/Wilddog

Joe Venuti / Russ Morgan: Black Satin

Joe Venuti: Satan’s Holiday

Lyceum2

Camille Saint-Saëns: Violons dans le soir (1907)

Lyceum2; Nancy Maultsby, soprano

Christopher Theofanidis: O Vis Aetermitatis (2000) (from Focus Festival)

Piano quintet

Intermission – Interview with David Pepin

Ludwig Spohr: Six Songs

Lyceum2; Nancy Maultsby, soprano

Charles Gounod: Petite Symphonie

BW Symphonic Wind Ensemble/Caldwell

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by Morehouse College Glee Club in tribute to Dr. Martin Luther King, Jr.

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:07:00 00:09:39 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:19:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:29:00 00:10:20 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

23:41:00 00:07:53 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

Cleveland OrchestraLorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

23:48:00 00:04:51 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

23:55:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671