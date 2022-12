Program Guide 01-06-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

00:42:00 00:49:18 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55

George Hurst BBC Philharmonic Naxos 550634

01:33:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

02:04:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major

Takács Quartet Decca 452854

02:54:00 00:18:28 Alexander Scriabin Symphony No. 4 Op 54

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Bernard Adelstein, trumpet Decca 4787779

03:14:00 00:31:08 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

03:47:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

04:14:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

04:41:00 00:37:30 Max Bruch Serenade for Violin & Orchestra Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

05:20:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

05:39:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:56:00 00:02:06 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:10:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

06:19:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major

Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

06:30:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

06:46:00 00:08:57 Max Bruch Adagio from Violin Concerto No. 1 Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

06:58:00 00:03:12 John Philip Sousa March "Minnesota"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:13 Paul Mealor Locus iste

Voces8 Decca 4785703

07:14:00 00:05:50 Alfred Grünfeld Soirée de Vienne Op 56

Konstantin Scherbakov, piano EMI 69704

07:20:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:27:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from school are we

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

07:33:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:43:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

07:45:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

07:57:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:58:00 00:00:51 Maurice Ravel Minuet in C sharp minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

08:07:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

08:15:00 00:08:57 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:29:00 00:04:55 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

08:35:00 00:04:40 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Voces8 Decca 4785703

08:44:00 00:09:48 Leopold Mozart Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

08:55:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

09:10:00 00:19:26 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 6 in E flat Op 93

Trio Parnassus MD+G 3307

09:31:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

09:41:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

09:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby

Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

10:08:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

10:12:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

10:19:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

10:31:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:48:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

10:50:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale Op 16

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

11:23:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

11:35:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

11:47:00 00:10:50 William Boyce Symphony No. 8 in D minor Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:13:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:22:00 00:08:24 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

12:32:00 00:06:08 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás "Komm, Zigány"

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

12:39:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's "La Bohème"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

12:52:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

13:37:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:09 Anonymous Spiritual "Steal Away"

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 4785703

14:05:00 00:04:13 Paul Mealor Locus iste

Voces8 Decca 4785703

14:11:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39

André Previn London Symphony Orchestra EMI 66934

14:25:00 00:18:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 1 in F minor Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:44:00 00:11:30 Ferruccio Busoni Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24

Arturo Tamayo Deutsches Symphonie Berlin Capriccio 10480

14:57:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:01:00 00:13:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Myung-Whun Chung Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901803

15:17:00 00:14:33 Antonin Dvorak mvs1-2 String Quintet in E-flat Op 97 "American"

Raphael Ensemble Hyperion 66308

15:51:00 00:04:47 Louis Moreau Gottschalk Berceuse Op 47

Alan Marks, piano Nimbus 5014

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:57 Patrick Hawes Quanta qualia

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

16:07:00 00:02:17 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies Liedlein erdacht?

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

16:12:00 00:11:57 Frederick Shepherd Converse Flivver Ten Million

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

16:27:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

16:36:00 00:02:56 Alexander Scriabin Poème in F sharp major Op 32

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:41:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

16:53:00 00:03:22 Franz Biebl Ave Maria

Voces8 Decca 4785703

16:57:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:05:00 00:03:51 Giuseppe Sammartini Pastorale from Christmas Concerto Op 5

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

17:12:00 00:07:08 Xaver Scharwenka Scherzo from Piano Concerto No. 1 Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

17:22:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

17:40:00 00:04:43 Anton Bruckner Motet "Os justi"

Voces8 Decca 4785703

17:46:00 00:03:17 Thomas Tallis Te lucis ante terminum à 5

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

17:52:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:56:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:31:00 00:05:44 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Voces8 Decca 4785703

18:39:00 00:03:05 Karl Jenkins The Armed Man Mass: Benedictus

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

18:45:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:54:00 00:04:07 Emeli Sandé Where I Sleep

Voces8 Decca 4785703

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:42 Franz Joseph Haydn Symphony No. 79 in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

19:24:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

19:56:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

20:22:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

20:57:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Christoph von Dohnányi, conductor; Paul Lewis, piano

21:04:00 00:12:36 Witold Lutoslawski Funeral Music for String Orchestra

21:18:00 00:36:18 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

21:54:00 00:48:58 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

22:45:00 00:05:00 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the Moscow River"

Tugan Sokhiev, conductor

22:50:00 00:07:34 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Tugan Sokhiev, conductor

22:57:00 00:01:15 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aubade

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:43 Alexander Scriabin Etude in A flat major Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:05:00 00:10:40 Max Bruch Kol Nidrei Op 47

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:18:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

23:25:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:36:00 00:04:04 Alexander Scriabin Etude in B flat minor Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:40:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:48:00 00:05:56 Ola Gjeilo Second Eve

Voces8 Decca 4785703

23:55:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song "Frühlingsglaube"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

23:56:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207