Program Guide 01-05-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

00:30:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

01:13:00 00:23:30 Antonio Vivaldi Dixit Dominus

Dresden Instrumental Concert Peter Kopp Roberta Invernizzi, soprano; Sara Mingardo, alto; Paul Agnew, tenor; Thomas Cooley, tenor; Dresden Vocal Concert Archiv 4776145

01:38:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne

Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

02:21:00 00:22:52 Bohuslav Martinu Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

02:46:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

03:29:00 00:43:03 Sir George Dyson Violin Concerto

City of London Sinfonia Richard Hickox Lydia Mordkovitch, violin Chandos 9369

04:14:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:59:00 00:19:51 Jacques Ibert Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

05:21:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:40:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:49:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

05:55:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:09:27 Franz Schubert Finale from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

06:20:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

06:30:00 00:04:36 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

06:35:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

06:40:00 00:08:47 William Alwyn Seven Irish Tunes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

06:51:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:55:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

07:10:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:20:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

07:25:00 00:02:38 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:30:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

07:40:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

07:51:00 00:02:03 Arcangelo Corelli Allegro from Concerto Grosso Op 6

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

07:55:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

08:07:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

08:15:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

08:25:00 00:02:06 Hugh Martin Meet Me in St. Louis: The Boy Next Door

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:30:00 00:03:50 Andrés Segovia Estudio sin luz

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:35:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

08:37:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

08:40:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:51:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

08:53:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:05:00 00:16:56 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 6 in D major

Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

09:25:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

09:35:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

09:50:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:23 Bohuslav Martinu Dumka No. 2 "Contemplation"

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:05:00 00:01:36 Bohuslav Martinu Dumka No. 3

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:08:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

10:16:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

10:18:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

10:50:00 00:31:06 Henry Holden Huss Piano Concerto in B major Op 10

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

11:23:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

11:34:00 00:07:07 Louis Antoine Dornel Oboe Sonata

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

11:47:00 00:07:04 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

11:55:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 2: Brouillards

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:19:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

12:26:00 00:06:51 Victor Herbert Festival March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

12:34:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

12:46:00 00:11:29 Peggy Stuart Coolidge Pioneer Dances

Siegfried Landau Westphalian Symphony Vox 5157

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

13:36:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

14:00 WCLV MIDDAY

13:59:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

14:03:00 00:02:32 Carlos Gardel Por una cabeza

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

14:07:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

14:27:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 "Tasso: Lament

Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

14:48:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:58:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

15:00 MONDAY MOZART

15:02:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

15:18:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute; Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

15:45:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

16:06:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

16:13:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

16:27:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:38:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:41:00 00:08:26 Zdenek Fibich Scherzo from Symphony No. 2 Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9328

16:52:00 00:02:39 Kurt Weill Buddy on the Night Shift

Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

16:55:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:05:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:12:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

17:25:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Concerto for 3 (or 2)

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

17:40:00 00:03:46 Bronislaw Kaper Auntie Mame: Drifting

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:45:00 00:03:39 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:51:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

17:55:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:24 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

18:36:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

18:42:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

18:48:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

18:54:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

19:30:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:57:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

20:25:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

20:57:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Winter Holiday Program featuring music conducted by Leonard Bernstein, Skitch Henderson and Danny Kaye

MOZART: German Dance in C, K. 605, “Sleigh Ride” --Leonard Bernstein, conductor Sony 64076

TCHAIKOVKSY: Symphony No. 1, “Winter Dreams” --Leonard Bernstein, conductor Sony 47631

HENDERSON: Selections From WINTER HOLIDAY, 1961-62 --Skitch Henderson, piano & conductor Columbia MS 6381 & Sony 6381

PROKOFIEV: Peter and the Wolf, Op. 67 --Leonard Bernstein, narrator/conductor Sony 60175

STRAUSS, II: Overture to Die Fledermaus --Danny Kaye, conductor Bel Canto Paramount 12704

(From An EVENING WITH DANNY KAYE)

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:54 Robert Schumann Märchenbilder: Langsam Op 113

Yuri Bashmet, viola; Mikhail Muntian, piano RCA 60112

23:08:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Donna Lee, piano Azica 71220

23:12:00 00:05:37 Bill Evans Your Story

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:20:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:29:00 00:06:16 Luigi Boccherini Andante from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:38:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

23:41:00 00:04:31 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 39

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

23:47:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

23:55:00 00:03:20 Robert Schumann Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11

Leif Ove Andsnes, piano EMI 56414

23:55:00 00:04:00 Kevin Puts Elegy for Brass

Bay Brass Harm Mundi 807556